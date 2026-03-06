'ఇప్పటికే ఆలస్యమైంది డీల్ కుదరదు'- ఆయుధాలు వీడాలని ఇరాన్కు ట్రంప్ వార్నింగ్
ఇరాన్లోని పోలీసులు, సైన్యం, రివల్యూషనరీ గార్డ్ ఆయుధాలను వదలాలని పిలుపు
Published : March 6, 2026 at 7:25 AM IST
Trump Statement on Iran War : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఇరాన్కు అమెరికా అధ్యక్షడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి గట్టి హెచ్చరిక చేశారు. ఇరాన్లోని పోలీసులు, సైన్యం, రివల్యూషనరీ గార్డ్ ఆయుధాలను వదలాలని పిలుపునిచ్చారు. దేశాన్ని తిరిగి దక్కించుకోవడానికి ఇదే సరైన సమయమని ట్రంప్ చెప్పారు. తన మాట వినకుండా యుద్ధం చేయాలనుకుంటే ప్రాణాలు కోల్పోవడం తప్ప ఏమీ జరగదని హెచ్చరించారు. తమతో డీల్ కుదుర్చుకునేందుకు ఇరాన్ ప్రయత్నిస్తోందని అధ్యక్షుడు ట్రంప్ అన్నారు. దాడుల నేపథ్యంలో డీల్ ఎలా కుదుర్చుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేయగా, ఆ విషయంలో ఇప్పటికే ఆలస్యమైందని చెప్పినట్లు పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం అమెరికా వీలైనంత వరకు యుద్ధాన్ని కొనసాగిస్తూ పోరాడేందుకు సిద్ధమని తెలిపారు.
"నేను మరోసారి ఇరాన్ రివల్యూషనరీ గార్డ్, సైన్యం, పోలీసులందరికీ పిలుపునిస్తున్నాను. మీ ఆయుధాలను వదిలేయండి. మీరు పోరాటం కొనసాగిస్తే కేవలం ప్రాణాలు కోల్పోవడం తప్ప ఏమీ జరగదు. ఇరాన్ ప్రజల కోసం నిలబడటానికి, మీ దేశాన్ని మీరు తిరిగి దక్కించుకోవడానికి ఇదే సరైన సమయం. మా ప్రతిపాదనను అంగీకరించి లొంగిపోండి. ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మీ దేశాన్ని మీ చేతుల్లోకి తీసుకునే అవకాశం వచ్చింది. మేం మీకు రక్షణ కల్పిస్తాం. లేనిపక్షంలో మీరు కచ్చితంగా మరణాన్ని ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. నేను అది చూడాలని అనుకోవట్లేదు."
--డొనాల్డ్ ట్రంప్, అమెరికా అధ్యక్షుడు