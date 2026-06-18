'GDP రెట్టింపైంది, 25 కోట్ల మంది పేదరికం నుంచి బయటపడ్డారు'- భారత్ వృద్ధిపై ఫ్రాన్స్లో మోదీ
ఫ్రాన్స్లో ప్రవాస భారతీయుల్ని ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన ప్రధాని మోదీ- 12 ఏళ్లలో భారత్ ఎంతో వృద్ధి సాధించిందని వ్యాఖ్యలు- 25 కోట్ల మంది పేదరికం నుంచి బయటపడ్డారని స్పష్టం
Published : June 18, 2026 at 10:43 PM IST
PM Modi France Visit : గత 12 ఏళ్లలో భారతదేశం ఆర్థికంగా, అలాగే సామాజిక రంగాల్లో గణనీయమైన పురోగతిని సాధించిందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. ఫ్రాన్స్ పర్యటన ముగింపు సందర్భంగా అక్కడి ప్రవాస భారతీయులతో నిర్వహించిన ప్రత్యేక సమావేశంలో మోదీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. గత 12 ఏళ్లలో భారతదేశ అభివృద్ధి ప్రయాణం గురించి వివరించారు. ఈ క్రమంలో కోట్లాది మంది జీవితాల్లో మార్పు తీసుకొచ్చినట్లు స్పష్టం చేశారు.
ప్రధాన మంత్రిగా దేశానికి వరుసగా 12 సంవత్సరాలు సేవ చేయడం తనకు జీవితంలో లభించిన గొప్ప గౌరవం అని పేర్కొన్నారు. భారత ప్రజాస్వామ్య శక్తే ఒక టీ అమ్మే వ్యక్తిని దేశ అత్యున్నత పదవికి చేర్చిందని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ 12 సంవత్సరాలు 140 కోట్ల భారతీయుల అసాధారణ సామర్థ్యాన్ని ప్రపంచానికి చూపించాయని మోదీ పేర్కొన్నారు. ఇదే సమయంలో భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ 12 ఏళ్లలో ఎన్నో విజయాలు సాధించిందని మోదీ ప్రస్తావించారు.
Paris, France: PM Narendra Modi- " every country wants a reliable supply chain. every country wants a stable partnership. every country is looking for partners who can be trusted for the long term. and at such a time, india is emerging as a trusted partner in the world." pic.twitter.com/Z5C7ysznFZ— ANI (@ANI) June 18, 2026
భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ అంటే జీడీపీ రెండింతలు పెరిగిందని, దేశ ఎగుమతులు ఏకంగా 35 రెట్లు పెరిగాయని తెలిపారు. విమానాశ్రయాల సంఖ్య రెండింతలైందని, జాతీయ రహదారుల నిర్మాణం, విశ్వవిద్యాలయాల సంఖ్య కూడా డబుల్ అయిందన్నారు. భారత్ అభివృద్ధి కేవలం ఆర్థిక రంగానికే పరిమితం కాలేదని, సామాజిక మార్పు కూడా అదే విధంగా జరిగిందన్నారు. గత 12 ఏళ్లలో ఏకంగా 25 కోట్ల మంది పేదరికం నుంచి బయటపడ్డారని, అభివృద్ధి ఫలాలు దేశంలో ప్రతి ఒక్కరికీ చేరుతున్నాయన్నారు.
#WATCH | Paris, France: Addressing the Indian community, PM Narendra Modi says, " during the g7 meeting, i emphasised the importance of building trust-based partnerships. i called for moving forward as equal partners with countries in the global south. india's message at the g7… pic.twitter.com/g88LChUeNf— ANI (@ANI) June 18, 2026
ముఝే బహుత్ ఖుషీ హుయీ- మేక్రాన్ సర్ప్రైజ్
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఫ్రాన్స్ పర్యటన ముగింపు నేపథ్యంలో ఆ దేశ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మేక్రాన్ ఒక ప్రత్యేక వీడియో సందేశాన్ని విడుదల చేశారు. ఆ వీడియోలో ఆయన స్వయంగా హిందీలో మాట్లాడటం విశేషం. 'ప్రియ మిత్ర నరేంద్ర. ముఝే బహుత్ ఖుషీ హై, దౌరే కే లియే స్వాగత్ కర్తే, ఫ్రాన్స్ భారత్ కీ దోస్తీ అమర్ రహే (ప్రియ మిత్రుడు నరేంద్ర, నీ పర్యటనకు స్వాగతం పలకడం నాకు ఎంతో సంతోషాన్ని ఇచ్చింది. ఫ్రాన్స్ భారత్ స్నేహం కలకాలం వర్ధిల్లాలి' అని ఆయన సందేశంలో పేర్కొన్నారు.
హిందీలో మాట్లాడిన తర్వాత మేక్రాన్ చిరునవ్వు చిందిస్తూ పక్కనే ఉన్న అధికారుల్ని ఉద్దేశించి 'నేను కరెక్ట్గానే చెప్పానా?' అని సరదాగా అడగడం విశేషం. తర్వాత ఇంగ్లీషులోకి మారారు. 'ప్రియ మిత్రమా నరేంద్ర మోదీ, నీ పర్యటనకు ధన్యవాదాలు. మన స్నేహానికి ధన్యవాదాలు. ఈ పర్యటన అత్యంత ఫలప్రదంగా సాగింది. ఫ్రాన్స్ మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తోంది. వచ్చే సంవత్సరం ఫిబ్రవరిలో మళ్లీ మిమ్మల్ని కలిసేందుకు ఎదురుచూస్తున్నా. జై హింద్' అంటూ ముగించారు.
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