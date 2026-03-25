హర్మూజ్లో శత్రుత్వం లేని నౌకలకే అనుమతి- కానీ షరతులు తప్పవ్ : ఇరాన్
హర్మూజ్ జలసంధిపై ఇరాన్ కీలక నిర్ణయం
Published : March 25, 2026 at 7:33 AM IST
Iran On Hormuz Open : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ప్రపంచ ఇంధన జీవనాడి అయిన హర్మూజ్ జలసంధిపై ఇరాన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. శత్రుత్వం లేని నౌకలకు ప్రయాణానికి అనుమతి ఇస్తామని ప్రకటించింది. అయితే ఈ అనుమతి కొన్ని కఠిన షరతులతోనే వర్తిస్తుందని స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు న్యూయార్క్లోని ఇరాన్ మిషన్ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేసింది.
'ఇరాన్పై దాడులకు మద్దతు ఇవ్వని దేశాల, భద్రతా నియమాలను పాటించే నౌకలకు మాత్రమే అనుమతి ఉంటుంది. అది కూడా ముందస్తు అనుమతితో హర్మూజ్ జలసంధి గుండా సురక్షితంగా ప్రయాణించవచ్చు' అని ఇరాన్ మిషన్ తెలిపింది. ఇకపై హర్మూజ్ గుండా ప్రయాణం చేయాలంటే ఇరాన్ అధికారుల మందుస్తు సమస్వయంపై ఆధారపడి ఉంటాయని ఆ దేశ రక్షణ మండలి ప్రకటించింది. ఈ నిర్ణయం అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడుల నేపథ్యంలో తీసుకున్నదని తెలిపింది.
Non-hostile vessels, including those belonging to or associated with other States, may—provided that they neither participate in nor support acts of aggression against Iran and fully comply with the declared safety and security regulations—benefit from safe passage through the…— I.R.IRAN Mission to UN, NY (@Iran_UN) March 24, 2026
ట్రంప్ వ్యాఖ్యలను ఖండించిన ఇరాన్
మరోవైపు అమెరికాతో ప్రస్తుతం ఎలాంటి దౌత్య మార్గాలు తెరిచి లేవని స్పష్టం చేస్తూ, చర్చల కోసం అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలను ఇరాన్ కొట్టిపారేసింది. అవి నిజమైన చర్చలకోసం కాకుండా మార్కెట్లను ప్రభావితం చేసే ప్రయత్నమని భారత్లోని ఇరాన్ రాయబారి మహమ్మద్ ఫతాలీ తెలిపారు. ఓ వార్త సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
'ప్రస్తుతం అమెరికాతో ఎలాంటి చర్చలు ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా గానీ—జరగడం లేదు. ట్రంప్ సోషల్ మీడియాలో చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆర్థిక, చమురు మార్కెట్లను ప్రభావితం చేయడానికే. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితుల నుంచి బయటపడటానికి ఇదో ప్రయత్నం. ట్రంప్ ఇచ్చిన 48 గంటల గడువు గానీ, దాన్ని ఐదు రోజులుగా పెంచిన నిర్ణయం గానీ ఇరాన్ను ప్రభావితం చేయలేదు. అల్టిమేట్లను మేం పట్టించుకోము. నిజమైన మార్పు లేకపోతే చర్చలకు అర్థం లేదు. అమెరికా ఒకవైపు చర్చలు అంటూనే, మరోవైపు ఇరాన్ ఆర్థిక, పౌర మౌలిక వసతులపై దాడులు చేస్తోంది. ఈ పరిస్థితుల్లో డిప్లొమసీకి అవకాశం లేదు.' అని ఫతాలీ వ్యాఖ్యానించారు.
భారత పాత్రపై ప్రశంస
భారత నౌకల సమముద్ర భద్రతకు సంబంధించిన ఆందోళనలపై ఫతాలీ స్పందించారు. భారత నౌకల సంఖ్య గురించి నా వద్ద కచ్చితమైన సమాచారం లేదు. అయితే, నమోదైన కేసులను పరిశీలిస్తున్నాం. వాటిలో కొన్ని ఇప్పటికే సురక్షితంగా గమ్యాన్ని చేరాయి. వాటి ప్రయాణంలో ఏవైనా జాప్యాలు జలాశయాన్ని అస్థిరపరిచేందుకు మన శత్రువులు సృష్టించిన పరిస్థితుల వల్లే జరుగుతున్నాయి. భారత్కు మధ్యవర్తిత్వం చేసే సామర్థ్యం ఉంది. అన్ని పక్షాలతో మంచి సంబంధాలు ఉండటంతో సమస్యలను తగ్గించే పాత్ర పోషించగలదు' అని ఫతాలీ తెలిపారు.
హర్మూజ్ జలసంధి పరిస్థితి
హర్మూజ్ జలసంధిని మూసివేయలేదని ఇరాన్ రాయబారి ఫతాలీ నొక్కి చెప్పారు. అయితే తమపై దాడులకు పాల్పడిన దేశాలకు చెందిన నౌకలకు మాత్రమే పరిమితులు ఉంటాయని తెలిపారు. ఇతర దేశాల నౌకలకు సాధారణ రవాణా కొనసాగుతుందని, కొన్ని ఆలస్యాలు మాత్రం ప్రాంతీయ ఉద్రిక్తతల కారణంగా జరుగుతున్నాయని పేర్కొంది.
యుద్ధంపై ఇరాన్ ధృఢసంకల్పం
ఇరాన్ యుద్ధాన్ని ప్రారంభించలేదని, కానీ అవసరమైతే చివరి వరకు పోరాడుతామని ఫతాలీ స్పష్టం చేశారు. తమపై దాడులు పూర్తిగా ఆగడం, భద్రత హామీలు ఇవ్వడం, తమ హక్కులను గౌరవించడం వంటి షరతులు నెరవేరినప్పుడే యుద్ధం ముగుస్తుందని చెప్పారు. శత్రుత్వాల ముగింపుపై ఆధారపడి ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. దేశాన్ని రక్షించుకోవడంలో ఇరాన్ ఏ ప్రయత్నాన్నీ వదులుకోదని తెలిపారు. శత్రువు ముందు లొంగిపోవడం కన్నా ప్రతిఘటించడానికే ఎక్కువ మూల్యం చెల్లించాలనే విషయాన్ని తమ ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ నుంచి నేర్చుకున్నామని అన్నారు. అధ్యక్షుడు పెజెష్కియన్ నాయకత్వంలో ఇకపై ఇరాన్ అనుసరించే విధానానికి ఇదే సూత్రమని ఆయన తెలిపారు