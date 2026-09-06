బద్దలైన అగ్నిపర్వతం- 50వేల అడుగుల ఎత్తుకు ఎగసిపడిన బూడిద!
ఇండోనేషియాలో ప్రకృతి విపత్తు- అగ్నిపర్వతం నుంచి వెలువడిన దట్టమైన పొగ, బూడిద- అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో విమాన సేవలను రద్దు
Published : September 6, 2026 at 9:28 AM IST
Volcano Erupts In Indonesia : ఇండోనేసియాను మరోసారి ప్రకృతి విపత్తు భయాందోళనకు గురిచేస్తోంది. జావా, సుమత్రా దీవుల మధ్య ఉన్న సుండా జలసంధిలోని అనాక్ క్రాకటోవా అగ్నిపర్వతం భయంకరంగా బద్దలైంది. అగ్నిపర్వతం నుంచి వెలువడిన దట్టమైన పొగ, బూడిద ఆకాశాన్ని కమ్మేశాయి. బూడిద మేఘాలు ఏకంగా 50 వేల అడుగుల ఎత్తుకు ఎగసిపడటంతో రాజధాని జకార్తా సహా లాంపుంగ్, బాంటెన్ తదితర ప్రావిన్స్లను బూడిద కప్పేసింది. ముందుజాగ్రత్త చర్యగా జకార్తాలోని అత్యంత రద్దీగా ఉండే సోకార్నో- హట్టా అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో విమాన సేవలను రద్దు చేశారు. అగ్నిపర్వత బిలానికి కనీసం 3 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండాలని స్థానికులకు, పర్యాటకులను ప్రభుత్వం హెచ్చరించింది. కాగా 2018లో ఇదే అనాక్ క్రాకటోవా అగ్నిపర్వతం బద్దలైనప్పుడు భారీ సునామీ వచ్చి సుమత్రా, జావా ప్రాంతాల్లో ఏకంగా 430 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు.