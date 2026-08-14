ఒకరినొకరు అతిపెద్ద ముప్పుగా భావిస్తున్న భారత్, పాకిస్థాన్ : అమెరికా సర్వేలో ఆసక్తికర విషయాలు
అమెరికాలో 45 శాతం మంది భారత్ పట్ల సానుకూల దృక్పథం- పాకిస్థాన్ను అతిపెద్ద ముప్పుగా భావిస్తున్న 54 శాతం భారతీయులు- మిత్రదేశంగా చైనా పేరు చెప్పిన 75 శాతం మంది పాకిస్థానీయులు
Published : August 14, 2026 at 3:51 PM IST
India Pakistan Relations : భారత్, పాకిస్థాన్ ప్రజల మధ్య ఉన్న తీవ్రమైన అవిశ్వాసం మరోసారి అంతర్జాతీయ సర్వేలో స్పష్టమైంది. ఈ రెండు పొరుగు దేశాల ప్రజలు ఒకరినొకరు తమ దేశానికి ఉన్న అత్యంత పెద్ద భౌగోళిక, రాజకీయ ముప్పుగా భావిస్తున్నారని అమెరికాకు చెందిన ప్రముఖ థింక్ ట్యాంక్ 'ప్యూ రీసెర్చ్' తాజాగా నిర్వహించిన సర్వేలో వెల్లడించింది. భారత్, పాకిస్థాన్, బంగ్లాదేశ్, శ్రీలంక వంటి దక్షిణాసియా దేశాల్లో ప్రజల అభిప్రాయాలను సేకరించి ఈ నివేదికను రూపొందించారు.
పాకిస్థాన్ను అతిపెద్ద ముప్పుగా భావిస్తున్న 54 శాతం భారతీయులు
ఈ అధ్యయనం ప్రకారం సర్వేలో పాల్గొన్న భారతదేశంలోని వయోజనుల్లో 54 శాతం మంది పాకిస్థాన్ను తమ అతిపెద్ద భౌగోళిక, రాజకీయ ముప్పుగా అభివర్ణించారు. ఆ తర్వాత 21 శాతం మంది చైనా పేరు చెప్పారని అధ్యయనం పేర్కొంది. దాదాపు మూడింట ఒక వంతు మంది (36 శాతం) భారతీయులు రష్యాను తమ ప్రధాన మిత్రదేశమనగా, 16 శాతం మంది అమెరికా పేరు చెప్పారు. సుమారు మూడింట ఒక వంతు మంది భారతీయులు ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వలేదని అధ్యయనం తెలిపింది.
రష్యాపై 58 శాతం భారతీయులకు నమ్మకం
అటు సర్వేలో పాల్గొన్న భారతీయుల్లో 45 శాతం మంది అమెరికా, 58 శాతం రష్యాపై, కేవలం 23 శాతం మంది చైనాను విశ్వసిస్తున్నారని తెలిపింది. మరోవైపు భారతీయుల్లో రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్పై 51 శాతం మంది, డొనాల్డ్ ట్రంప్పై 39 శాతం మంది నమ్మకం వ్యక్తం చేశారు. చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్ను కేవలం 25 శాతం మంది భారతీయులు మాత్రమే విశ్వసించారు.
మిత్రదేశంగా చైనా పేరు చెప్పిన 75 శాతం మంది పాకిస్థానీయులు
అదేవిధంగా 43 శాతం మంది పాకిస్థానీయులు భారతదేశం తమకు అతిపెద్ద ముప్పుగా భావించారని అధ్యయనం చెప్పింది. ఆ తర్వాత ఇజ్రాయెల్, చైనాల గురించి చెరో 24 శాతం మంది ఇదే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారని తెలిపింది. పాకిస్థానీయుల్లో స్పష్టంగా 75 శాతం మంది చైనా తమ అత్యంత ముఖ్యమైన మిత్రదేశంగా అభిప్రాయపడ్డారు. కొంత తక్కువ స్థాయిలో 12 శాతం మంది సౌదీ అరేబియాను పేర్కొన్నారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, పాకిస్థాన్ సైన్యాధిపతి అసిమ్ మునీర్ల మధ్య స్నేహపూర్వక సంబంధాలు ఉన్నప్పటికీ, కేవలం 15 శాతం మంది పాకిస్థానీలు మాత్రమే అగ్రరాజ్యం పట్ల సానుకూల అభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉన్నారు. అత్యధికంగా 90శాతం మంది చైనా పట్ల సానుకూల దృక్పథాన్ని కలిగి ఉన్నారని పేర్కొంది. ఇక ప్రపంచ వ్యవహారాల్లో ట్రంప్ సరైన పని చేస్తారని కేవలం 12 శాతం మంది పాకిస్థానీయులకు మాత్రమే నమ్మకం ఉందని ప్యూ రీసెర్చ్ వెల్లడించింది. అయితే 83 శాతం మంది మాత్రం చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్ గురించి ఇలాంటి అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేశారని తెలిపింది.
దక్షిణాసియాలోని నాలుగు దేశాలైన భారత్, పాకిస్థాన్, బంగ్లాదేశ్, శ్రీలంకలోని వయోజనుల మధ్య జరిపిన ఈ సర్వేలో విభిన్న ఫలితాలు వెలువడ్డాయి. అయితే, శ్రీలంక ప్రజల్లో అత్యధికంగా 79 శాతం మంది భారతదేశంపై సానుకూల అభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉన్నారని పేర్కొంది. అంతేకాకుండా, శ్రీలంక ప్రజల్లో 63 శాతం మంది భారత్ను తమ అత్యంత ముఖ్యమైన మిత్రదేశంగా చెప్పినట్లు వివరించింది. బంగ్లాదేశ్, పాకిస్థాన్ ప్రజలు మాత్రం భారత్ను తమకు అతిపెద్ద ముప్పుగా భావిస్తుంటారని తెలిపింది. ఇక బంగ్లాదేశ్లో 42 శాతం, పాకిస్థాన్లో 7 శాతం మంది ప్రజలు మాత్రమే భారత్ పట్ల సానుకూల దృక్పథాన్ని కలిగి ఉన్నారని పేర్కొంది.
ప్రపంచ వేదికపై భారత్ ప్రభావం స్థిరంగా ఉందన్న 54 శాతం అమెరికన్లు
అమెరికా ప్రజల్లో భారతదేశంపై మిశ్రమ స్పందన వ్యక్తమైంది. అమెరికాలో 45 శాతం మంది భారత్ పట్ల సానుకూల దృక్పథాన్ని కలిగి ఉండగా, 50 శాతం మంది ప్రతికూల దృక్పథాన్ని కలిగి ఉన్నారని అధ్యయనం వెల్లడించింది. రాజకీయ పార్టీల వారీగా చూస్తే, డెమొక్రాట్లలో 50 శాతం మంది, రిపబ్లికన్లలో 42 శాతం మంది భారత్ పట్ల సానుకూలతను కలిగి ఉన్నారని చెప్పింది. సర్వేలో పాల్గొన్న అమెరికన్లలో 54 శాతం కంటే ఎక్కువ మంది ఇటీవలి కాలంలో ప్రపంచ వేదికపై భారత్ ప్రభావం దాదాపు స్థిరంగా ఉందని పేర్కొన్నారు. మరో 30 శాతం మంది ఆ ప్రభావం బలపడుతోందని అభిప్రాయపడ్డారు. మరో 13 శాతం మంది భారత్ ప్రభావం బలహీనపడుతోందని పేర్కొన్నారు.
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