వచ్చే 30 ఏళ్లలో అంతరిక్ష రంగంలో అగ్రగామిగా భారత్: స్కాట్ మోరిసన్
భారత అంతరిక్ష రంగం అభివృద్ధిపై ఆస్ట్రేలియా మాజీ ప్రధాని స్కాట్ మోరిసన్ ప్రసంసలు- క్వాడ్ కూటమిలో ఇండియా చాలా కీలకమని కామెంట్- భవిష్యత్లో కూటములదే ప్రాముఖ్యం పెరుగుతుందంటూ జోస్యం
Published : August 14, 2026 at 7:11 AM IST
Scott Morrison On India Space : అంతరిక్ష సాంకేతిక రంగంలో భారత్ భవిష్యత్తు ఎంతో ఉజ్వలంగా ఉందని ఆస్ట్రేలియా మాజీ ప్రధాన మంత్రి స్కాట్ మోరిసన్ ప్రశంసించారు. ఇండియా రానున్న 20-30 ఏళ్లలో అంతరిక్ష రంగంలో పవర్హౌస్గా ఎదుగుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. భారత్ తన భౌగోళిక పరిస్థితులు, పారిశ్రామిక సామర్థ్యాలు, విస్తరిస్తున్న సాంకేతికతలే ఇందుకు కారణమన్నారు. 'ఇండో-మెడిటరేనియన్ డైలాగ్స్' వేదికగా జరిగిన కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడారు. సాంకేతికత, తయారీ, పెట్టుబడుల రంగాల్లో కూడా భారత్ సత్తా చాటుతుందని స్పష్టం చేశారు.
భారత్ ప్రజాస్వామ్యంతో సంస్థలకు సముచిత ప్రాధాన్యం ఇస్తుందని, విదేశీ పెట్టుబడిదారులు భారతదేశంలో రిస్క్ తీసుకుని పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఇదొక ప్రధాన కారణమని స్కాట్ మోరిసన్ తెలిపారు. చైనా నుంచి అంతర్జాతీయ కంపెనీలు తమ పెట్టుబడులను వెనక్కి తీసుకుంటున్న తరుణంలో, ఆ పెట్టుబడులను ఆకర్షించడంలో భారత్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని మోరిసన్ అభిప్రాయపడ్డారు.
ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతంలో భారత్ అత్యంత కీలకం
ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంత భవిష్యత్తు వ్యూహాత్మక సమతుల్యతలో భారత్ అత్యంత కీలకమని స్కాట్ మోరిసన్ పేర్కొన్నారు. పశ్చిమాసియా, హిందూ మహాసముద్రం నుంచి పసిఫిక్ ప్రాంతం వరకు మారుతున్న భద్రతా సమీకరణాలపై మోరిసన్ మాట్లాడారు. క్వాడ్ కూటమికి భారత్ తనదైన ప్రత్యేకతను తెచ్చిపెడుతోందన్నారు. ఆస్ట్రేలియా, భారత్, జపాన్, అమెరికా దేశాలతో కూడిన 'క్వాడ్' కూటమి ఏర్పాటులో మోరిసన్ కీలక పాత్ర పోషించారు. క్వాడ్ కూటమి కేవలం సైనికపరమైనదిగా మాత్రమే కాకుండా, సముద్ర భద్రత, ఆర్థికాభివృద్ధి, సాంకేతికత, మానవతా సహాయాన్ని సమన్వయం చేసే శక్తివంతమైన వేదికగా ఉండాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు.
చైనాపై ఘాటు వ్యాఖ్యలు
చైనా అనుసరిస్తున్న తీరుపై మోరిసన్ స్పందిస్తూ, శ్రీలంక, పాకిస్థాన్, మయన్మార్ దేశాల్లో చైనా తన ప్రభావాన్ని విస్తరించడానికి ప్రయత్నిస్తోందని, దీనిని భారత్ గమనిస్తూనే ఉందని తెలిపారు. చైనా- భారత్ మధ్య వాణిజ్య లోటుపై కూడా ఆయన స్పందించారు. చైనా, భారతదేశం మధ్య వాణిజ్యం పూర్తిగా ఒకే వైపు సాగుతోంది. వాణిజ్యపరంగా అమెరికా కంటే భారత్కే చైనాతో పెద్ద సమస్య ఉందని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు. భారత విదేశాంగ విధానాన్ని మోరిసన్ ప్రశంసించారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ జాతీయ ప్రయోజనాలే ధ్యేయంగా వ్యూహాత్మక విధానాన్ని అవలంబిస్తున్నారన్నారు. ఎవరితోనైనా తమ దేశ ప్రయోజనాల కోసం మాట్లాడటానికి వెనుకాడరని కొనియాడారు. అలాగే, విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్ భారత దౌత్య వ్యూహాన్ని సమర్థవంతంగా అమలు చేస్తున్నారని ప్రశంసించారు.
మక్కా ఒప్పందంపై గురించి ఏం అన్నారంటే?
సౌదీ అరేబియా, పాకిస్థాన్, టర్కీ దేశాల మధ్య కుదిరిన కొత్త 'మక్కా రక్షణ ఒప్పందం' అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో ఒక మార్పునకు అద్దం పడుతోందని స్కాట్ మోరిసన్ పేర్కొన్నారు. పశ్చిమాసియా సంఘర్షణల ప్రభావం ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతంపై ఆర్థికంగా తీవ్రంగా పడుతోందని ఆయన తెలిపారు. అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ వికేంద్రీకరణ దిశగా పయనిస్తోందని, భవిష్యత్తులో శక్తిమంతమైన దేశాల గుత్తాధిపత్యం తగ్గి చిన్న, సమర్థవంతమైన కూటములు ప్రాచుర్యం పొందుతాయని మోరిసన్ విశ్లేషించారు. పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల వల్ల ఆ ప్రాంతం వెలుపల ఉన్న దేశాలు ముఖ్యంగా ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతం భారీ ఆర్థిక మూల్యాన్ని చెల్లించాల్సి వస్తోందని మోరిసన్ అన్నారు. ముడి చమురు, పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు విపరీతంగా పెరగడం అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోందని ఆయన హెచ్చరించారు.
మూడు దేశాల రక్షణ ఒప్పందంపై భారత్ ఇప్పటికే తీవ్రంగా స్పందించింది. పశ్చిమాసియాలోని పరిణామాలు, ఈ ఒప్పందం వల్ల తమ జాతీయ భద్రత, ప్రాంతీయ స్థిరత్వంపై పడే ప్రభావం గురించి క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తున్నట్లు విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ తెలిపారు. దేశ వ్యూహాత్మక ప్రయోజనాలను కాపాడుకోవడానికి అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఆగస్టు 7న సౌదీ అరేబియా యువరాజు మహ్మద్ బిన్ సల్మాన్, తుర్కియే అధ్యక్షుడు తైయిప్ ఎర్డోగన్, పాకిస్థాన్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ ఈ ఒప్పందంపై మక్కాలో సంతకాలు చేశారు.
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