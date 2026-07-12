ETV Bharat / international

రికార్డు స్థాయికి భారత్- రష్యా ముడి చమురు దిగుమతులు- చైనా తర్వాతి స్థానంలో మనమే!

జూన్‌లో సుమారు రూ.51వేల కోట్ల విలువైన రష్యా ఇంధనాన్ని దిగుమతి చేసుకున్న భారత్- రష్యా ముడి చమురును శుద్ధి చేసి ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి చేయడంలో భారత్​దే కీలక పాత్ర- CREA నివేదిక వెల్లడి

India Crude Imports For Russian
Representational Image (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 12, 2026 at 11:48 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

India Crude Imports For Russian : గతనెలలో రష్యా నుంచి భారత్ రికార్డు స్థాయిలో ముడిచమురును దిగుమతి చేసుకుంది. మేతో పోలిస్తే జూన్​లో రష్యా నుంచి ముడి చమురు దిగుమతులు 34 శాతం పెరిగాయని సెంటర్ ఫర్ రీసెర్చ్ ఆన్ ఎనర్జీ అండ్ క్లీన్ ఎయిర్-CREA తన నివేదికలో పేర్కొంది. జూన్‌లో భారత్ సుమారు రూ.51వేల కోట్ల విలువైన రష్యా ఇంధనాన్ని దిగుమతి చేసుకుందని తెలిపింది. ఇందులో 83 శాతం వాటా ముడి చమురుదేనని వివరించింది. చమురు ఉత్పత్తులు, బొగ్గు వంటివి 17శాతంగా ఉన్నాయని వెల్లడించింది.

చైనా తర్వాత రష్యా ముడిచమురును కొనుగోలు చేస్తున్న రెండో అతిపెద్ద దేశంగా భారత్ నిలిచిందని CREA నివేదిక పేర్కొంది. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్​కు చెందిన జామ్ నగర్ రిఫైనరీకి రష్యా చమురు సరఫరా మేతో పోలిస్తే జూన్​లో 150 శాతం పెరిగింది. రష్యా ముడి చమురును శుద్ధి చేసి ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి చేయడంలో భారత్ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. 63 మిలియన్ యూరోల విలువైన విమాన ఇంధనాన్ని భారత్ , బ్రిటన్​కు సరఫరా చేసింది. అమెరికాతో పాటు ఐరోపా దేశాలకు కూడా చమురు సహా పెట్రోలియం ఉత్పత్తులను సరఫరా చేస్తోంది.

TAGGED:

INDIA RUSSIAN RELATIONS
INDIA CRUDE IMPORTS FOR RUSSIAN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.