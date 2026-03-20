అమెరికా స్థావరాల నుంచి మాపై దాడికి అనుమతించొద్దు: పొరుగు దేశాలకు ఇరాన్ హెచ్చరిక
పశ్చిమాసియాలో పొరుగు దేశాలకు ఇరాన్ హెచ్చరికలు- ఇరాన్పై దాడి చేయకుండా ఆయా దేశాల్లోని అమెరికా స్థావరాలను నిలువరించాలని సూచన- ఒకవేళ దాడులు జరిగితే ఆ నేరాల్లో ఆయా దేశాలను కూడా భాగస్వాములుగా పరిగణిస్తామని హెచ్చరిక
Published : March 20, 2026 at 7:30 AM IST
Iran on west asia countries: పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం తీవ్రమవుతున్న నేపథ్యంలో తన పొరుగు దేశాలను ఇరాన్ హెచ్చరించింది. ఆయా దేశాల్లో ఉన్న అమెరికా సైనిక స్థావరాల నుంచి ఇరాన్పై దాడులు చేయడానికి అనుమతించవద్దని గల్ఫ్ దేశాలను సూచించింది. ఈ మేరకు ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఈ ప్రాంతంలో నెలకొన్న అస్థిరతకు అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ ప్రధాన కారణమని ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి ఇస్మాయిల్ బాఘేయ్ మండిపడ్డారు. ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు 'ఆపరేషన్ రైజింగ్ లయన్' ద్వారా ఇరాన్ అణు, క్షిపణి కేంద్రాలను ధ్వంసం చేస్తున్నామని ప్రకటించిన కొన్ని గంటల్లోనే ఇరాన్ నుంచి ఈ ప్రకటన రావడం గమనార్హం.
పశ్చిమాసియాలోని వివిధ దేశాల్లో విస్తరించి ఉన్న అమెరికా సైనిక స్థావరాలే ప్రస్తుత సంక్షోభానికి మూలకారణం అని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ స్థావరాలను ఉపయోగించుకుని అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ ఇరాన్పై దాడులకు ప్రణాళికలు వేస్తున్నాయని, ఇది ఏమాత్రం సహించరానిదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. తమ దేశంపై జరుగుతున్న దాడులకు ఈ స్థావరాలే కేంద్ర బిందువులుగా మారాయన్నారు.
تأکید سخنگوی وزارت امور خارجه بر ضرورت اقدام عاجل کشورهای منطقه برای جلوگیری از تداوم استفاده #آمریکا و #رژیم_صهیونیستی از قلمرو و امکانات آنها جهت انجام تجاوز نظامی علیه ایران— وزارت امور خارجه (@IRIMFA) March 19, 2026
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، اظهارات مطرحشده از سوی وزیر امور خارجه #عربستان سعودی در نشست… pic.twitter.com/QkKmcWXlmm
ఆ దేశాలకు కూడా తీవ్ర పరిణామాలు ఎదురవుతాయ్
ఏ దేశమైనా వారి భూభాగాన్ని తమపై దాడులు చేయడానికి అమెరికా, ఇజ్రాయెల్కు అప్పగిస్తే ఆ దేశాన్ని కూడా ఈ యుద్ధంలో భాగస్వామిగానే పరిగణిస్తామని స్పష్టం చేశారు. ఎవరైతే ఈ దాడులకు సహాయం చేస్తారో వారు కూడా సమాన బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుందని ఆయన హెచ్చరించారు. దీనివల్ల ఆయా దేశాలు కూడా భవిష్యత్తులో తీవ్ర పరిణామాలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందన్నారు.
ఈ సందర్భంగా ఇస్మాయిల్ బాఘేయ్ అంతర్జాతీయ చట్టాలు, ఐక్యరాజ్యసమితి చార్టర్ గురించి ప్రస్తావించారు. జనరల్ అసెంబ్లీ తీర్మానాలు 2625, 3334 ప్రకారం, ఏ సార్వభౌమ దేశం కూడా తన భూభాగాన్ని మరొక దేశంపై దాడి చేయడానికి మూడో పక్షానికి ఇవ్వకూడదన్న నిబంధన ఉందని బాఘేయ్ గుర్తు చేశారు. అంతర్జాతీయ చట్టాల ప్రకారం తమ దేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని కాపాడుకోవడానికి, శత్రు దాడుల నుంచి ఆత్మరక్షణ చేసుకోవడానికి ఇరాన్కు పూర్తి హక్కు ఉందని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు.
ఇటీవల జరిగిన అరబ్-ఇస్లామిక్ దేశాల సదస్సులో సౌదీ అరేబియా విదేశాంగ మంత్రి చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఇరాన్ తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేసింది. ఆ వ్యాఖ్యలపై కూడా బాఘేయ్ స్పందించారు. అవి ఏకపక్షంగా, బాధ్యతారాహిత్యంగా ఉన్నాయని విమర్శించారు. ప్రాంతీయ పరిణామాలను నిష్పక్షపాతంగా చూడాలని, అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ పన్నాగాలను గుర్తించాలని ఆయన కోరారు. ఇస్లామిక్ దేశాల మధ్య విభేదాలు సృష్టించి, తద్వారా తన పబ్బం గడుపుకోవాలని ఇజ్రాయెల్ చూస్తోందని, ఆ ఉచ్చులో పడవద్దని పొరుగు దేశాలకు హితవు పలికారు.
ఇరాన్ ఎప్పుడూ తన పొరుగు దేశాలతో మంచి సంబంధాలను, సార్వభౌమాధికారాన్ని గౌరవిస్తుందని బాఘేయ్ తెలిపారు. పశ్చిమాసియా దేశాలు త్వరగా మేల్కొని, తమ భూభాగాలను అమెరికా దుర్వినియోగం చేయకుండా అడ్డుకోవాలని కోరారు. బాధ్యతాయుతమైన, అంతర్జాతీయ చట్టాలకు లోబడి ఉండే విధానాన్ని అవలంబించాలని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
“ఇరాన్పై దాడికి తమ భూభాగాన్ని ఉపయోగించకుండా అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ను పొరుగు దేశాలు అడ్డుకోవాలి. పశ్చిమాసియాలో ప్రస్తుత సంక్షోభానికి ప్రధాన మూలం అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ తీసుకొచ్చిన యుద్ధమే. ఈ రెండు దేశాలు ఇరాన్పై దాడులు చేయడానికి పశ్చిమాసియా దేశాల్లో ఉన్న సైనిక స్థావరాలు ఉపయోగిస్తున్నాయి. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దురాక్రమణకు వ్యతిరేకంగా తమను తాము రక్షించుకోవడానికి ఇరాన్కు హక్కు ఉంది. ఇరాన్పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ జరుపుతున్న సైనిక దురాక్రమణలో సహాయం చేసే పక్షాలను కూడా తమపై జరిగే నేరాల్లో భాగస్వాములుగా పరగణిస్తాం. పొరుగు సంబంధాలు, ప్రాంతీయ దేశాలన్నింటి సార్వభౌమాధికారం, ప్రాదేశిక సమగ్రతను గౌరవించే అంతర్జాతీయ చట్ట సూత్రాలు, ఐక్యరాజ్యసమితి చార్టర్ సూత్రానికి ఇరాన్ కట్టుబడి ఉంది. ఇరాన్పై దాడి చేయడానికి అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ తమ భూభాగాన్ని దుర్వినియోగం చేయకుండా పొరుగు దేశాలు అడ్డుకుంటాయని ఆశిస్తున్నా"
- ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి ఇస్మాయిల్ బాఘేయ్