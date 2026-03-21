ETV Bharat / international

వామ్మో ఇరాన్ మిస్సైల్ పరిధి 4వేల కిలో మీటర్లా?  డిగో గార్సియాపై దాడితో ఉలిక్కిపడ్డ ప్రపంచం

ప్రకటించిన పరిధిని మించి ఇరాన్ క్షిపణి ప్రయోగం- డిగో గార్సియాపై రెండు బాలిస్టిక్ మిసైళ్లతో దాడి ప్రయత్నం- ఒకటి విఫలం, మరొకదాన్ని అడ్డుకున్న అమెరికా

This image realeased by the U.S. Navy shows an aerial view of Diego Garcia (. (AP))
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 21, 2026 at 3:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Iran Missile Attack : 4,000 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న లక్ష్యాన్ని చేధించే ప్రయత్నం. ఇదే ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ వేదికపై చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇప్పటి వరకు తన క్షిపణుల గరిష్ఠ పరిధి 2,000 కిలోమీటర్లేనని ప్రకటిస్తూ వచ్చిన ఇరాన్, హిందూ మహాసముద్రంలోని కీలక సైనిక స్థావరమైన డిగో గార్సియాను లక్ష్యంగా చేసుకోవడం ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది.

ఒకటి గాల్లోనే- మరొకటేమో!
అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాల ప్రకారం, చాగోస్ దీవుల్లో ఉన్న అమెరికా- బ్రిటన్ సంయుక్త సైనిక స్థావరం డిగో గార్సియాపై ఇరాన్ రెండు మధ్యంతర శ్రేణి బాలిస్టిక్ క్షిపణులను ప్రయోగించింది. అయితే ఈ దాడి పూర్తిగా విజయవంతం కాలేదు. ప్రయోగించిన క్షిపణుల్లో ఒకటి గాల్లోనే విఫలమవగా, మరొకదాన్ని అమెరికా యుద్ధనౌక సమర్థవంతంగా అడ్డుకున్నట్లు సమాచారం. దాడి లక్ష్యాన్ని చేరుకోకపోయినా, ఈ ఘటన ప్రాధాన్యం మాత్రం గణనీయంగా పెరిగింది.

2,000 కిలోమీటర్లకే పరిమితమని చెబుతున్నా!
కారణం- డిగో గార్సియా స్థావరం ఇరాన్ భూభాగం నుంచి సుమారు 4,000 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండటం. ఇంతదూరంలో ఉన్న లక్ష్యాన్ని చేరుకునే ప్రయత్నం చేయడం ద్వారా ఇరాన్ ప్రకటించని క్షిపణి సామర్థ్యాలు ఉన్నాయనే అనుమానాలు బలపడుతున్నాయి. ఇరాన్ ఇప్పటి వరకు తన బాలిస్టిక్ క్షిపణుల గరిష్ఠ పరిధి 2,000 కిలోమీటర్లకే పరిమితమని అధికారికంగా చెబుతూ వచ్చింది. కానీ తాజా పరిణామాలు చూస్తుంటే, ఆ దేశం వాస్తవానికి మరింత దీర్ఘ శ్రేణి క్షిపణులను అభివృద్ధి చేసి ఉండవచ్చని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మధ్యంతర శ్రేణి బాలిస్టిక్ మిసైళ్ల (IRBM) స్థాయికి చేరువలో ఉన్న సాంకేతికతను పరీక్షించి ఉండవచ్చని అంచనాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

