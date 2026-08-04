కువైట్లోని అమెరికా సైనిక స్థావరంపై ఇరాన్ దాడి- చర్చలపై ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు చేసిన కొద్ది గంటలకే!
కువైట్లోని అమెరికా సైనిక స్థావరాన్ని డ్రోన్లతో లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాలు- ఒమాన్ సమీపంలో వాణిజ్య నౌకపై దాడి- అప్రమత్తమైన సముద్ర భద్రతా సంస్థలు
Published : August 4, 2026 at 11:36 AM IST
Iran Attack On Kuwait : అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు మరోసారి పెరిగాయి. కువైట్లోని అమెరికా సైనిక స్థావరాన్ని ఇరాన్ ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (ఐఆర్జీసీ) డ్రోన్లతో దాడి చేసినట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాలు వెల్లడించాయి. కనీసం మూడు డ్రోన్లతో ఈ దాడి జరిగినట్లు సమాచారం. కువైట్కు ఆనుకుని ఉన్న ఇరాక్లోని బస్రా ప్రాంతంలో కూడా భారీ పేలుళ్ల శబ్దాలు వినిపించినట్లు స్థానిక మీడియా పేర్కొంది. ఇదే సమయంలో కువైట్లో భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించినట్లు ప్రాంతీయ వార్తా సంస్థలు వెల్లడించాయి. అయితే ఈ ఘటనలకు సంబంధించి అధికారికంగా పూర్తి వివరాలు వెల్లడికాలేదు. అయితే ఈ పరిణామం అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్తో చర్చలు కొనసాగుతున్నాయని ప్రకటించిన మరుసటి రోజే ఈ దాడులు జరగడం గమనార్హం.
ఒమాన్ సమీపంలో వాణిజ్య నౌకపై దాడి
మరోవైపు ఒమాన్లోని అల్ ఖసబ్కు ఈశాన్య దిశగా సుమారు 20 నాటికల్ మైళ్ల దూరంలో ప్రయాణిస్తున్న ఓ సరుకు రవాణా నౌక గుర్తుతెలియని వస్తువు ఒకటి ఢీకొట్టినట్లు యునైటెడ్ కింగ్డమ్ మారిటైమ్ ట్రేడ్ ఆపరేషన్స్ (యూకేఎంటీఓ) తెలిపింది. నౌక నుంచి వీహెచ్ఎఫ్ ఛానల్-16 ద్వారా అత్యవసర సమాచారాన్ని అందించినట్లు వెల్లడించింది. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని, ఆ ప్రాంతంలో ప్రయాణించే అన్ని నౌకలు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అనుమానాస్పద కదలికలు గమనిస్తే వెంటనే సమాచారమివ్వాలని యూకేఎంటీఓ సూచించింది.
'ఇది చివరి అవకాశం'
ఈ పరిణామాలకు ఒక రోజు ముందు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఇరాన్ ఒప్పందం చేసుకోవడానికి ఇదే చివరి అవకాశం ఉంటూ హెచ్చరించారు. సౌదీ అరేబియా, యూఏఈ, ఖతర్తో పాటు ఇరాన్ కూడా దౌత్య చర్చలకు అవకాశం ఇవ్వాలని కోరడంతో ప్రణాళికలో ఉన్న సైనిక చర్యను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసినట్లు ఆయన తెలిపారు. ఇరాన్ అభ్యర్థన మేరకే చర్చలు జరుగుతున్నాయని, తొలి దశలో హర్మూజ్ జలసంధిని పూర్తిగా తెరవడంపై చర్చిస్తున్నామని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. అనంతరం అణు నిరాయుధీకరణ అంశంపై చర్చలు కొనసాగుతాయని, ఇరాన్కు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అణ్వాయుధాలు ఉండనివ్వబోమని స్పష్టం చేశారు.
ట్రంప్ వ్యాఖ్యలను ఖండించిన ఇరాన్
అయితే ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలను ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ తీవ్రంగా ఖండించింది. అమెరికాతో ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా ఎలాంటి చర్చలు జరగడం లేదని ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి ఇస్మాయిల్ బఘాయీ స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం రెండు దేశాల మధ్య చర్చలు జరుగుతున్నాయన్న ప్రచారంలో ఎలాంటి నిజం లేదని తేల్చిచెప్పారు.
'హర్మూజ్లో ఇరాన్ అనుమతించిన మార్గమే అమల్లో ఉంటుంది'
మరోవైపు ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ సీనియర్ సైనిక సలహాదారుడు రెజాయీ స్పందిస్తూ, హర్మూజ్లో ఇరాన్ నిర్ణయించిన నౌకా మార్గం మినహా మరే అనధికార మార్గాన్నీ అనుమతించబోమని స్పష్టం చేశారు. అవసరమైతే అనుమతి లేకుండా ప్రవేశించే అమెరికా యుద్ధనౌకలను కూడా లక్ష్యంగా చేసుకుంటామని హెచ్చరించారు. ఇస్లామాబాద్ అవగాహన ఒప్పందం (ఎంఓయూ) ప్రకారం హర్మూజ్కు సంబంధించిన ఇరాన్ ప్రతిపాదనలను అమెరికా మొదట అంగీకరించిందని, అనంతరం ఆ ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘించిందని ఆరోపించారు. వివాద పరిష్కార వ్యవస్థను ఆశ్రయించకుండానే అమెరికా సైనిక చర్యలకు దిగిందని పేర్కొన్నారు. అమెరికా ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘించిన తర్వాత 17 రోజులపాటు జరిగిన పోరాటంలో ఇరాన్ తీవ్ర ప్రతిఘటన చూపిందని తెలిపారు. తమ వద్ద అత్యాధునిక క్షిపణులు, దేశాన్ని రక్షించుకునే పూర్తి సామర్థ్యం ఉందని అమెరికాకు స్పష్టమైన సందేశం ఇచ్చామని అన్నారు. ఇరాన్ అనుమతి లేని మార్గంలో అమెరికా యుద్ధనౌకలు హోర్ముజ్ జలసంధిలోకి ప్రవేశిస్తే వాటిని లక్ష్యంగా చేసుకుంటామని హెచ్చరించారు.
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