అమెరికా బేస్లపై 8,000 మైళ్ల వేగంతో దూసుకొచ్చే క్షిపణులతో ఇరాన్ దాడి- మా తడఖా చూపిస్తామని ట్రంప్ హెచ్చరిక
జోర్డాన్లోని అమెరికా సైనిక స్థావరంపై ఇరాన్ క్షిపణి దాడులు- దూసుకొచ్చిన 5 క్షిపణులను గాల్లోనే కూల్చివేసిన జోర్డాన్ సైన్యం - ఇరాన్పై భీకర దాడికి దిగుతామని ట్రంప్ హెచ్చరిక
Published : July 30, 2026 at 8:06 AM IST
Trump Warning To Iran : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ జ్వాలలు మళ్లీ రగుతున్నాయి. జోర్డాన్లోని అమెరికా సైనిక స్థావరాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని ఇరాన్ బాలిస్టిక్ క్షిపణులతో దాడికి యత్నించిన తర్వాత యూఎస్ సైతం ప్రతిదాడికి దిగింది. ఇరాన్ సైన్యం అమెరికా స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని బాలిస్టిక్ క్షిపణి దాడికి దిగినట్లు అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ పేర్కొంది. ఇరాన్ నుంచి అనేక బాలిస్టిక్ క్షిపణులు జోర్డాన్లోని అమెరికా సైనిక కాంపౌండ్ వైపు దూసుకొచ్చినట్లు సెంట్రల్ కమాండ్ తెలిపింది.
అమెరికా ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్స్ తక్షణమే అప్రమత్తమై, ఇరాన్ ప్రయోగించిన అన్ని క్షిపణులను గాల్లోనే విజయవంతంగా అడ్డుకుని ధ్వంసం చేసినట్లు పేర్కొంది. ఈ దాడిలో ఎలాంటి ప్రాణ ఆస్తి నష్టం జరిగినట్లు ఇప్పటి వరకు సమాచారం లేదని జోర్డాన్ సైన్యం స్పష్టం చేసింది. వైమానిక అధికారులు భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా నిర్దిష్ట సైనిక స్థావరం పేరును బయటకి చెప్పనప్పటికీ ఈ దాడి జోర్డాన్ సరిహద్దులోని కీలక అమెరికా స్థావరాన్నే లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. శాంతి ఒప్పందం నేపథ్యంలో అమెరికా తన వైమానిక దాడులను నిలిపివేసిన తర్వాత ఇరాన్ నేరుగా అమెరికా మిలిటరీ కాంపౌండ్పై జరిపిన మొదటి బాలిస్టిక్ క్షిపణి దాడి ఇదే.
ఇక మా వంతు- ఇరాన్పై భీకర దాడులు చేస్తాం: ట్రంప్
జోర్డాన్, ఈజిప్టులో అమెరికా బేస్లు, కంపెనీలను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఇరాన్ చేసిన దాడులపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మండిపడ్డారు. ఓ న్యూస్ ఛానెల్కు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో ఆయన మాట్లాడారు. అమెరికా బలగాలు, ఆస్తులపై దాడి చేస్తే సహించే ప్రసక్తే లేదని స్పష్టం చేశారు. జోర్డాన్లోని కీలక అమెరికా సైనిక స్థావరంపై ఇరాన్ సైన్యం బాలిస్టిక్ క్షిపణులను ప్రయోగించినట్టు ఆయన తెలిపారు. ఇరాన్ ఐదు క్షిపణులను తమ వైమానిక స్థావరంపైకి ప్రయోగించిందన్న ట్రంప్ వాటిని గాల్లోనే అడ్డుకుని ధ్వంసం చేసినట్టు వెల్లడించారు. ఈజిప్టు పోర్టులో అమెరికాకు చెందిన సహజవాయువు ట్యాంకర్ లక్ష్యంగా చేసిన దాడిపై ట్రంప్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈసారి తమ వంతు అన్న ఆయన ఇరాన్పై భీకరస్థాయిలో దాడి చేయనున్నట్టు వెల్లడించారు.
"మనం వారిని చాలా తీవ్రంగా దెబ్బతీయబోతున్నాం. అంటే వాళ్లు చేయగలిగింది ఏమీ లేదు. మనం బృందం కంటే అది ఒక భిన్నమైనది. వారు ఇప్పటికే క్షమాపణలు చెప్పారు. కానీ మనం వారికి కొద్దిగా బుద్ధి చెప్పాలి. వారు గంటకు 8,000 మైళ్ల వేగంతో దూసుకొచ్చే ఐదు క్షిపణులను మాపైకి ప్రయోగించారు. అదృష్టవశాత్తూ మనవాళ్లు ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ రక్షణ పరికరాలను, అంటే పేట్రియాట్ వ్యవస్థను నడుపుతున్నారు. ఒకసారి ఆలోచించండి, గంటకు 8,600 మైళ్ల వేగంతో దూసుకొస్తున్న ఐదు భారీ క్షిపణులు నేరుగా మా వైపు వచ్చాయి. ఆ ఐదింటినీ మేం కూల్చివేశాం. అదెలా ఉందో చూశారా? చాలా అద్భుతంగా ఉంది. మన దేశం తప్ప ప్రపంచంలో మరే దేశం కూడా అలా చేయలేదు."
- డొనాల్డ్ ట్రంప్, అమెరికా అధ్యక్షుడు
మిలీషియా గ్రూపులపై అమెరికా- సౌదీ సంయుక్త దాడులు
ఇరాన్ దాడులు తర్వాత అమెరికా, సౌదీ అరేబియా దళాలు సంయుక్తంగా దాడులు చేపట్టాయి. ముఖ్యంగా ఇరాక్ భూభాగంలో ఉన్న ఇరాన్ మద్దతుగల మిలీషియా గ్రూపులపై ఇరు దేశాల సైన్యాలు విరుచుకుపడ్డాయి. ఇరాక్లో క్రియాశీలకంగా వ్యవహరిస్తున్న 'పాపులర్ మొబిలైజేషన్ ఫోర్సెస్' మిలీషియా ఆయుధ డిపోలు, లాజిస్టిక్స్ కేంద్రాలే లక్ష్యంగా మంగళవారం అర్ధరాత్రి వైమానిక దాడులు జరిగాయి. ఈ దాడుల్లో కనీసం 20 మంది మిలీషియా సభ్యులు మరణించినట్లు తెలుస్తోంది. గత 72 గంటల్లో అమెరికా స్థావరాలు, సౌదీ అరేబియాలోని చమురు సంస్థలను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఐఆర్జీసీ 30కి పైగా డ్రోన్ దాడులు జరిపిందని, దానికి ప్రతిస్పందనగానే ఈ సంయుక్త దాడులు చేస్తున్నట్లు అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ తెలిపింది.
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