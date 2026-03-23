హర్మూజ్​ మీదుగా వెళ్లే నౌకలపై రూ.18కోట్ల టోల్ వసూలుకు ఇరాన్ ప్లాన్ - ప్రపంచ చమురు రవాణాపై ప్రభావం

హర్ముజ్ జలసంధి దాటే నౌకలపై సుమారు రూ.18 కోట్ల టోల్ నిర్ణయం- అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌తో ఉద్రిక్తతల మధ్య ఇరాన్ కఠిన వైఖరి- ట్రంప్ హెచ్చరికలపై పెజెష్కియాన్ కౌంటర్

Strait of Hormuz (AP)
Published : March 23, 2026 at 11:34 AM IST

Strait of Hormuz Toll : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు రోజురోజుకు పెరుగుతున్నాయి. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌తో కొనసాగుతున్న ఘర్షణల మధ్య ఇరాన్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం. ప్రపంచానికి అత్యంత కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధి గుండా వెళ్లే కొన్ని నౌకలపై భారీగా టోల్ వసూలు చేయాలని నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది. ఒక్కో నౌకపై సుమారు 2 మిలియన్ డాలర్లు, అంటే భారత కరెన్సీలో దాదాపు రూ.18 కోట్ల వరకు పన్ను విధించనున్నట్లు ఇరాన్ పార్లమెంట్ జాతీయ భద్రత కమిటీ సభ్యుడు అలాఎద్దీన్ బొరూజెర్దీ వెల్లడించారు.

ఇరాన్ ప్రభుత్వ ప్రసార సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆయన ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. హర్మూజ్ జలసంధిలో కొత్త విధానం అమల్లోకి వచ్చిందని, ఇది దేశ సార్వభౌమాధికారానికి సంకేతమని ఆయన పేర్కొన్నారు. యుద్ధ పరిస్థితుల్లో ఖర్చులు పెరుగుతున్నందున, ఆర్థిక వనరులు సమకూర్చుకోవడానికి ఈ చర్య అవసరమని చెప్పారు. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఈ మార్పు తీసుకువచ్చామని ఆయన తెలిపారు. ప్రస్తుతం హర్మూజ్ జలసంధి ప్రపంచ వాణిజ్యానికి కీలక మార్గం. గల్ఫ్ ప్రాంతం నుంచి వెలువడే చమురు సరఫరాలో దాదాపు ఐదో వంతు ఈ మార్గం గుండా సాగుతుంది.

ఈ నేపథ్యంలో ఇరాన్ తీసుకున్న నిర్ణయం అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తీవ్ర చర్చకు దారితీస్తోంది. ఇప్పటికే యుద్ధ పరిస్థితుల కారణంగా ఈ ప్రాంతంలో నౌకా రాకపోకలు గణనీయంగా తగ్గినట్లు సమాచారం. ట్యాంకర్ ట్రాఫిక్ దాదాపు నిలిచిపోయిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. అదే సమయంలో అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు పరిస్థితిని మరింత ఉద్రిక్తంగా మార్చాయి. హర్మూజ్ జలసంధిని వెంటనే తెరవకపోతే ఇరాన్‌పై దాడులు చేస్తామని ఆయన హెచ్చరించారు. ముఖ్యంగా ఇరాన్ విద్యుత్ కేంద్రాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు జరపవచ్చని స్పష్టం చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలు అంతర్జాతీయ వర్గాల్లో ఆందోళన కలిగించాయి.

ట్రంప్ వ్యాఖ్యలకు ప్రతిస్పందించిన ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియాన్ కఠినంగా స్పందించారు. ఇరాన్‌ను ప్రపంచ పటం నుంచి తొలగించాలనే ఆలోచన ఒక భ్రమ మాత్రమేనని ఆయన పేర్కొన్నారు. బెదిరింపులు, ఒత్తిడులు తమ దేశాన్ని మరింత బలపరుస్తాయని చెప్పారు. దేశ భద్రత విషయంలో ఎలాంటి రాజీ ఉండదని స్పష్టం చేశారు. హర్మూజ్ జలసంధి విషయంలో కూడా పెజెష్కియాన్ స్పష్టత ఇచ్చారు. ఇరాన్‌కు వ్యతిరేకంగా వ్యవహరించే దేశాల నౌకలకు మాత్రమే పరిమితులు ఉంటాయని, మిగతా దేశాల నౌకలకు మార్గం అందుబాటులో ఉంటుందని తెలిపారు. తమ భూభాగాన్ని ఉల్లంఘించే దేశాలకు మాత్రమే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.

ట్రంప్ చెప్పినట్టుగా తమ దేశంలోని విద్యుత్ ప్లాంట్లపై దాడులు జరిగితే, వెంటనే హర్మూజ్ జలసంధిని పూర్తిగా మూసివేస్తామని ఇరాన్ తాజాగా హెచ్చరించింది. మార్చి 21వ తేదీన ఇరాన్‌కు ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ ఇచ్చిన 48 గంటల డెడ్‌లైన్ ముగియనున్న వేళ, ఇరాన్ పార్లమెంటు స్పీకర్ మహ్మద్ బాఖెర్ ఖాలిబఫ్ హెచ్చరించారు. ఇరాన్‌లోని విద్యుత్ ప్లాంట్లపై అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ దాడులు చేస్తే ఊరుకునేది లేదంటూ ట్వీట్ చేశారు. మరోవైపు, ఇజ్రాయెల్- ఇరాన్ మధ్య కూడా ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరుగుతున్నాయి. ఇజ్రాయెల్‌లోని కీలక అణు కేంద్రాల సమీపంలో ఇరాన్ దాడులు జరిపినట్లు సమాచారం. దీనికి ప్రతిగా ఇజ్రాయెల్ కూడా ఇరాన్ రాజధాని టెహ్రాన్‌లోని మౌలిక వసతులపై విస్తృత దాడులు కొనసాగిస్తోంది.

గల్ఫ్ దేశాల్లో ఉన్న అమెరికా సైనిక స్థావరాలపై కూడా ఇరాన్ ప్రతిదాడులు చేస్తోందని సమాచారం. యుద్ధం మరింత విస్తరించే ప్రమాదం ఉందని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో ఎలాంటి బెదిరింపులనైనా ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటామని ఇరాన్ స్పష్టం చేస్తోంది. ఈ పరిణామాలన్నింటి మధ్య హర్మూజ్ జలసంధి పరిస్థితి అత్యంత కీలకంగా మారింది. ప్రపంచ చమురు సరఫరా ఈ మార్గంపై ఆధారపడటం వల్ల, ఇక్కడి ఉద్రిక్తతలు గ్లోబల్ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. ఇరాన్ తీసుకున్న టోల్ నిర్ణయం అమల్లోకి వస్తే, చమురు ధరలు పెరిగే అవకాశముందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. మొత్తంగా చూస్తే, హర్ముజ్ జలసంధి చుట్టూ నెలకొన్న ఈ పరిస్థితి పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలను మరింత పెంచుతోంది.

మా విద్యుత్ ప్లాంట్లపై దాడి చేస్తే హర్మూజ్‌ను పూర్తిగా మూసేస్తాం: ఇరాన్

ఇరాన్‌లోని ఖోమ్ టర్బైన్ ఇంజిన్ ఉత్పత్తి కేంద్రం ధ్వంసం చేశాం: అమెరికా

