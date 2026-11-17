అమెరికాపై డర్టీ బాంబు- ఇరాన్ కొత్త కుట్ర- ఆ అధికారులే టెహ్రాన్ లక్ష్యమా?
Iran Dirty Bomb Plot : వాషింగ్టన్ డీసీతో పాటు పశ్చిమాసియాలోని యూఎస్ సైనిక స్థావరాలపై రేడియోధార్మిక పదార్థాలతో కూడిన డర్టీ బాంబులతో దాడులు చేసేందుకు ఇరాన్ కుట్ర పన్నుతున్నట్లు నిఘా వర్గాలు హెచ్చరించాయట!
Published : November 17, 2026 at 1:42 PM IST
అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికే ఇరు దేశాల మధ్య మాటల యుద్ధం, సైనికపరమైన హెచ్చరికలు కొనసాగుతుండగా, ఇప్పుడు మరో సంచలన విషయం తెరపైకి వచ్చింది. అమెరికా రాజధాని వాషింగ్టన్ డీసీని లక్ష్యంగా చేసుకుని ఇరాన్ డర్టీ బాంబు దాడులకు కుట్ర పన్నుతున్నట్లు నిఘా వర్గాలు గుర్తించాయని CNN కథనం వెల్లడించింది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ యంత్రాంగంలోని కీలక అధికారులను లక్ష్యంగా చేసుకునే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.
అయితే ఈ వార్తలపై అమెరికా ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. ప్రస్తుతానికి దేశానికి ఎలాంటి తక్షణ ముప్పు లేదని శ్వేతసౌథం ప్రకటించింది. అమెరికా నుంచి ఎదురవుతున్న సైనిక, ఆర్థిక ఒత్తిళ్ల నేపథ్యంలో ఇరాన్ తన వ్యూహాలను మార్చుకుంటున్నట్లు నిఘా వర్గాలు అనుమానిస్తున్నాయి. పశ్చిమాసియాకే పరిమితమైన ఘర్షణను అమెరికా భూభాగం వరకు విస్తరించే ప్రయత్నం చేస్తోందనే ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా వాషింగ్టన్ డీసీలోని కొన్ని ప్రాంతాలు, ట్రంప్ యంత్రాంగంలోని సీనియర్ అధికారులను లక్ష్యంగా చేసుకుని రేడియోధార్మిక పదార్థాలతో దాడులు చేసేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నట్లు CNN కథనం పేర్కొంది.
ఈ కుట్రలో భాగంగా బాంబు తయారీకి అవసరమైన సామగ్రిని ఇప్పటికే అమెరికాలోకి తరలించి ఉండొచ్చని నిఘా వర్గాలు అనుమానిస్తున్నట్లు తెలిపింది. అమెరికా సరిహద్దుల్లోని భద్రతా లోపాలను ఆసరాగా చేసుకుని ఈ సామగ్రిని దేశంలోకి తీసుకొచ్చి ఉండొచ్చనే అంచనాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అయితే దాడికి సంబంధించి ఇరాన్ ఇంకా తుది నిర్ణయం తీసుకోలేదని, ప్రస్తుతానికి తక్షణ ప్రమాదం ఏమీ లేదని అమెరికా అధికారులు భావిస్తున్నట్లు సమాచారం.
అమెరికా సైనిక స్థావరాలపైనా గురి!
కేవలం వాషింగ్టన్కే పరిమితం కాకుండా, పశ్చిమాసియాలో మోహరించిన అమెరికా సైనిక బలగాలను కూడా లక్ష్యంగా చేసుకునే అవకాశం ఉందని నిఘా వర్గాలు హెచ్చరిస్తున్నాయి. రసాయన, రేడియోధార్మిక పదార్థాలతో కూడిన డర్టీ బాంబులను ఉపయోగించి దాడులకు పాల్పడవచ్చని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. అయితే ఇటువంటి దాడులను ఎదుర్కొనేందుకు అమెరికా సైనికుల వద్ద తగిన రక్షణ పరికరాలు, శిక్షణ ఉన్నాయా అనే సందేహాలు కూడా వ్యక్తమవుతున్నాయి.
