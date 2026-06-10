గల్ఫ్లో యుద్ధ మేఘాలు- అమెరికా F35 హ్యాంగర్లు ధ్వంసం చేశామన్న ఇరాన్
అపాచీ హెలికాప్టర్ కూల్చివేతకు ప్రతీకారంగా ఇరాన్పై అమెరికా దాడులు- బహ్రెయిన్, కువైట్, జోర్డాన్లోని అమెరికా స్థావరాలపై ఇరాన్ క్షిపణులు, డ్రోన్ దాడులు- 21 అమెరికన్ ఎయిర్, నావికా స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు ఐఆర్జీసీ వెల్లడి
Published : June 10, 2026 at 10:15 AM IST
US Iran Conflict : పశ్చిమాసియా, గల్ఫ్ ప్రాంతంలో పరిస్థితులు మళ్లీ ఉద్రిక్తంగా మారుతున్నాయి. అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య సైనిక ఘర్షణలు మరింత తీవ్రమవుతున్నాయి. అమెరికా వైమానిక దాడులకు ప్రతీకారంగా బహ్రెయిన్, కువైట్, జోర్డాన్లోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు నిర్వహించినట్లు ఇరాన్ ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (IRGC) ప్రకటించింది. ఈ పరిణామాలు గల్ఫ్ ప్రాంతాన్ని మరో యుద్ధం అంచుకు తీసుకొచ్చే ప్రమాదం కనిపిస్తోంది.
ఇరాన్ ప్రభుత్వ వార్తా సంస్థ కథనం ప్రకారం, అమెరికాకు చెందిన మొత్తం 21 వైమానిక, నౌకాదళ స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు చేపట్టినట్లు ఐఆర్జీసీ వెల్లడించింది. జోర్డాన్లోని అల్- అజ్రాక్ అమెరికా కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ను ధ్వంసం చేసినట్లు పేర్కొంది. అలాగే జోర్డాన్లోని మువాఫాక్ సల్తీ ఎయిర్బేస్పై కూడా క్షిపణి దాడులు చేసినట్లు తెలిపింది. అంతేకాదు, అమెరికా అత్యాధునిక ఎఫ్-35 యుద్ధ విమానాల హ్యాంగర్లను కూడా ధ్వంసం చేసినట్లు ఐఆర్జీసీ సంచలన ప్రకటన చేసింది. అయితే ఈ ప్రకటనలపై అమెరికా నుంచి అధికారిక ధ్రువీకరణ వెలువడలేదు.
ప్రతిస్పందనగానే చర్యలు
మరోవైపు, బహ్రెయిన్లోని అమెరికా ఐదో నౌకాదళ ప్రధాన కార్యాలయాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని డ్రోన్ దాడి చేసినట్లు ఐఆర్జీసీ ప్రకటించింది. స్థానిక కాలమానం ప్రకారం, తెల్లవారుజామున 2.30 గంటలకు దాడి జరిగిందని పేర్కొంది. దక్షిణ ఇరాన్లోని పలు ప్రాంతాలపై అమెరికా దాడులకు ప్రతిస్పందనగానే చర్యలు చేపట్టినట్లు వెల్లడించింది. ఐఆర్జీసీ ప్రకటన ప్రకారం, జాస్క్, సిరిక్, ఖెష్మ్ ప్రాంతాలపై అమెరికా దాడులు జరిపిందని ఆరోపించింది. ఈ దాడుల్లో సిరిక్ ప్రాంతంలోని టెలికమ్యూనికేషన్ టవర్ దెబ్బతినడంతో పాటు రెండు నీటి ట్యాంకులు ధ్వంసమయ్యాయని తెలిపింది. దీనికి ప్రతీకారంగానే బహ్రెయిన్లోని అమెరికా నౌకాదళ స్థావరాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు పేర్కొంది.
ఇరాన్ ప్రకటన వెలువడిన కొద్దిసేపటికే బహ్రెయిన్ అంతటా సైరన్లు మోగాయి. బహ్రెయిన్ అంతర్గత వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తూ సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రకటన విడుదల చేసింది. పౌరులు, విదేశీయులు ప్రశాంతంగా ఉండాలని, సమీపంలోని సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని సూచించింది. స్థానిక మీడియా కథనం ప్రకారం, కువైట్, బహ్రెయిన్లలో పలుమార్లు పేలుళ్లు సంభవించినట్లు సమాచారం. దీంతో గల్ఫ్ దేశాల్లో భద్రతా దళాలు అప్రమత్తమయ్యాయి.
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