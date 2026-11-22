పశ్చిమాసియాలో మళ్లీ ఉద్రిక్తతలు- అమెరికా స్థావరాలపై ఇరాన్ క్షిపణి దాడులు
Iran Strikes US : పర్షియన్ గల్ఫ్ గగనతలంలో అమెరికా ఎఫ్16 యుద్ధవిమానంపై ఇరాన్ దాడి చేసింది. అయితే ఇరాన్ వాదనను అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ కొట్టిపారేసింది.
Published : November 22, 2026 at 6:52 AM IST
పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్న వేళ, అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తలు తారస్థాయికి చేరాయి. బహ్రెయిన్లోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలపై క్షిపణులు, డ్రోన్లతో సంయుక్త దాడి నిర్వహించినట్లు ఇరాన్ వెల్లడించింది. అల్ రిఫా, అవాలి సైనిక స్థావరాల్లో ఉన్న అమెరికా పేట్రియాట్ ఎయిర్ డిఫెన్స్ వ్యవస్థలకు చెందిన రెండు రాడార్లను లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు ఇరాన్ ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (ఐఆర్జీసీ) ప్రకటించింది. అయితే, ఇరాన్ వాదనను అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ కొట్టిపారేసింది. ఇరాన్ ప్రకటనపై ఎక్స్ మాధ్యమంలో ఫ్యాక్ట్-చెక్ విడుదల చేసింది. తమ విమానంపై ఎలాంటి దాడి జరగలేదని, పశ్చిమాసియాలోని అమెరికా యుద్ధవిమానాలన్నీ సురక్షితంగా ఉన్నాయని స్పష్టం చేసింది.
అమెరికా డ్రోన్ల ఉల్లంఘనలకు ప్రతీకారం
ఇరాన్ గగనతలంలో అమెరికా ఎంవీక్యూ-1, ఎంవీక్యూ-9 డ్రోన్లు పదేపదే ఉల్లంఘనలకు పాల్పడుతున్నాయని ఐఆర్జీసీ ఆరోపించింది. అలాగే, ఇరాన్లోని హెంగామ్ ద్వీపంలో రాడార్ వ్యవస్థపై జరిగిన దాడికి ప్రతీకారంగా ఈ ఆపరేషన్ చేపట్టినట్లు తెలిపింది. ఈ ప్రాంతంలో అమెరికా చేపడుతున్న సైనిక ఎస్కార్ట్, వైమానిక రక్షణ కార్యకలాపాలు ఆశించిన లక్ష్యాలను సాధించలేకపోయాయని ఇరాన్ పేర్కొంది. అమెరికా రక్షణలో ఉన్న పరికరాలు, నౌకలకు భారీ నష్టం వాటిల్లిందని కూడా ఐఆర్జీసీ ఆరోపించింది. ఇరాన్ గగనతలాన్ని తమ దేశ భద్రతకు సంబంధించిన కీలక అంశంగా అభివర్ణించిన ఐఆర్జీసీ, దానిని 'రెడ్లైన్'గా పేర్కొంది. ఇకపై ఎలాంటి ఉల్లంఘనలు జరిగినా తీవ్రంగా, నిర్ణయాత్మకంగా స్పందిస్తామని హెచ్చరించింది. గతంలోనూ అమెరికా ఎంవీక్యూ-9, ఎంవీక్యూ-1 డ్రోన్లను హర్మూజ్ జలసంధి ప్రాంతంలో కూల్చివేసినట్లు ఇరాన్ ప్రభుత్వ మీడియా వీడియోలను విడుదల చేసింది. ఈ దృశ్యాలు అమెరికా డ్రోన్లను కూల్చివేసినట్లు చూపిస్తున్నాయని పేర్కొంది.
అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్కు సవాల్
అమెరికా సైనిక పరికరాలు ధ్వంసం కాలేదని లేదా ఐఆర్జీసీ వాటిని లక్ష్యంగా చేసుకోలేదని ప్రకటించగలరా అంటూ అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్కు సవాల్ విసిరింది. అయితే అయితే, ఇరాన్ వాదనను అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ కొట్టిపారేసింది. ఇరాన్ ప్రకటనపై ఎక్స్ మాధ్యమంలో ఫ్యాక్ట్-చెక్ విడుదల చేసింది. తమ విమానంపై ఎలాంటి దాడి జరగలేదని, పశ్చిమాసియాలోని అమెరికా యుద్ధవిమానాలన్నీ సురక్షితంగా ఉన్నాయని స్పష్టం చేసింది.
హర్మూజ్ జలసంధిని తెరవడం కష్టమేమీ కాదు
మరోవైపు, హర్మూజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరవడం పెద్ద సమస్య కాదని ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ వ్యాఖ్యానించారు. అమెరికా అంతర్జాతీయ చట్టాలకు అనుగుణంగా సహేతుకమైన షరతులను అంగీకరిస్తే ఈ సమస్యను పరిష్కరించవచ్చని అన్నారు. సంక్షోభం ముగియాలంటే వాషింగ్టన్ తన తప్పులను అంగీకరించడంతోపాటు గతంలో ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చాలని స్పష్టం చేశారు. గాజాలో కొనసాగుతున్న పరిస్థితులను 'నిశ్శబ్ద మారణహోమం'గా అభివర్ణించిన ఆయన, ఈ అంశంపై చర్చించేందుకు ఇస్లామిక్ సహకార సంస్థ (ఓఐసీ) అత్యవసర సమావేశాన్ని నిర్వహించాలని కోరారు.
శాశ్వత ఒప్పందమే లక్ష్యం: ట్రంప్
ఇదిలా ఉండగా, ఇరాన్తో కుదిరే ఒప్పందం శాశ్వతంగా ఉండాలని, ఆ దేశం అణ్వాయుధాలను పొందకుండా నిరోధించడమే తమ లక్ష్యమని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. ఇరాన్ అణ్వాయుధాన్ని అభివృద్ధి చేసేందుకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అనుమతించబోమని అన్నారు. ఫాక్స్ న్యూస్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో.. ఇరాన్లో పాలన మార్పుపై తనకు గతంలో పెద్దగా ఆసక్తి లేదని పేర్కొన్నారు. అయితే, అక్కడి అగ్రనాయకత్వంపై అమెరికా దాడులు చేయడం ఆ దేశ పాలనా వ్యవస్థలో కీలక మార్పులకు దారితీసిందని వ్యాఖ్యానించారు. ఇరాన్ కొత్త నాయకత్వం గతంతో పోలిస్తే మరింత వివేకంతో వ్యవహరిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోందని ట్రంప్ అభిప్రాయపడ్డారు. అయినప్పటికీ, చర్చల్లో ఆ దేశం విశ్వసనీయతపై సందేహాలు వ్యక్తం చేశారు. గతంలో ఒప్పందాలు చేసుకుని, ఆ తర్వాత వాటిని ఉల్లంఘించిన సందర్భాలున్నాయని ఆరోపించారు.