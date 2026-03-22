అమెరికా ఎఫ్‌-15 జెట్​ను కూల్చేసినట్లు ఇరాన్ ప్రకటన

అమెరికాకు చెందిన ఎఫ్‌-15ను కూల్చేసినట్లు ఇరాన్ ప్రకటన- హర్మూజ్‌ జలసంధి సమీపంలో క్షిపణితో దాడి చేసినట్లు వెల్లడి- దక్షిణ తీరం వద్ద అమెరికా ఫైటర్‌ జెట్‌ను గుర్తించామన్న ఇరాన్‌

Iran Strikes US F15 Fighter Jet
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 22, 2026 at 8:45 PM IST

Iran Strikes US F15 Fighter Jet : అమెరికాకు చెందిన ఎఫ్‌-15 ఫైటర్‌ జెట్‌ను కూల్చేసినట్లు ఇరాన్ ప్రకటించింది. హర్మూజ్‌ జలసంధి సమీపంలో ఎఫ్‌-15 ఫైటర్‌ జెట్‌ను ఉపరితలం నుంచి గగనతలంలోని లక్ష్యాలను ఛేదించే క్షిపణితో కూల్చిసినట్లు ఇరాన్ అధికారిక మీడియా టెహ్రాన్‌ టైమ్స్‌ సామాజిక మాధ్యమంలో ఓ పోస్టు పెట్టింది. హర్మూజ్‌ జలసంధి సమీపంలో ఎఫ్‌-15 ఫైటర్‌ జెట్‌ను కూల్చటానికి ముందు ఇరాన్‌ దక్షిణ తీరంలో గుర్తించినట్లు తెలిపింది. అమెరికా విమానం చొరబాటును తమ గగనతల రక్షణ వ్యవస్థ విజయవంతంగా అడ్డుకున్నట్లు టెహ్రాన్‌ టైమ్స్‌ పేర్కొంది. ఫైటర్‌ జెట్‌ను కూల్చటానికి ముందు ట్రాక్ చేసిన క్లిప్‌ను పోస్టు చేసింది. హర్మూజ్‌ జలసంధిని 48 గంటల్లో తెరవకుంటే ఇరాన్‌ విద్యుత్‌ వ్యవస్థను సర్వనాశనం చేస్తామన్న ట్రంప్‌ హెచ్చరిక తర్వాత ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. దీనిపై అమెరికా లేదా ఇజ్రాయెల్‌ ఇప్పటివరకు స్పందించలేదు.

