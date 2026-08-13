ETV Bharat / international

హర్మూజ్​ తీర ప్రాంతాల్లో చమురు కాలుష్యం- పర్యావరణ పరిరక్షణకు చర్యలు చేపట్టాలి: ఇరాన్

ఖేష్మ్​ తీర ప్రాంతాల్లో చమురు కాలుష్యంపై ఇరాన్‌ ఆందోళన- హర్మూజ్‌ నిర్వహణలో పర్యావరణ అంశాన్ని చేర్చాలని డిమాండ్‌- అమెరికా షరతులు అంగీకరించే వరకు జలసంధి తెరవబోమన్న మొహ్సేన్‌ రెజాయీ

Iran On Hormuz
హర్మూజ్​ జలసంధి (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 13, 2026 at 7:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Iran On Hormuz : హర్మూజ్​పై ఇరాన్​ మరోసారి తన వైఖరిని స్పష్టం చేసింది. ఈసారి భద్రత, నౌకాయానం అంశాలతో పాటు పర్యావరణ పరిరక్షణపైనా దృష్టి సారించింది. ఖేష్మ్ దీవి తీర ప్రాంతాల్లో చమురు కాలుష్యం నెలకొందని ఇరాన్‌ విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి ఇస్మాయిల్‌ బఘాయీ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. భవిష్యత్​లో హర్మూజ్​ నిర్వహణకు సంబంధించిన ఏ వ్యవస్థలోనైనా పర్యావరణ పరిరక్షణను కీలక అంశంగా చేర్చాలని ఆయన కోరారు. ఇదే సమయంలో అమెరికా తమ డిమాండ్లను అంగీకరించే వరకు హర్మూజ్​ను తెరిచేది ఉండదని ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ నేషనల్‌ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్‌ అధిపతి మొహ్సేన్‌ రెజాయీ స్పష్టం చేశారు.

మూడు ప్రాంతాల్లో కాలుష్యం
ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేసిన ఇస్మాయిల్ బఘాయీ, ఇటీవల ఖేష్మ్‌ దీవి తీరంలో చమురు కాలుష్యానికి సంబంధించిన దృశ్యాలు వెలుగులోకి వచ్చాయని తెలిపారు. పర్షియన్‌ గల్ఫ్‌ నుంచి సముద్ర ప్రవాహాలతో ఈ కాలుష్యం తీరానికి చేరినట్లు ప్రాథమిక ఆధారాలు సూచిస్తున్నాయని చెప్పారు. విదేశీ బల్క్‌ క్యారియర్‌ నౌక నుంచే చమురు లీకైనట్లు ప్రాథమికంగా గుర్తించినట్లు పేర్కొన్నారు. మూడు తీర ప్రాంతాల్లో కాలుష్యాన్ని గుర్తించినట్లు చెప్పారు. సముద్ర ఉపరితలంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లోనూ చమురు ఆనవాళ్లు కనిపించాయని బఘాయీ వెల్లడించారు. అయితే ఇది ఒక్క సంఘటన మాత్రమే కాదని ఆయన అన్నారు. దశాబ్దాలుగా పర్షియన్‌ గల్ఫ్‌, ఒమన్‌ సముద్ర జలాల్లో బహిరంగంగా కనిపించని కాలుష్యం కూడా పేరుకుపోతోందని ఆరోపించారు. దీంతో సముద్ర జీవావరణ వ్యవస్థ తీవ్రంగా దెబ్బతింటోందని పేర్కొన్నారు.

బాధ్యత ఎవరిది?
తమ తీర ప్రాంతాలకు జరిగిన నష్టానికి పరిహారం ఎవరు చెల్లించాలన్నది తేలాల్సి ఉందని బఘాయీ అన్నారు. హర్మూజ్‌ ద్వారా చౌకగా లభించే ఇంధనాన్ని వినియోగించే దేశాలదా? వాణిజ్య నౌకలకు బీమా అందించే సంస్థలదా? లేక పర్షియన్‌ గల్ఫ్‌, ఒమన్‌ సముద్రాన్ని సైనిక కార్యకలాపాలకు వేదికగా మార్చిన దేశాలదా? అని ప్రశ్నించారు. పర్షియన్‌ గల్ఫ్‌, ఒమన్‌ సముద్ర తీరంలో సుదీర్ఘ తీరరేఖ కలిగిన దేశంగా పర్యావరణ నష్టాన్ని చూసీ చూడనట్లు వదిలేయలేమని స్పష్టం చేశారు. హర్మూజ్‌ ద్వారా వాణిజ్య నౌకాయానంతో లాభపడే ప్రతి పక్షానికీ పర్యావరణ నష్టాన్ని పూడ్చే బాధ్యత ఉందని అన్నారు. ఇది కేవలం నైతిక బాధ్యత మాత్రమే కాకుండా చట్టపరమైన బాధ్యత కూడా అని పేర్కొన్నారు.

'అమెరికా షరతులు నెరవేర్చాల్సిందే'
మరోవైపు అమెరికా తమ డిమాండ్లను అంగీకరించే వరకు జలసంధిని పూర్తిగా తెరవబోమని మొహ్సేన్‌ రెజాయీ ప్రకటించారు. అమెరికా యుద్ధం, దిగ్బంధనాన్ని ముగించాలి, ఇరాన్‌కు చెందిన స్తంభింపజేసిన ఆస్తులను విడుదల చేయాలి అన్నారు. అలాగే లెబనాన్‌, గాజాతో పాటు మొత్తం ప్రాంతంలో కాల్పుల విరమణకు అంగీకరించాలని తెలిపారు. ఇవన్నీ నెరవేరినప్పుడే హర్మూజ్‌ పునఃప్రారంభంపై ఆలోచిస్తామని రెజాయీ స్పష్టం చేశారు. అన్ని షరతులు నెరవేరే వరకు జలసంధి మూసే ఉంటుందని ఆయన తేల్చిచెప్పారు.

ట్రంప్‌ వ్యాఖ్యలపై కౌంటర్‌
అలాగే అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలపైనా కూడా రెజాయీ తీవ్రంగా స్పందించారు. హర్మూజ్‌పై అమెరికాకు ‘పూర్తి నియంత్రణ ఉందన్న ట్రంప్‌ ప్రకటన వాస్తవ పరిస్థితిని మార్చబోదని తెలిపారు. పర్షియన్‌ గల్ఫ్‌ స్ట్రెయిట్‌ అథారిటీ, అమెరికా అధికారులు పదేపదే హర్మూజ్‌ ఇక నిర్బంధంలో లేదంటూ చేస్తున్న ప్రకటనలను ఖండించారు. ఇరాన్‌ షరతులు అంగీకరించే వరకు జలసంధి తెరుచుకోదని స్పష్టం చేశారు. అమెరికా నౌకాదళాన్ని స్టీల్‌ గోడగా అభివర్ణిస్తూ హర్మూజ్‌పై తమకు పూర్తి నియంత్రణ ఉందని ట్రంప్‌ వ్యాఖ్యానించారు. ఇరాన్‌ సైనిక సామర్థ్యాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయని కూడా ఆయన పేర్కొన్నారు.

TAGGED:

IRAN ON HORMUZ
US IRAN WAR
US V IRAN HORMUZ
IRAN ON HORMUZ OPEN
IRAN ON HORMUZ

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.