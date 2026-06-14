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ప్రపంచ సమస్యలకు పరిష్కారాలను అందించే స్థాయికి భారత్​ ఎదిగింది : మోదీ

ఫ్రాన్స్‌లో జరిగిన ప్రతిష్ఠాత్మక 'భారత్ ఇన్నోవేట్స్‌' సదస్సులో పాల్గొన్న ప్రధాని మోదీ

PM Modi at Bharat Innovates
PM Modi at Bharat Innovates (@MEA India)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 14, 2026 at 4:17 PM IST

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PM Modi at Bharat Innovates : భారత్ కేవలం తన సుస్థిర భవిష్యత్తు కోసమే కాకుండా ప్రపంచం కోసం సరికొత్త ఆవిష్కరణలు చేస్తోందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. ఇతరులు కనుగొన్న పరిష్కారాలను వాడుకునే దేశంగా మాత్రమే భారత్‌ మిగిలిపోలేదని, ప్రపంచ సమస్యలకు పరిష్కారాలను అందించే స్థాయికి ఎదిగిందని స్పష్టం చేశారు. ఫ్రాన్స్‌లో జరిగిన ప్రతిష్ఠాత్మక 'భారత్ ఇన్నోవేట్స్‌' సదస్సులో ఆ దేశ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మేక్రాన్‌తో కలిసి మోదీ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఇరు దేశాల మధ్య ఉన్న బంధాన్ని, సాంకేతిక రంగంలో భారత్ సాధిస్తున్న ప్రగతిని ప్రధాని మోదీ కొనియాడారు.

భారత్‌కు చెందిన యువ ఆవిష్కర్తలు కేవలం స్థానిక సమస్యలకే కాకుండా, సమస్త మానవాళికి ప్రయోజనం చేకూర్చే సరికొత్త సాంకేతిక పరిష్కారాలను కనుగొంటున్నారని ప్రశంసించారు. భారత్, ఫ్రాన్స్ మధ్య ఉన్నది సాధారణ బంధం కాదని, అదొక ప్రత్యేక భాగస్వామ్యమని మోదీ పేర్కొన్నారు. ఈ బంధానికి అనుసంధానం ,దృఢ సంకల్పం ,ఆవిష్కరణ ,స్ఫూర్తి ,ఉమ్మడి దృక్పథం ఐదు ముఖ్యమైన స్తంభాలని వివరించారు. ఇదే సదస్సులో ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మేక్రాన్ పలు అంశాలపై మాట్లాడారు. భారత్-ఫ్రాన్స్ మధ్య పౌర అణుశక్తి రంగంలో ద్వైపాక్షిక సహకారాన్ని మరింత విస్తరించడానికి అపారమైన అవకాశాలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు.

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PM MODI AT BHARAT INNOVATES

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