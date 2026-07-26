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ఇరాన్‌, ఒమన్‌ చర్చల్లో పురోగతి- హర్మూజ్‌ జలసంధిని తెరిచే ఛాన్స్!​

హర్మూజ్‌ జలసంధి గుండా నౌకల రాకపోకలను పునరుద్ధరించే విషయంపై టెహ్రాన్‌కు వెళ్లిన ఒమన్‌ ప్రతినిధుల బృందం- రెండు రోజుల పాటు ఇరాన్‌ అధికారులతో భేటీ- ఒమన్‌తో జరిగిన చర్చల్లో కొంత పురోగతి సాధించామన్న ఇరాన్​

Iran And Oman Talks
Representational Image (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 26, 2026 at 8:00 PM IST

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Iran And Oman Talks : ప్రపంచ చమురు రవాణాకు అత్యంత కీలకమైన హర్మూజ్‌ జలసంధిని మళ్లీ తెరిచే అంశంపై ఇరాన్‌, ఒమన్‌ విస్తృత చర్చలు జరిపాయి. హర్మూజ్‌ జలసంధి మార్గం గుండా నౌకల రాకపోకలను పునరుద్ధరించే విషయంపై టెహ్రాన్‌కు వెళ్లిన ఒమన్‌ ప్రతినిధుల బృందం రెండు రోజుల పాటు ఇరాన్‌ అధికారులతో సమావేశమయ్యారు. ఈ విషయాన్ని ఇరాన్‌ విదేశాంగశాఖ అధికార ప్రతినిధి ఇస్మాయిల్‌ బఘేయీ అధికారికంగా ధ్రువీకరించారు. ఒమన్‌తో జరిగిన చర్చల్లో కొంత పురోగతి సాధించామని చెప్పారు.

అయితే, తీరప్రాంత దేశాల సార్వభౌమాధికారానికి నష్టం వాటిల్లకుండా, హర్మూజ్‌ గుండా వాణిజ్య నౌకల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడకుండా ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టాలన్న దానిపై ఇరు దేశాల నేతలు చర్చించినట్లు బఘేయీ పేర్కొన్నారు. సాంకేతిక, రాజకీయపరమైన అంశాలపై ప్రధానంగా చర్చలు జరిగినట్లు చెప్పారు. అయితే హర్మూజ్‌ జలసంధి మార్గం గుండా వెళ్లే నౌకలు ఎక్కడికక్కడే నిలిచిపోయాయని, అదే సమయంలో చర్చలు కొనసాగుతాయని ఇస్మాయిల్‌ బఘేయీ స్పష్టం చేశారు.

హర్మూజ్​పై పట్టు సాధించేందుకు అమెరికా సన్నాహాలు
మరోవైపు, హర్మూజ్‌ జలసంధి గుండా ప్రయాణించే నౌకలకు సేవా రుసుములు విధించడంపై చర్చిస్తామని ఒమన్‌, ఇరాన్‌ దేశాలు జూన్‌లోనే ప్రకటించాయి. అది అమెరికాకు రుచించలేదు. దీంతో ఇరాన్‌తో తాత్కాలిక ఒప్పందం కుదిరిన రోజుల వ్యవధిలోనే హర్మూజ్‌ కేంద్రంగా మరోసారి వివాదం మొదలైంది. హర్మూజ్‌పై పట్టు సాధించేందుకు అమెరికా మరోసారి దాడులు మొదలు పెట్టింది.

కాగా, యూఎస్‌ఏ చర్యలను ఇరాన్‌ తీవ్రంగా ఖండించింది. హర్మూజ్‌ను మూసివేసినట్లు ప్రకటించింది. తమ అనుమతి లేకుండా ఒక్క నౌకను కూడా హర్మూజ్‌ దాటనివ్వబోమని హెచ్చరించింది. దీంతో హర్మూజ్‌కు మరోవైపు ఉన్న ఒమన్‌ తీరం గుండా నౌకలు ప్రయాణించేలా అమెరికా ప్రోత్సహించింది. అందుకు ఒమన్‌ కూడా అంగీకరించింది. దీనిపై ఇరాన్‌ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. కాగా, కొన్ని రోజులుగా ఇరాన్‌పై అమెరికా దాడులు నిలిపివేయడంతో టెహ్రాన్‌, మస్కట్‌ మధ్య చర్చలు ఊపందుకున్నాయి.

'జాతీయతతో సంబంధం లేకుండా రక్షించాం'
ఇదిలా ఉండగా, ఇటీవల ఇరాన్​కు సమీపంలో ప్రయాణిస్తున్న దిశా నౌకపై జరిగిన దాడి అనంతరం, 28 మంది భారతీయ సిబ్బందిని ఇరాన్​ రక్షించింది. నౌకపై దాడి అనంతరం భారతీయ, ఇతర సిబ్బందిని ఇరాన్ రక్షించడం, నావికుల భద్రత పట్ల వారి నిబద్ధతను స్పష్టం చేస్తోందని భారత్​లోని ఇరాన్​ రాయబారి మహ్మద్​ ఫతాలీ పేర్కొన్నారు. ఈ రెస్క్యూ ఆపరేషన్​ నావికుల జాతీయతతో సంబంధం లేకుండా వారి ప్రాణాలను రక్షించామని పేర్కొన్నారు. "ఇరాన్ ప్రాదేశిక జలాల్లోకి ప్రవేశిస్తున్న నౌకపై శుత్రు బలగాలు దాడి చేయగా, వెంటనే నౌకలోని సిబ్బంది ఇరాన్​ కోస్ట్​గార్డ్​ సిబ్బందికి సంకేతాలు పంపించింది. దీంతో అధికారులు వెంటనే సహాయక చర్యలు ప్రారంభించారు. నౌకలోని 28 మంది భారతీయ సిబ్బంది సురక్షితంగా కాపాడారు" అని ఫతేలీ పేర్కొన్నారు. కాగా, హోర్ముజ్ జలసంధి, పర్షియన్ గల్ఫ్‌లో సముద్ర భద్రతను నిర్ధారించడానికి ఇరాన్ కట్టుబడి ఉందని ఫతాలీ పునరుద్ఘాటించారు. ఈ జలమార్గాలు ప్రపంచ వాణిజ్యానికి ముఖ్యమైనవని అభివర్ణించారు.

భారతీయ సిబ్బంది అంతా క్షేమమే!
ఇదిలా ఉండగా, నౌకపై జరిగిన దాడిని టెహ్రాన్​లోని భారత రాయబార కార్యాలయం ధ్రువీకరించింది. సిబ్బంది యోగక్షేమాలు తెలుసుకోవడానికి స్థానిక అధికారులతో నిరంతర సంప్రదింపులు జరుపుతున్నట్లు ఎక్స్​లో పేర్కొంది. ""ఐఎంఓ నంబర్ 8818219" కలిగిన ఎల్​పీజీ నౌకలో మొత్తం 28 మంది భారతీయులు విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. దాడి అనంతరం వారందరి క్షేమాన్ని నిర్ధారించాం. ఈ ఘటనలో ఎవరికీ ఎటువంటి ప్రమాదం జరగలేదు. భారతీయ సిబ్బందికి అవసరమైన సహాయం అందించేందుకు స్థానిక యంత్రాంగంతో నిరంతర సంప్రదింపులు జరుపుతున్నాం. పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తూ అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నాం" అని రాయబార కార్యాలయం ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది.

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