ఈ నేపథ్యంలో అమెరికా యంత్రాంగం ముందస్తు చర్యలకు దిగినట్లు తెలుస్తోంది. దౌత్య, నిఘా విభాగాల్లో పనిచేస్తున్న సిబ్బందికి అవసరమైన రక్షణ సామగ్రిని అందించే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఎలాంటి ముప్పునైనా ఎదుర్కొనేందుకు అమెరికా సిద్ధంగా ఉందని శ్వేతసౌథం అధికార ప్రతినిధి లారెస్ బిస్ స్పష్టం చేసినట్లు కథనం పేర్కొంది. ప్రస్తుతం అమెరికాకు ఎలాంటి తక్షణ ప్రమాదం లేదని ఆయన వెల్లడించారు.
ఏమిటీ డర్టీ బాంబు?
ఈ వ్యవహారంలో ప్రధానంగా వినిపిస్తున్న పేరు డర్టీ బాంబు. సాధారణ అణ్వాయుధాలకు, డర్టీ బాంబులకు మధ్య చాలా తేడా ఉంటుంది. డర్టీ బాంబు అణు విస్ఫోటనం సృష్టించదు. సంప్రదాయ పేలుడు పదార్థాలతో పాటు రేడియోధార్మిక పదార్థాలను ఉపయోగించి దీనిని తయారు చేస్తారు. బాంబు పేలినప్పుడు ఆ పదార్థాలు పరిసర ప్రాంతాల్లోకి వ్యాపిస్తాయి. దీంతో అక్కడి ప్రజలు రేడియోధార్మిక ప్రభావానికి గురయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది. ఇలాంటి బాంబు పేలుడు వల్ల ప్రత్యక్షంగా ప్రాణనష్టం జరగడంతో పాటు పరిసర ప్రాంతాలు రేడియోధార్మిక పదార్థాలతో కలుషితమయ్యే ముప్పు ఉంటుంది.
ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ప్రజల రాకపోకలను నిలిపివేయాల్సిరావచ్చు. శుభ్రపరిచే ప్రక్రియకు కూడా ఎక్కువ సమయం, ఖర్చు అవసరమవుతాయి. అందుకే డర్టీ బాంబును అణుబాంబుతో పోల్చలేకపోయినా ప్రజల్లో భయాందోళనలు సృష్టించగల ప్రమాదకరమైన ఆయుధంగా పరిగణిస్తారు. ఇక ఈ తరహా దాడులకు పాల్పడేందుకు కొత్తగా శిక్షణ పొందిన వ్యక్తులను అమెరికాలోకి పంపాల్సిన అవసరం లేకపోవచ్చని నిఘా వర్గాలు భావిస్తున్నట్లు CNN కథనం పేర్కొంది. ఇప్పటికే అమెరికాలో నివసిస్తున్న కొంతమందిని ఈ కుట్రలో భాగస్వాములను చేసే అవకాశం ఉందనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
అమెరికా ఆరోపణలపై ఆగ్రహం!
అంతేకాకుండా బాంబు తయారీకి అవసరమైన సామగ్రి అమెరికాలోకి చేరి ఉండొచ్చనే అంచనాలకు కొన్ని చాటింగ్లను ఆధారంగా తీసుకున్నట్లు సమాచారం. మరోవైపు అమెరికాపై డర్టీ బాంబు దాడులకు కుట్ర పన్నుతున్నట్లు వస్తున్న వార్తలను ఇరాన్ తీవ్రంగా ఖండించింది. రసాయన ఆయుధాల వినియోగం ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ చట్టవిరుద్ధమని పేర్కొంది. అమెరికా తనపై ఒత్తిడి పెంచేందుకు ఇలాంటి కల్పిత కథనాలను ప్రచారం చేస్తోందని ఆరోపించింది. ఈ ఆరోపణల్లో వాస్తవం లేదని స్పష్టం చేసింది.
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