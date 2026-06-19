'సింధు జలాల ఒప్పందానికి కాలం చెల్లింది'- ఐరాసలో పాకిస్థాన్కు భారత్ చురకలు
ఐక్యరాజ్యసమితిలో పాకిస్థాన్పై భారత్ ఘాటు వ్యాఖ్యలు- సింధు జలాల ఒప్పందానికి కాలం చెప్పిందన్న ఇండియా- ఇతర దేశాలపైకి ఉగ్రవాదాన్ని ఎగుమతి చేసే పాకిస్థాన్ ఒప్పందాల ద్వారా ప్రయోజనాలు పొందే హక్కు లేదని స్పష్టీకరణ
Published : June 19, 2026 at 7:04 AM IST
India on Indus Waters Treaty : ఐక్యరాజ్యసమితి వేదికగా దాయాది పాకిస్థాన్పై భారత్ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకపడింది. ఇరు దేశాల మధ్య ఆరు దశాబ్దాల క్రితం కుదిరిన 'సింధు జలాల ఒప్పందం' ప్రస్తుత కాలానికి ఏమాత్రం సరిపోదని, దానికి ఇప్పుడు కాలం చెల్లిపోయిందని పేర్కొంది. తీవ్రవాదాన్ని పెంచి పోషిస్తున్న పాకిస్థాన్ లాంటి దేశం స్నేహపూర్వక సంబంధాల ప్రాతిపదికన కుదిరిన ఒప్పందాల ద్వారా ప్రయోజనాలను పొందడానికి అర్హత లేదని తీవ్రస్థాయిలో స్పందించింది. ఐక్యరాజ్యసమితి మానవ హక్కుల మండలి వేదికగా భారత్ ఈ విషయాన్ని స్పష్టం చేసింది. శుక్రవారం జెనీవాలో జరిగిన మానవ హక్కుల మండలి 62వ సమావేశంలో భారతదేశం తన 'రైట్ ఆఫ్ రిప్లై'ను ఉపయోగించుకుంది. ఈ సందర్భంగా భారత శాశ్వత మిషన్ ఫస్ట్ సెక్రటరీ అనుపమ సింగ్ మాట్లాడుతూ, భారత్పై పాకిస్థాన్ చేసిన ఆరోపణలను పూర్తిగా తోసిపుచ్చారు. అంతర్జాతీయ వేదికలను రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం వాడుకోవాలనే ఇస్లామాబాద్ ప్రయత్నాలను ఆమె ఎండగట్టారు.
సింధు జలాల ఒప్పందంపై భారతదేశ వైఖరి అత్యంత స్పష్టంగా ఉందని అనుపమ సింగ్ స్పష్టం చేశారు. ఒకవైపు ఉగ్రవాదాన్ని ఒక ప్రభుత్వ విధానంగా మార్చుకున్న పాకిస్థాన్, అంతర్జాతీయ సహకార ఫలాలను, డిమాండ్ చేయడం ఆ దేశ అవివేకానికి నిదర్శనమన్నారు. 1960లో కుదిరిన ఈ ఒప్పందం ప్రస్తుత పరిస్థితులకు, మారుతున్న ప్రపంచ పరిణామాలకు ఎంతమాత్రం సరిపోదని చెప్పారు. కాలం మారిందని, అలాగే ఒప్పందం కూడా మారాల్సిన అవసరం ఉందని స్పష్టం చేశారు. ఆరు దశాబ్దాల నాటి ఈ ఒప్పందాన్ని ఎప్పటికీ చెక్కుచెదరని 'శాశ్వత హక్కు'గా లేదా జవాబుదారీతనం లేని అధికారంగా భావించలేమని తెల్చి చెప్పారు.
గతేడాది పహల్గామ్ ఉగ్రదాడిలో 26 మంది మరణించిన నేపథ్యంలో, పాకిస్థాన్ ఉగ్రవాదానికి స్వస్తి పలికేంతవరకు సింధూ జలాల ఒప్పందాన్ని తాత్కాలికంగా నిలిపివేయాలని భారత్ నిర్ణయించింది. పాకిస్థాన్ మనుగడ పూర్తిగా సింధు నదీ వ్యవస్థపైనే ఆధారపడి ఉంది. పాకిస్థాన్లోని 16 మిలియన్ హెక్టార్ల వ్యవసాయ భూమిలో దాదాపు 80 శాతం భూమికి ఈ నదీ జలాలే ఆధారం. అంతేకాకుండా, ఆ దేశం ఉపయోగించే మొత్తం నీటి వినియోగంలో 93 శాతం సింధు నది నుంచే వస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో, తన దేశ ఆర్థిక, భౌగోళిక మనుగడకు కారణమైన నదీ జలాల విషయంలో పాక్ బాధ్యతాయుతంగా వ్వవహరించాలని భారత్ సూచించింది.
పాకిస్థాన్ 'ఫ్రాంకెన్స్టైన్ స్టేట్'
పాకిస్థాన్ను అనుపమ సింగ్ 'ఫ్రాంకెన్స్టైన్ స్టేట్' (సొంతంగా సృష్టించిన భూతం చేతిలోనే నాశనమయ్యే పరిస్థితి)గా అభివర్ణించారు. పాకిస్థాన్ తన అంతర్గత సవాళ్ల పరిష్కారంపై దృష్టిపెట్టాలని హితవు పలికారు. పాక్ రక్షణ మంత్రే స్వయంగా ఉగ్రవాదులకు శిక్షణ ఇవ్వడం, వారిని మోహరించడం తమ ప్రభుత్వ విధానమని గతంలో బహిరంగంగానే అంగీకరించారని ఆమె గుర్తు చేశారు. అంతటి ఉగ్రవాద చరిత్ర ఉంచుకుని, మళ్లీ తామే ఉగ్రవాద బాధితులమని పాక్ చెప్పుకోవడం ఒక పెద్ద హాస్యాస్పదంగా ఉందన్నారు. వారు పెంచిన ఉగ్రవాద భూతమే ఇప్పుడు తనను తిరిగి కరుస్తుంటే పాక్ షాక్కు గురవుతోందని దుయ్యబట్టారు.
ఈ సమావేశంలో పాకిస్థాన్తో ముస్లిం దేశాల కూటమి జమ్ముకశ్మీర్ గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలను భారత్ తిరస్కరించింది. 'జమ్ముకశ్మీర్ ఎప్పటికీ భారతదేశంలో అంతర్భాగం. అక్కడ ఇంకా ఏదైనా పరిష్కారం కాని సమస్య ఉందంటే అది పాకిస్థాన్ అక్రమంగా ఆక్రమించుకున్న భారత భూభాగాలను ఖాళీ చేయడమే' అని అనుపమ సింగ్ పునరుద్ఘాటించారు. తమ వైఫల్యాలను, అంతర్గత ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవడానికే పాకిస్థాన్ ఇలాంటి దుష్ప్రచారానికి పాల్పడుతోందని భారత్ స్పష్టం చేసింది. 'భారత భూభాగాలను ఆశించడం కంటే పాకిస్థాన్ తన ఇల్లును చక్కబెట్టుకుంటే ఆ దేశానికి, అక్కడి ప్రజలకు ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ఈ కౌన్సిల్లో ఆ దేశం ప్రదర్శించే నాటకాలు ఎప్పుడో వారి తమ విలువను కోల్పోయేలా చేశాయి' అని ఆమె వివరించారు.
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