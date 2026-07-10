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ఖమేనీకి కన్నీటి వీడ్కోలు- మశహద్‌లో అంతిమ సంస్కారాలు- మళ్లీ ముదురుతున్న అమెరికా, ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు

మశహద్‌లోని ఇమామ్ రెజా పవిత్ర ప్రార్థనా స్థలం వద్ద ఖమేనీ అంత్యక్రియలు- లక్షలాది మంది ప్రజల తుది నివాళులు- అమెరికా-ఇరాన్ పరస్పర దాడులతో పశ్చిమాసియాలో మళ్లీ యుద్ధ భయాలు

Ali Khamenei Funeral
Ali Khamenei Funeral (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 10, 2026 at 7:30 AM IST

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Ali Khamenei Funeral : అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ సంయుక్త దాడుల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఇరాన్ మాజీ సుప్రీం లీడర్ ఆయతుల్లా అలీ ఖమేనీకి దేశ ప్రజలు కన్నీటి వీడ్కోలు పలికారు. నాలుగు నెలల క్రితం వైమానిక దాడిలో మరణించిన ఖమేనీకి గురువారం ఆయన స్వస్థలం మశహద్‌లో అంతిమ సంస్కారాలు నిర్వహించారు. పవిత్ర ఇమామ్ రెజా దర్గా ప్రాంగణంలోని స్మారక మందిరంలో ఆయన పార్థివ దేహాన్ని ఖననం చేశారు. ఈ సందర్భంగా లక్షలాది మంది ప్రజలు తరలివచ్చి తమ అభిమాన నాయకుడికి తుది నివాళులు అర్పించారు.

ఖమేనీ పార్థివ దేహాన్ని జాతీయ పతాకంతో కప్పిన శవపేటికలో అంతిమ యాత్రగా ఇమామ్ రెజా ప్రార్థనా స్థలానికి తీసుకువచ్చారు. అంత్యక్రియల సందర్భంగా భక్తులు, మతపెద్దలు, ప్రభుత్వ ప్రతినిధులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. రాష్ట్ర టెలివిజన్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేసిన దృశ్యాల్లో పలువురు ప్రముఖులు భావోద్వేగానికి లోనై కన్నీళ్లు పెట్టుకోవడం కనిపించింది. ఈ కార్యక్రమానికి ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ మహ్మద్ బాఘర్ ఘాలిబాఫ్, ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఘోలామ్ హొసేన్ మొహ్సేని ఎజేయి, ఖమేనీ పెద్ద కుమారుడు మొస్తఫా ఖమేనీ తదితరులు హాజరయ్యారు. అయితే ప్రస్తుతం సుప్రీం లీడర్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టిన మొజ్తాబా ఖమేనీ మాత్రం అంత్యక్రియల్లో ఎక్కడా కనిపించలేదు. ఫిబ్రవరి 28న జరిగిన వైమానిక దాడిలో ఆయన కూడా గాయపడినట్లు గతంలో వార్తలు వచ్చాయి. అప్పటి నుంచి ఆయన ప్రజల ముందుకు రాకుండా కేవలం లిఖితపూర్వక ప్రకటనల ద్వారానే స్పందిస్తున్నట్లు సమాచారం.

ఫిబ్రవరి 28న అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ సంయుక్త దాడులు ప్రారంభమైన తొలి రోజే ఖమేనీ మరణించారు. ఆ దాడిలో ఆయనతో పాటు కుటుంబ సభ్యులు కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఖమేనీ కుమార్తె, అల్లుడు, మనవరాలు, మొజ్తాబా ఖమేనీ భార్య తదితరుల అంత్యక్రియలను కూడా మశహద్‌లోనే ఒకేసారి నిర్వహించారు. వారి పార్థివ దేహాలను ఇరాక్ నుంచి మశహద్‌కు ప్రత్యేక విమానంలో తరలించగా, ఆ విమానానికి భద్రతగా యుద్ధ విమానం ఎస్కార్ట్‌గా వెళ్లింది. ఇమామ్ రెజా ప్రార్థనా స్థలం ఇరాన్ ప్రజలకు అత్యంత పవిత్రమైన క్షేత్రంగా భావిస్తారు. అందువల్ల ఖమేనీని అక్కడే ఖననం చేయాలని కుటుంబ సభ్యులు, మతపెద్దలు నిర్ణయించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఖననం పూర్తయ్యే వరకు వేలాది మంది ప్రజలు ప్రార్థనలు నిర్వహిస్తూ అక్కడే వేచి ఉన్నారు.