ప్రపంచంలోనే అత్యంత కీలక సైనిక స్థావరాల్లో ఒకటి
ఈ చర్య ద్వారా ఇరాన్ కేవలం సైనిక శక్తిని ప్రదర్శించడం మాత్రమే కాకుండా వ్యూహాత్మక సందేశాన్ని కూడా పంపింది. తమ అసలు సామర్థ్యాలపై స్పష్టత ఇవ్వకుండా ప్రత్యర్థి దేశాలను అనిశ్చితిలో ఉంచడం ద్వారా మానసిక ఒత్తిడి సృష్టించడమే టెహ్రాన్ లక్ష్యంగా కనిపిస్తోంది. హిందూ మహాసముద్రంలోని చాగోస్ దీవుల్లో ఉన్న డిగో గార్సియా ప్రపంచంలోనే అత్యంత కీలక సైనిక స్థావరాల్లో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందింది. అమెరికా గ్లోబల్ సైనిక కార్యకలాపాలకు ప్రధాన కేంద్రంగా పనిచేస్తోంది. ముఖ్యంగా అఫ్గానిస్తాన్, ఇరాక్ యుద్ధాల సమయంలో ఆ స్థావరం నుంచి బాంబింగ్ దాడులు నిర్వహించబడ్డాయి. భారీ బాంబర్లు, గూఢచారి విమానాలు ఇక్కడ స్థావరంగా ఉండడం వల్ల దీని ప్రాధాన్యం మరింత పెరిగింది.

శత్రువులు ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువగా
అంతేకాకుండా, 9/11 దాడుల తర్వాత అమెరికా గూఢచారి సంస్థలు అత్యంత రహస్య కార్యకలాపాలకు కూడా ఈ కేంద్రాన్ని వినియోగించాయని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో డిగో గార్సియాపై దాడి ప్రయత్నం జరగడం అంతర్జాతీయంగా పెద్ద పరిణామంగా భావిస్తున్నారు. ఇరాన్‌కు అనుబంధంగా భావించే వర్గాలు ఆ దాడిని కీలక ముందడుగుగా అభివర్ణిస్తున్నాయి. తమ క్షిపణి పరిధి శత్రువులు ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువగా ఉందని సంకేతాలు ఇస్తున్నాయి. ఇది ప్రత్యర్థి దేశాలకు ఒక హెచ్చరికగా కూడా భావిస్తున్నారు.

ఈ పరిణామం అమెరికా, బ్రిటన్ దేశాల రక్షణ వ్యూహాలపై ప్రభావం చూపే అవకాశముంది. ఇప్పటి వరకు ప్రధానంగా గల్ఫ్ ప్రాంతంపై దృష్టి పెట్టిన ఈ దేశాలు, ఇకపై హిందూ మహాసముద్ర ప్రాంతంలో కూడా తమ రక్షణ వ్యవస్థలను బలోపేతం చేయాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. ముఖ్యంగా క్షిపణి నిరోధక వ్యవస్థలను మరింత విస్తరించే దిశగా చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఇక గల్ఫ్ దేశాలు, ఇజ్రాయెల్ వంటి దేశాలు కూడా ఈ పరిణామాన్ని ఆందోళనతో గమనిస్తున్నాయి. ఇరాన్ క్షిపణుల పరిధి నిజంగా పెరిగితే, యూరప్ దక్షిణ ప్రాంతాల వరకు కూడా అవి చేరే అవకాశం ఉందని భద్రతా వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.

యుద్ధరంగం విస్తరిస్తోందనే సంకేతాలు
ఇటీవల జరిగిన మరో ఘటన కూడా ఈ ఉద్రిక్తతలను మరింత పెంచింది. హిందూ మహాసముద్రంలో జరిగిన దాడిలో ఇరాన్‌కు చెందిన యుద్ధనౌక మునిగిపోయినట్లు వచ్చిన వార్తలు ఉద్రిక్తతలకు దారితీశాయి. ఆ ఘటనకు ప్రతిస్పందనగానే డిగో గార్సియాను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఇరాన్ ఈ క్షిపణి ప్రయోగం చేసి ఉండవచ్చని భావిస్తున్నారు. మొత్తంగా చూస్తే, ఈ 4,000 కిలోమీటర్ల దాడి ప్రయత్నం యుద్ధరంగం విస్తరిస్తోందనే సంకేతాలను ఇస్తోంది. గల్ఫ్ ప్రాంతాన్ని దాటి హిందూ మహాసముద్రం వరకు ఉద్రిక్తతలు వ్యాపిస్తున్నాయి. ఇది ప్రపంచ వ్యూహాత్మక సమీకరణాల్లో కీలక మార్పులకు నాంది పలకవచ్చని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.