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హిందూ ఓషన్​ను 'అవకాశాల సముద్రం'గా మార్చడమే భారత్ లక్ష్యం: ప్రధాని మోదీ

సీషెల్స్​ నుంచి 'గార్డియన్ ఆఫ్ ది బ్లూ హొరైజన్' బిరుదును అందుకున్న ప్రధాని మోదీ -వాతావరణ మార్పులపై పోరాడుతున్న దేశాలకు అంకితం

PM Modi
PM Modi (DD News)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 28, 2026 at 3:02 PM IST

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PM Modi Seychelles Visit Updates : హిందూ మహాసముద్రాన్ని అవకాశాల సముద్రంగా మార్చడమే తమ లక్ష్యమని భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆదివారం పేర్కొన్నారు. ఆర్థిక ఎదుగుదలతో పాటు సముద్ర ప్రాంత రక్షణ కూడా ముఖ్యమని, దేశాల మధ్య భాగస్వామ్యం అనేది వాటి సైజును బట్టి కాకుండా, పరస్పర గౌరవం, నమ్మకం ఆధారంగా ఉండాలని భారత్​ కోరుకుంటోందని ఆయన పేర్కొన్నారు. సీషెల్స్​ అధ్యక్షుడు డాక్టర్​ పాట్రిక్​ హెర్మినీతో కలిసి నిర్వహించిన పత్రికా సమావేశంలో ప్రధాని మోదీ ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంతకు ముందు జరిగిన సంయుక్త సమావేశంలో ఇరుదేశాల మధ్య ఉన్న అన్ని రకాల సంబంధాలను ఇరువురు నేతలు సమీక్షించారు. అనేక ప్రాంతీయ, అంతర్జాతీయ విషయాలపై తమ అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు.

"గార్డియన్ ఆఫ్​ ది బ్లూ హొరైజన్​ (సముద్ర తీర రక్షకుడు) అనే బిరుదుతో నన్ను సత్కరించడం- నాకు, భారతదేశంలోని 140 కోట్ల మంది ప్రజలకు ఎంతో గర్వకారణం. అలాగే ఎంతో ఆనందాన్ని ఇచ్చే విషయం. నేను ఈ గౌరవాన్ని ఎంతో వినమ్రంగా అంగీకరిస్తున్నాను. వాతావరణ మార్పు అనే సవాలుతో పోరాడుతున్న, పర్యావరణ పరిరక్షణకు పాటుపడుతున్న అన్ని దేశాలకు ఈ పురస్కారాన్ని అంకితం ఇస్తున్నాను. సీషెల్స్​ తన 50వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నఈ చారిత్రాత్మక తరుణంలో నా పర్యటన జరుగుతోంది. ఇదే సమయంలో భారత్​-సీషెల్స్​ మధ్య దౌత్యసంబంధాలు ఏర్పడి 50 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భాన్ని కూడా మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం. ఈ 50 ఏళ్ల కాలంలో మనం స్నేహాన్ని నమ్మకంగా, నమ్మకాన్ని సహకారంగా, సహకారాన్ని ప్రజల సంక్షేమంగా మార్చగలిగాం. హిందూ మహాసముద్రం శతాబ్దాలుగా భారత్​, సీషెల్స్​ మధ్య సంబంధాలను పెంచి పోషించింది. దాని అలలు మన మధ్య వాణిజ్యం, సంస్కృతి, మానవ సంబంధాలను నిరంతరం పెంపొందించాయి" అని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు.

అది మన ఉమ్మడి బాధ్యత

"హిందూ మహాసముద్రం మన ఉమ్మడి నివాసమని మేము నమ్ముతున్నాం. దాని భద్రత, స్థిరత్వం, శ్రేయస్సు మన ఉమ్మడి బాధ్యత. ఈ భావనే మన 'మహాసాగర్​' విజన్​కు పునాది. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో సీషెల్స్ అధ్యక్షుడి భారత పర్యటన సందర్భంగా విడుదల చేసిన ఉమ్మడి విజన్​, మన భవిష్యత్తు భాగస్వామ్యానికి ఒక రోడ్​మ్యాప్​ను సిద్ధం చేసింది. దీని ఆధారంగా అన్ని రంగాల్లో మన సహకారం మరింత పటిష్టంగా, భవిష్యత్తు సవాళ్లను ఎదుర్కొనేలా మార్చడంపై మనం చర్చించాం. ఇరుదేశాల పరిశ్రమల కోసం కొత్త అవకాశాలను అన్వేషించడానన్ని మేము కొనసాగిస్తాం. భారత్​-సీషెల్స్​ మధ్య కనెక్టివిటీని (రవాణా మార్గాలను) మెరుగుపరడానికి కూడా ప్రయత్నాలు జరుగుతాయి. ఇది మన వాణిజ్యాన్ని పెంపొందించడమే కాకుండా, తూర్పు ఆఫ్రికా, హిందూ మహాసముద్ర ప్రాంతంతో సంబంధాలను బలోపేతం చేస్తుంది. ఇక డిజిటల్ సాంకేతికత అనేది మన రెండు దేశాల మధ్య దూరాన్ని తగ్గించడనికి ఒక ప్రభావవంతమైన సాధనమని మేము నమ్ముతున్నాం. డిజిటల్ పబ్లిక్​ ఇన్​ఫ్రాస్ట్రక్చర్​లో భారత్ సాధించిన విజయవంతమైన అనుభవాలను మేము సీషెల్స్​తో పంచుకుంటాం. ఈ విధంగా హిందూ మహాసముద్రాన్ని అవకాశాల సముద్రంగా మార్చడమే మా లక్ష్యం. మరోవైపు సీషెల్స్​తో యూపీఐని అమలు చేయడానికి ఈ రోజు ఒక అవగాహన ఒప్పందం (ఎంవోయూ) కుదుర్చుకున్నందుకు నేను ఎంతో సంతోషిస్తున్నాను."
- ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ

ప్రధానికి దక్కిన మరో అంతర్జాతీయ గౌరవం
అంతకు ముందు సీషెల్స్ అధ్యక్షుడు ప్యాట్రిక్ హెర్మినీ గార్డియన్ ఆఫ్ ది బ్లూ హొరైజన్' అవార్డ్‌ను ప్రధాని మోదీకి ప్రదానం చేశారు. ప్రధాని మోదీ అందుకున్న 34వ అంతర్జాతీయ పురస్కారం ఇది. ఈ అవార్డ్‌ ప్రదానం చేసినందుకు సీషెల్స్‌ అధ్యక్షుడు హెర్మినీకి ప్రధాని మోదీ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ అవార్డ్‌ను వాతావరణ మార్పులపై పోరాడుతున్న దేశాలకు అంకితం ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. పుడమిని మరింత సస్యశ్యామలంగా, సుస్థిరంగా మార్చడానికి భారత్‌ కట్టుబడి ఉందన్నారు. మిషన్ లైఫ్, ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ వంటి అంతర్జాతీయ ప్రయత్నాలు పర్యావరణంపై భారత్‌కు ఉన్న నిబద్ధతకు నిదర్శనమని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు.

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