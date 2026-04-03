మరో అమెరికా ఎఫ్-35ను కూల్చేశాం- పైలట్ బతకడం కష్టమే: ఇరాన్

సరికొత్త గగనతల రక్షణ వ్యవస్థతో మరో ఎఫ్-35‌పై దాడి- దాడి జరగగానే విమానంలో భారీ పేలుడు- పైలట్ బతికి బయటపడటం కష్టమే- ఐఆర్‌జీసీ కీలక ప్రకటన

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 3, 2026 at 4:46 PM IST

Iran Claims To Shoot Us F 35 : అమెరికాకు చెందిన మరొక ఐదోతరం ఎఫ్-35 యుద్ధ విమానాన్ని కూల్చేశామని ఇరాన్‌ ఇస్లామిక్ రెవల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (ఐఆర్‌జీసీ) ప్రకటించింది. సెంట్రల్ ఇరాన్ గగనతలం మీదుగా వెళ్తున్న ఎఫ్-35 ఫైటర్ జెట్‌ను ఒక అధునాతన గగనతల రక్షణ వ్యవస్థతో కూల్చినట్లు వెల్లడించింది. తమ ఇంటర్‌సెప్టర్ మిస్సైల్ తాకగానే అమెరికా యుద్ధ విమానం ఎఫ్-35 భారీ పేలుడుతో కూలిపోయే స్థితికి చేరిందని, అందులోని పైలట్ బతికి బయటపడటం కష్టమేనని ఇరాన్ సైన్యం ప్రధాన కార్యాలయం ఖతం అల్ అంబియా అధికార ప్రతినిధి తెలిపారు. ఐఆర్‌జీసీ ఏరోస్పేస్ దళానికి చెందిన సరికొత్త గగనతల రక్షణ వ్యవస్థ ఈ ఎటాక్ చేసిందన్నారు. ఈమేరకు వివరాలతో ఇరాన్ ప్రభుత్వ టీవీ ఛానల్ శుక్రవారం రోజు ఓ వార్తా కథనాన్ని ప్రసారం చేసింది. అంతకుముందు, మార్చి 19న ఇరాన్ దాడిలో ఒక ఎఫ్-35 యుద్ధ విమానం దెబ్బతిన్నట్లు కథనాలు వచ్చాయి.

ఇంగ్లండ్‌ నుంచి వచ్చిన అమెరికా ఎఫ్-35
ఇక అదనపు వివరాలతో ఇరాన్‌ ప్రభుత్వానికి చెందిన మీడియా సంస్థ ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఇరాన్ బ్రాడ్‌కాస్టింగ్ (IRIB) టీవీ, రేడియోలలో ఓ వార్తా కథనాన్ని ప్రసారం చేసింది. దీని ప్రకారం, ఇంగ్లండ్‌లోని అమెరికా వైమానిక స్థావరం ఆర్‌ఏఎఫ్ లాకెన్ హీత్‌ నుంచి సెంట్రల్ ఇరాన్‌లోని ప్రాంతాలపై దాడి చేసేందుకు ఒక ఎఫ్-35 యుద్ధ విమానం వచ్చింది. అధునాతన స్టెల్త్ టెక్నాలజీ కలిగిన ఆ యుద్ధ విమానాన్ని సరికొత్త గగనతల రక్షణ వ్యవస్థతో ఐఆర్‌జీసీ కూల్చేసింది. గురువారం తెల్లవారుజామున 2.50 గంటలకు ఇరాన్ గగనతల రక్షణ వ్యవస్థ దాడి చేసిన వెంటనే ఆ విమానాన్ని మంటలు అలుముకున్నాయి. ఈ వివరాలతో తమ అధికారిక న్యూస్ వెబ్‌సైట్‌లోనూ ఒక ప్రకటనను ఐఆర్‌జీసీ విడుదల చేసింది.

