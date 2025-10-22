'అఫ్గాన్ ద్వారా మాపై భారత్ పరోక్ష యుద్ధం' అంటూ పాక్ ఆరోపణలు- తాలిబన్ల రిప్లే ఇదే!
ఆఫ్గనిస్థాన్ ద్వారా భారత్ పరోక్ష యుద్ధం చేస్తోందన్న పాక్ - ఘాటుగా కౌంటర్ ఇచ్చిన తాలిబన్లు
Published : October 22, 2025 at 2:21 PM IST|
Updated : October 22, 2025 at 3:26 PM IST
Talibans Reaction To Pakistan : అఫ్గానిస్థాన్ ద్వారా భారత్ తమపై పరోక్ష యుద్ధం చేస్తోందని పాకిస్థాన్ చేసిన ఆరోపణలపై తాలిబన్లు ఘాటుగా స్పందించారు. పాక్ ఆరోపణలు నిరాధారమైనవని, వాటిలో లాజిక్ లేదని అఫ్గానిస్థాన్ రక్షణమంత్రి మహ్మద్ యాకూబ్ అన్నారు. ఈ తరహా ఆరోపణలు ఆమోదయోగ్యం కానే కావని ఆయన తేల్చి చెప్పారు.
దేశ ప్రయోజనాల కోణంలో మాత్రమే భారత్తో సంబంధాలను బలోపేతం చేసుకుంటున్నామని మహ్మద్ యాకూబ్ స్పష్టం చేశారు. ఇటీవలే పాకిస్థాన్, ఆఫ్గనిస్థాన్ మధ్య జరిగిన సైనిక ఘర్షణల్లో భారత్ పాత్ర లేనే లేదన్నారు. తాజాగా ప్రముఖ అంతర్జాతీయ మీడియా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఈవివరాలను ఆయన వెల్లడించారు. తాలిబన్ సంస్థ వ్యవస్థాపకుడు దివంగత ముల్లా ఉమర్ కుమారుడే ఈ మహ్మద్ యాకూబ్.
భారత్తో బంధాన్ని బలోపేతం చేసుకుంటాం
"మా దేశ భూభాగాన్ని ఏ దేశానికీ వ్యతిరేకంగా ఎన్నడూ వినియోగించనివ్వం. ఇదే మా విధానం. మాదొక స్వతంత్ర దేశం. అందుకే పొరుగుదేశమైన భారత్తో సత్సంబంధాలను నెరుపుతున్నాం. మా దేశ ప్రయోజనాల కోసం భారత్తో బంధాన్ని బలోపేతం చేసుకుంటాం. ఇక ఇదే సమయంలో పాక్తోనూ మా సంబంధాలను కాపాడుకుంటాం. మంచి ఇరుగుపొరుగు దేశాలుగా ఉండేందుకు ప్రయత్నిస్తాం. ప్రపంచ దేశాలతో బంధాలను పెంచుకోవడమే మా లక్ష్యం. ఉద్రిక్తతలను పెంచాలని మేం కోరుకోవడం లేదు. మాపై పాక్ చేస్తున్న ఆరోపణలన్నీ అవాస్తవాలే" అని అఫ్గానిస్థాన్ రక్షణమంత్రి మహ్మద్ యాకూబ్ పేర్కొన్నారు.
ఖతర్, తుర్కియే చొరవ చూపాలి!
"పాకిస్థాన్తో గతంలో మా దేశానికి శాంతి ఒప్పందం కుదిరింది. దాన్ని అమలు చేయించే, పర్యవేక్షించే దిశగా ఖతర్, తుర్కియే దేశాలు చొరవ చూపాలి. ఈవిషయంలో మాకు చేదోడును అందించాలి. ఏ దేశమూ మరో దేశపు భూభాగంలోకి చొరబడకుండా ఉంటేనే శాంతి ఒప్పందం అమలు సాధ్యమవుతుంది. భౌగోళిక సరిహద్దుల అంశంలో ఇరుదేశాలు పరస్పర గౌరవాన్ని ప్రదర్శించాలి. నిబద్ధతతో ముందుకు సాగాలి" అని అఫ్గానిస్థాన్ రక్షణమంత్రి మహ్మద్ యాకూబ్ తెలిపారు. ఒకప్పుడు పాకిస్థాన్కు అత్యంత సన్నిహితుడు అనే ముద్ర మహ్మద్ యాకూబ్పై ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ఆయన వైఖరి అందుకు పూర్తి భిన్నంగా ఉండటం గమనార్హం.
పాక్ ఆరోపణలు- భారత్ కౌంటర్
అఫ్గానిస్థాన్తో తమ సంబంధాలు దెబ్బతినడానికి భారతే కారణమని ఇటీవలే పాకిస్థాన్ రక్షణమంత్రి ఖాజా ఆసిఫ్ ఆరోపించారు. తాలిబన్ ప్రభుత్వం భారతదేశపు ఒడిలో కూర్చొని పాక్పై పరోక్ష యుద్ధం చేస్తోందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఈ కామెంట్స్కు వెంటనే భారత విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ కౌంటర్ ఇచ్చారు. అంతర్గత భద్రతా వైఫల్యాలనూ పొరుగుదేశాలపైకి నెట్టే సంప్రదాయాన్ని పాక్ ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తోందని ఆయన విమర్శించారు.
ఉగ్రవాదులకు స్పాన్సర్ చేసేది, ఆశ్రయం ఇచ్చేది పాకేనని ఆరోపించారు. ఆఫ్గనిస్థాన్ సార్వభౌమత్వాన్ని సవాల్ చేసేందుకు పాక్ యత్నిస్తోందని రణధీర్ జైస్వాల్ మండిపడ్డారు. ఆఫ్గనిస్థాన్ సార్వభౌమత్వాన్ని, స్వాతంత్య్రాన్ని, సమగ్రతను భారత్ గౌరవిస్తుందన్నారు. కాగా, ఇప్పటివరకు ఆఫ్గనిస్థాన్లోని తాలిబన్ ప్రభుత్వాన్ని భారత్ అధికారికంగా గుర్తించలేదు. అయితే ఇరుదేశాల సంబంధాల బలోపేతం దిశగా మాత్రం చర్యలు చేపట్టింది.
పాక్లో టీటీపీ దడ
తెహ్రీక్ ఏ తాలిబాన్ (టీటీపీ -TTP) ఉగ్రవాద సంస్థ పాకిస్థాన్ సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో పెద్దఎత్తున ఉగ్రదాడులకు పాల్పడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో టీటీపీ ఉగ్రవాద స్థావరాలన్నీ ఆఫ్గనిస్థాన్లోనే ఉన్నాయని పాక్ ఆరోపించింది. ఇటీవలే కాబూల్ నగరంపై పాక్ సైన్యం వైమానిక దాడులు చేసింది. ఈ ఘటన తర్వాత అక్టోబరు 11న పాక్, ఆఫ్గన్ బార్డర్లో సైనిక ఘర్షణ పెరిగింది. తాలిబన్ల దాడుల్లో పెద్దసంఖ్యలో పాక్ సైనికులు చనిపోయారు. సరిగ్గా ఇదే సమయంలో అఫ్గానిస్థాన్ విదేశాంగ మంత్రి అమీర్ ఖాన్ ముత్తఖీ భారత్లో పర్యటించడం గమనార్హం.
