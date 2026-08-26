కీలక సముద్ర మార్గాల పరిరక్షణకు సమష్టిగా కృషి చేయాలి: UNSCలో భారత్
సంఘర్షణల వల్ల కలిగే అత్యంత తీవ్రమైన మానవతా పరిణామాల్లో ఆహార భద్రత ఒకటన్న భారత్- కీలకమైన సముద్ర మార్గాలను కాపాడుకోవడానికి ప్రపంచ దేశాలు సమష్టిగా కృషి చేయాలని హితవు
Published : August 26, 2026 at 1:03 PM IST
India On Sea Lanes : ఆహారం, ఎరువులు, ఇంధనం నిరంతరాయంగా రవాణా కావడానికి సురక్షితమైన సముద్ర వాణిజ్య మార్గాలు అత్యవసరమని భారత్ అభిప్రాయపడింది. కీలకమైన సముద్ర మార్గాలను పరిరక్షించడానికి అంతర్జాతీయ సమాజం సమష్టిగా కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చింది. యుద్ధాల వల్ల కలిగే అత్యంత తీవ్రమైన మానవతా పరిణామాల్లో ఆహార అభద్రత ఒకటిగా మిగిలిపోయిందని ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఈ మేరకు ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలిలో జరిగిన బహిరంగ చర్చలో ఐరాసలో భారత శాశ్వత ప్రతినిధి, రాయబారి హరీశ్ పర్వతనేని వ్యాఖ్యానించారు.
'ఆహార సంక్షోభం: ప్రపంచ, స్థానిక ఆహార సంక్షోభాలను తగ్గించడంలో భద్రతా మండలి పాత్ర' అనే అంశంపై మంగళవారం జరిగిన యూఎన్ఎస్సీ ఉన్నత స్థాయి బహిరంగ చర్చలో పర్వతనేని హరీశ్ ప్రసంగించారు. ఇంధన మార్కెట్లు, ఎరువుల సరఫరా, సముద్ర రవాణా, మానవతా సహాయ లాజిస్టిక్స్, వ్యవసాయ వాణిజ్యానికి ఏర్పడిన అంతరాయాలు, ప్రాంతీయ సంఘర్షణలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆహార భద్రతకు ఎలా ముప్పు కలిగించగలవో స్పష్టం చేశాయని అన్నారు. ఈ సంఘర్షణల ప్రభావం దిగుమతులపై అధికంగా ఆధారపడిన అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలపై పడుతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. సంఘర్షణల వల్ల కలిగే మానవతా పరిణామాలను తగ్గించడమే ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలి తక్షణ ప్రాధాన్యంగా ఉండాలని పిలుపునిచ్చారు. అంతర్జాతీయ చట్టానికి అనుగుణంగా వాణిజ్య నౌకాయానానికి భద్రత, స్వేచ్ఛను కాపాడాల్సిన అవసరాన్ని నొక్కి చెప్పారు.