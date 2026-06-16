ఇరాన్ ఎప్పటికీ అణ్వాయుధాలు కలిగి ఉండదని అంగీకరించింది : డీల్ తర్వాత ట్రంప్ ప్రకటన
ఇరాన్ ఎప్పటికీ అణ్వాయుధాలు కలిగి ఉండదని ప్రకటించిన డొనాల్డ్ ట్రంప్- ఇరాన్కు 300 మిలియన్ డాలర్లు ఇస్తున్నామన్న వార్తలను ఖండించిన ట్రంప్- ఇరాన్ అణ్వాయుధాలను సంపాదించడానికి ఎప్పటికీ అనుమతించబోమన్న ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని
Published : June 16, 2026 at 7:52 AM IST
Trump On Iran Nuclear Weapons : అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య కుదిరిన అవగాహన ఒప్పందం (ఎంఓయూ) నేపథ్యంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్ ఇకపై అణ్వాయుధాలను కలిగి ఉండబోదని, ఆ దేశం ఇందుకు అంగీకరించిందని ఆయన ప్రకటించారు. ఇదే సమయంలో ఇరాన్కు అమెరికా 300 మిలియన్ డాలర్లు చెల్లించనుందన్న వార్తలను పూర్తిగా ఖండించారు. ఈ మేరకు తన సొంత సోషల్ మీడియా ట్రూత్లో పోస్ట్ చేశారు.
US President Donald Trump posts on Truth Social, " iran has agreed to never have a nuclear weapon! also, the story that the u.s. is paying iran 300 million dollars is fake news, put out by the dumocrats!!! president djt" pic.twitter.com/gvAaPwItQi— Press Trust of India (@PTI_News) June 16, 2026
ఒప్పందం ఉన్నా లేకపోయినా ఇరాన్కు అణ్వాయుధాలు ఉండవు: నెతన్యాహు
ఇదిలా ఉండగా అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య కొత్త శాంతి ఒప్పందం ప్రకటించిన నేపథ్యంలో ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు మరోసారి తన కఠిన వైఖరిని స్పష్టం చేశారు. ఒప్పందం ఉన్నా లేకపోయినా ఇరాన్ అణ్వాయుధాలను సంపాదించడానికి ఎప్పటికీ అనుమతించబోమని ఆయన ప్రకటించారు. సోమవారం నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో నెతన్యాహు మాట్లాడుతూ, ఇరాన్ అణ్వాయుధ కార్యక్రమాన్ని అడ్డుకోవడం తన రాజకీయ జీవితంలో అత్యంత ముఖ్యమైన లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు.
'దశాబ్దాలుగా ఇరాన్ అణ్వాయుధాలను పొందేందుకు చేస్తున్న ప్రయత్నాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్నాను. దీనిని నా జీవిత లక్ష్యంగా చెప్పవచ్చు. ఇప్పటి వరకు దానిని కాపాడాను. భవిష్యత్తులో కూడా అదే విధంగా కొనసాగిస్తాను. అంతేకాకుండా ఒప్పందం ఉన్నా లేకపోయినా ఇరాన్ అణ్వాయుధాలను పొందదు. ఈరోజు కాదు, రేపు కాదు. నేను ఇజ్రాయెల్ ప్రధానిగా ఉన్నంతకాలం అది జరగదు' అని నెతన్యాహు ఆయన తెలిపారు.
జేడీ వాన్స్ స్పష్టీకరణ
ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ కూడా ఈ అంశంపై స్పందించారు. ఇప్పటికే డిజిటల్ విధానంలో ఒప్పందంపై సంతకాలు పూర్తయ్యాయని తెలిపారు. అయితే ఆర్థిక ఆంక్షల సడలింపు తక్షణమే అమల్లోకి రాదని స్పష్టం చేశారు. ఇరాన్ తన వద్ద ఉన్న సుసంపన్న యురేనియం నిల్వలను తగ్గించడం, అంతర్జాతీయ తనిఖీ వ్యవస్థకు పూర్తిస్థాయిలో సహకరించడం వంటి చర్యలు తీసుకుంటేనే ఆంక్షల సడలింపు అమలవుతుందని చెప్పారు.
అమెరికా-ఇరాన్ ఒప్పందం ఏమిటి?
డొనాల్డ్ ట్రంప్, జేడీ వాన్స్ నేతృత్వంలోని అమెరికా ప్రభుత్వం ఇరాన్తో ఒక అవగాహన ఒప్పందం (ఎంఓయూ) కుదుర్చుకుంది. ఈ ఒప్పందం భవిష్యత్ చర్చలు, ద్వైపాక్షిక సంబంధాలకు ఒక రూపకల్పనను అందిస్తుందని అమెరికా అధికారులు తెలిపారు. ఇరాన్ అణు కార్యక్రమంపై అంతర్జాతీయ తనిఖీలకు సహకరించడం, అణ్వాయుధాల అభివృద్ధి జరగకుండా ధృవీకరణ చర్యలకు అంగీకరించడం, ప్రాంతీయ తీవ్రవాదానికి మద్దతు ఇవ్వకపోవడం వంటి అంశాలను ఒప్పందంలో చేర్చినట్లు వెల్లడించారు. ఇరాన్ తన అణు కార్యక్రమంపై పూర్తి స్థాయి తనిఖీలకు అనుమతిస్తే, అలాగే ప్రాంతీయ తీవ్రవాద సంస్థలకు మద్దతు ఇవ్వకుండా వ్యవహరిస్తే, దశలవారీగా ఆర్థిక ఆంక్షల సడలింపులు అమల్లోకి వచ్చే అవకాశముందని పేర్కొన్నారు. ఈ అవగాహన ఒప్పందం ద్వారా ఇరాన్ అంతర్జాతీయ బాధ్యతలను పాటిస్తే ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో తిరిగి చురుకైన పాత్ర పోషించే అవకాశాలు కల్పించాలనే ఉద్దేశం ఉందని అమెరికా అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఆంక్షల సడలింపు పూర్తిగా ఇరాన్ చర్యలపై ఆధారపడి ఉంటుందని, ముందుగా అంగీకరించిన షరతులను అమలు చేసిన తర్వాతే తదుపరి దశలు అమల్లోకి వస్తాయని వెల్లడించారు.
జెనీవాలో అధికారిక సంతకాలు
ఈ ఒప్పందానికి సంబంధించిన అధికారిక సంతకాలు ఈ వారంలో జెనీవాలో జరగనున్నాయి. స్విట్జర్లాండ్ ఈ ప్రక్రియకు సమన్వయకర్తగా వ్యవహరిస్తోంది. అమెరికా, ఇరాన్, పాకిస్థాన్, ఖతార్ దేశాల భాగస్వామ్యంతో కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నారు. అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య కుదిరిన ఈ అవగాహన ఒప్పందం పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలను తగ్గించే ప్రయత్నంగా భావిస్తున్నారు. అయితే ఇరాన్ అణు కార్యక్రమంపై ఇజ్రాయెల్ ఆందోళనలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో నెతన్యాహు చేసిన తాజా వ్యాఖ్యలు ప్రాంతీయ భద్రత, భవిష్యత్ దౌత్యపరమైన పరిణామాలపై మరింత చర్చకు దారితీశాయి.
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