కువైట్‌లోని అతిపెద్ద చమురు శుద్ధి కేంద్రంపై ఇరాన్​ దాడి- శత్రువుల భద్రతను దెబ్బతీయాలని ఖమేనీ పిలుపు

ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్ మొజ్తబా ఖమేనీ ఘాటు హెచ్చరికలు- కువైట్, బహ్రెయిన్, సౌదీపై డ్రోన్ దాడులు- టెహ్రాన్‌పై ఇజ్రాయెల్ వైమానిక దాడులు- అమెరికా అదనపు మెరైన్లు, యుద్ధనౌకల మోహరింపు

A general view of Mina Al-Ahmadi refinery in Kuwait, Friday, March 20, 2026. (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 20, 2026 at 3:07 PM IST

Middle East Conflict : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు మరింత ఉద్రిక్తంగా మారుతున్నాయి. ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ మధ్య కొనసాగుతున్న ఘర్షణలు ఇప్పుడు గల్ఫ్ దేశాల వరకు కూడా విస్తరించాయి. డ్రోన్ దాడులు, వైమానిక దాడులు, సైనిక కదలికలు ఒకదాని వెంట ఒకటి జరుగుతుండటంతో పరిస్థితి యుద్ధ వాతావరణాన్ని తలపిస్తోంది. తాజాగా ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్ మొజ్తబా ఖమేనీ శత్రు దేశాలపై తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. శత్రువుల భద్రతను దెబ్బతీయాలని పిలుపునిస్తూ ఆయన పేరుతో ఒక ప్రకటన విడుదలైంది. ఇరాన్ ఇంటెలిజెన్స్ మంత్రి ఇస్మాయిల్ ఖతీబ్‌ను ఇజ్రాయెల్ హతమార్చిన నేపథ్యంలో ఈ ప్రకటన వెలువడింది.

ఫిబ్రవరి 28న ప్రారంభమైన ఘర్షణలో మొదటి రోజే ఇజ్రాయెల్ జరిపిన వైమానిక దాడిలో ఇరాన్ మాజీ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ మృతి చెందినట్లు సమాచారం. అనంతరం ఆయన కుమారుడు మొజ్తబా ఖమేనీ సుప్రీం లీడర్‌గా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. అయితే ఆయన ఇప్పటివరకు ప్రజల ముందుకు రాలేదు. దాడుల్లో గాయపడి ఉండవచ్చని అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు. అందుకే ఆయన సందేశాలు ప్రకటనల రూపంలోనే వెలువడుతున్నట్లు భావిస్తున్నారు.

ఇక గల్ఫ్ ప్రాంతంలో ఇరాన్ దాడులు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. కువైట్‌లోని అతిపెద్ద చమురు శుద్ధి కేంద్రం మినా అల్-అహ్మదీపై ఇరాన్ వరుసగా డ్రోన్ దాడులు చేసింది. రంజాన్ సందర్భంగా జరిగిన ఈ దాడుల్లో భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించినప్పటికీ ప్రాణనష్టం జరగలేదని కువైట్ అధికారులు తెలిపారు. అదే సమయంలో కువైట్‌లోని అమెరికా ఎయిర్‌బేస్‌పైనా ఇరాన్ దాడులు చేసినట్లు సమాచారం. ఈ దాడుల్లో జరిగిన నష్టంపై పూర్తి వివరాలు ఇంకా వెల్లడ కాలేదు. గల్ఫ్ ప్రాంతంలో అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌కు చెందిన మౌలిక సదుపాయాలన్నీ తమ లక్ష్యమని ఇరాన్ రివల్యూషనరీ గార్డ్స్ స్పష్టం చేసింది.

ఇరాన్ దాడుల ప్రభావం బహ్రెయిన్ వరకు కనిపించింది. అక్కడ ఓ గిడ్డంగి డ్రోన్ దాడితో అగ్నికి ఆహుతైంది. అయితే ప్రాణనష్టం జరగలేదని అధికారులు తెలిపారు. మరోవైపు సౌదీ అరేబియా తమ గగనతలంలోకి వచ్చిన నాలుగు ఇరాన్ డ్రోన్లను కూల్చివేసినట్లు ప్రకటించింది. ఇదే సమయంలో ఇజ్రాయెల్ కూడా ప్రతీకార దాడులకు దిగింది. ఇరాన్ ప్రజలు నౌరూజ్ పండుగను జరుపుకుంటున్న వేళ రాజధాని టెహ్రాన్‌పై భారీ వైమానిక దాడులు చేసింది. ఈ దాడుల్లో పలువురు మృతిచెందినట్లు సమాచారం. ఇరాన్ మిలిటరీ కేంద్రాలే లక్ష్యంగా దాడులు చేశామని ఇజ్రాయెల్ రక్షణ దళాలు వెల్లడించాయి.

మరోవైపు అమెరికా కూడా పరిస్థితిని దగ్గరగా గమనిస్తూ సైనిక బలగాలను మోహరించేందుకు సిద్ధమైంది. ఇరాన్‌పై చర్యల కోసం అదనంగా 4వేల మంది మెరైన్లు, నావికులను పంపే యోచనలో ఉంది. అలాగే పలు యుద్ధనౌకలను పశ్చిమాసియాకు తరలిస్తోంది. అమెరికా పశ్చిమ తీరంలో నుంచి బయలుదేరిన బాక్సర్ యాంఫిబియస్ రెడీ గ్రూప్​లో ఆధునిక ఆయుధాలతో కూడిన యుద్ధ సామగ్రి ఉంది. ఇందులో ఎఫ్-35 యుద్ధవిమానాలు, క్షిపణులు, యాంఫిబియస్ వాహనాలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే 2500 మంది మెరైన్లు, యుఎస్‌ఎస్ ట్రిపోలీ యుద్ధనౌకను పశ్చిమాసియాకు పంపింది.

ఇరాన్‌పై ఇజ్రాయెల్, అమెరికా దాడులు మరింత తీవ్రతరం అవుతున్నాయి. తాజా దాడుల్లో ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్స్ కోర్‌కు చెందిన అధికార ప్రతినిధి జనరల్ అలీ మొహమ్మద్ నైనీ మృతి చెందినట్లు ఐఆర్‌జీసీ ధ్రువీకరించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఐఆర్‌జీసీ మరోసారి ఘాటు హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. శత్రువులు పూర్తిగా అలసిపోయే వరకు యుద్ధం కొనసాగుతుందని ప్రకటించింది. మొత్తంగా ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ ఘర్షణలు ఇప్పుడు ప్రాంతీయ యుద్ధానికి దారి తీసేలా మారుతున్నాయనే ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. గల్ఫ్ దేశాల్లో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.