మార్చి 19న ఎఫ్-35 ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్
మార్చి 19న ఇరాన్ చేసిన దాడి విషయానికొస్తే, ఆ రోజున ఒక ఎఫ్-35‌ ఫైటర్ జెట్ అత్యవసరంగా గల్ఫ్‌లోని ఒక సైనిక స్థావరంలో ల్యాండ్ అయిందని సాక్షాత్తూ అమెరికా మీడియాలో కథనాలు వచ్చాయి. పైలట్ సురక్షితంగానే ఉన్నాడని, విమానం ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్‌పై దర్యాప్తు చేస్తున్నామని అప్పట్లో అమెరికా సైనిక అధికార వర్గాలు తెలిపాయి. ఇప్పటివరకు 125కుపైగా అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ డ్రోన్లను కూల్చేశామని ఐఆర్‌జీసీ గతంలోనే ప్రకటించింది. దీన్నిబట్టి ఇరాన్ గగనతల రక్షణ వ్యవస్థల్లో కొత్త అప్‌గ్రేడ్స్ జరిగినట్లు తెలుస్తోంది.

ఎఫ్-35 యుద్ధ విమానం ప్రత్యేకతలు

  • అమెరికాకు చెందిన లాక్‌హీడ్ మార్టిన్ కంపెనీ ఎఫ్-35 లైట్నింగ్-2 యుద్ధ విమానాలను అభివృద్ధి చేసింది. ఇవి ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తిమంతమైన ఐదో తరం యుద్ధ విమానాలు.
  • వీటి ప్రత్యేకత స్టెల్త్ సామర్థ్యం. ఈ విమానంలోని స్టెల్త్ టెక్నాలజీ కారణంగా, ఇది శత్రుదేశాల రాడార్లకు కనిపించదు. ఎఫ్-35 విమానం బాడీ ఆకారం, ప్రత్యేక మెటీరియల్స్ రాడార్ తరంగాలను ప్రతిబింబించకుండా అడ్డుకుంటాయి. అందుకే ఇది అత్యంత రహస్యంగా చడీ చప్పుడు లేకుండా గగనతలంలో ప్రయాణించి దాడులను చేయగలదు.
  • ఇందులో ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తిమంతమైన ఎఫ్-135 ఇంజిన్‌ను అమర్చారు. ఇది గంటకు సుమారు 1,975 కిలోమీటర్ల (మాక్ 1.6) వేగంతో ప్రయాణించగలదు.
  • ఈ విమానంలోని అధునాతన సెన్సార్లు యుద్ధరంగం గురించి సమగ్రమైన సమాచారాన్ని సేకరించి పైలట్‌కు అందిస్తాయి. ఈ డేటాను ఇతర యుద్ధ విమానాలు, నౌకలతోనూ పంచుకోవచ్చు.
  • ఈ విమానంలోని పైలట్ కోసం రూపొందించిన హెల్మెట్ మౌంటెడ్ డిస్‌ప్లే (HMD) చాలా విలువైంది. దీని ద్వారా పైలట్ విమానం చుట్టూ 360 డిగ్రీల కోణంలో చూడొచ్చు.
  • ఇది గాలిలో ఇతర విమానాలతో పోరాడటమే కాకుండా, భూమిపై ఉన్న శత్రు స్థావరాలను ధ్వంసం చేయగలదు.
  • ఈ ఫైటర్ జెట్ నిట్టనిలువుగానూ టేకాఫ్, ల్యాండింగ్ కాగలదు. ఇది చిన్న రన్‌వేలపై కూడా పనిచేస్తుంది.

ప్రపంచంలోనే తొలిసారిగా ఎఫ్-35 యుద్ధ విమానంపై దాడి- ఇరాన్ ప్రకటన- అమెరికా ధ్రువీకరణ

F-35 అమ్మకానికి ట్రంప్ గ్రీన్ సిగ్నల్- సౌదీ రాజు పర్యటన వేళ కీలక నిర్ణయం