మరోవైపు ఖమేనీ అంత్యక్రియలు జరుగుతున్న సమయంలోనే అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరిగాయి. అమెరికా దళాలు ఇరాన్‌లోని కీలక ప్రాంతాలపై మరోసారి దాడులు జరిపినట్లు ఇరాన్ అధికారులు ఆరోపించారు. ఈ దాడుల్లో కనీసం 17 మంది మరణించినట్లు సమాచారం. టెహ్రాన్-మశహద్ రైల్వే మార్గంలోని ఒక భాగం కూడా దాడికి గురికావడంతో రైళ్ల రాకపోకలు తాత్కాలికంగా నిలిచిపోయాయి. ప్రయాణికులను బస్సుల ద్వారా గమ్యస్థానాలకు తరలించారు. దీనికి ప్రతిగా అమెరికా సైనిక స్థావరాలపై ఇరాన్ దాడులు కొనసాగించింది. కువైట్, బహ్రెయిన్, ఖతార్‌లోని అమెరికా సైనిక కేంద్రాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని క్షిపణులు, డ్రోన్లతో దాడులు చేసినట్లు ఇరాన్ సైన్యం ప్రకటించింది. అయితే ఈ దాడుల్లో ఎక్కువ శాతం క్షిపణులను అడ్డుకున్నామని, అమెరికా సిబ్బందికి ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదని అమెరికా రక్షణ శాఖ వెల్లడించింది. జోర్డాన్ గగనతలంలో కూడా హెచ్చరిక సైరన్లు మోగగా, అక్కడి సైన్యం ఇరాన్ నుంచి ప్రయోగించిన పలు క్షిపణులను మధ్యలోనే కూల్చివేసినట్లు ప్రకటించింది. దీంతో మధ్యప్రాచ్య ప్రాంతమంతా మరోసారి తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.

ఇక ఇజ్రాయెల్ రక్షణ మంత్రి ఇజ్రాయెల్ కాట్జ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు పరిస్థితిని మరింత వేడెక్కించాయి. అవసరమైతే ఇరాన్‌పై మూడోసారి కూడా దాడి చేసేందుకు తమ దేశం సిద్ధంగా ఉందని, గతం కంటే మరింత తీవ్రంగా ప్రతిస్పందిస్తామని ఆయన హెచ్చరించారు. అన్ని పరిస్థితులకు సిద్ధంగా ఉన్నామని ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు కూడా స్పష్టం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌తో ఫోన్‌లో మాట్లాడి గల్ఫ్ ప్రాంత పరిణామాలపై చర్చించినట్లు ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని కార్యాలయం తెలిపింది.

మరోవైపు హోర్ముజ్ జలసంధి చుట్టూ కూడా ఉద్రిక్తత కొనసాగుతోంది. ప్రపంచ చమురు రవాణాకు కీలక మార్గమైన ఈ జలసంధిపై తమ నియంత్రణ కొనసాగుతుందని ఇరాన్ స్పష్టం చేస్తోంది. ఇటీవల పలు వాణిజ్య నౌకలపై దాడులు జరగడంతో అమెరికా భారీ స్థాయిలో ప్రతిదాడులు చేపట్టింది. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో హోర్ముజ్ జలసంధి గుండా నౌకల రాకపోకలు గణనీయంగా తగ్గినట్లు అంతర్జాతీయ సముద్ర రవాణా సంస్థలు వెల్లడించాయి. ఖమేనీ అంత్యక్రియలు ముగిసినా, అమెరికా-ఇజ్రాయెల్-ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తత మాత్రం తగ్గే సూచనలు కనిపించడం లేదు. పరస్పర దాడులు కొనసాగుతుండటంతో మళ్లీ పూర్తి స్థాయి యుద్ధం చెలరేగే ప్రమాదం ఉందనే ఆందోళన అంతర్జాతీయ వర్గాల్లో వ్యక్తమవుతోంది.

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