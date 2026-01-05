అమెరికాలో హత్యకు గురైన భారత యువతి- మాజీ ప్రియుడే చంపేశాడా?
వారం రోజులుగా కనిపించకుండా పోయిన యువతి- కొలంబియాలో దొరికిన మృతదేహం- భారత్కు ఆమె మాజీ లవర్ పరారీ
Published : January 5, 2026 at 7:09 AM IST
Indian Woman Died In US : అమెరికాలో నివసిస్తున్న ఓ భారత యువతి దారుణ హత్యకు గురైంది. గత వారం రోజులుగా కనిపించకుండా పోయిందని పోలీసులు ప్రకటించిన 27 ఏళ్ల నికితా గోదిశాల మృతదేహం మేరీల్యాండ్లోని కొలంబియా నగరంలో లభ్యమైంది. ఈ హత్యకు ఆమె మాజీ ప్రియుడే కారణమని పోలీసులు ఇప్పుడు అనుమానిస్తున్నారు. హత్య అనంతరం అతడు భారత్కు పరారైనట్లు అధికారుల ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలింది.
అపార్ట్మెంట్లో లభ్యమైన మృతదేహం
ఎలికాట్ సిటీకి చెందిన నికితా గోదిశాల జనవరి 2న అదృశ్యమైందని కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దర్యాప్తు చేపట్టిన హోవర్డ్ కౌంటీ పోలీసులు ఆదివారం విడుదల చేసిన ప్రకటనలో సంచలన విషయాలు వెల్లడించారు. నికితా మృతదేహం ఆమె మాజీ ప్రియుడు అర్జున్ శర్మ (26) నివాసం ఉంటున్న కొలంబియా అపార్ట్మెంట్లో లభ్యమైందని తెలిపారు. మృతదేహంపై కత్తిపోట్ల గాయాలు కూడా ఉండటంతో హత్య జరిగినట్లు నిర్ధరించారు.
ఫిర్యాదు నమోదైన రోజే భారత్కు పరార్
ఈ ఘటనలో ప్రధాన నిందితుడిగా అర్జున్ శర్మను పోలీసులు గుర్తించారు. అతడిపై హత్య కేసులు నమోదు చేసి అరెస్ట్ వారెంట్ జారీ చేశారు. అయితే అప్పటికే అర్జున్ శర్మ దేశం విడిచి వెళ్లిపోయినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. నికితా అదృశ్యమైందని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన అదే రోజు అంటే జనవరి 2వ తేదీనే అర్జున్ శర్మ భారత్కు వెళ్లే విమానం ఎక్కినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
అపార్ట్మెంట్లో సోదాలు నిర్వహించాక!
పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, అర్జున్ శర్మే నికితా మిస్సింగ్ ఫిర్యాదు నమోదు చేశాడు. చివరిసారిగా డిసెంబర్ 31న సాయంత్రం తన అపార్ట్మెంట్లో నికితాను చూశానని పోలీసులకు తెలిపాడు. అయితే విచారణలో భాగంగా పోలీసులు అతడి కదలికలను పరిశీలించగా అనుమానాస్పద అంశాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. జనవరి 3న అతడి అపార్ట్మెంట్లో సోదాలు నిర్వహించిన పోలీసులు నికితా మృతదేహాన్ని గుర్తించారు.
అర్జున్ శర్మ హత్య చేసి ఉండవచ్చని అనుమానం
దర్యాప్తు అధికారులు వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం డిసెంబర్ 31న సాయంత్రం 7 గంటల తర్వాత కొద్ది సేపటికే నికితాను అర్జున్ శర్మ హత్య చేసి ఉండవచ్చని భావిస్తున్నారు. అయితే ఈ హత్యకు గల కారణం ఇంకా స్పష్టంగా తెలియరాలేదని పోలీసులు తెలిపారు. ప్రేమ వ్యవహారంలో తలెత్తిన విభేదాలే కారణమా? లేక మరేదైనా కారణముందా? అన్న కోణంలో దర్యాప్తు కొనసాగుతోందన్నారు.
అన్ని విధాలుగా సహాయం చేస్తాం!
ఈ ఘటనపై భారత రాయబార కార్యాలయం స్పందించింది. వాషింగ్టన్ డీసీలోని భారత ఎంబసీ ఎక్స్ వేదికగా ప్రకటన విడుదల చేసింది. నికితా గోదిశాల కుటుంబ సభ్యులతో నిరంతరం సంప్రదింపులు కొనసాగిస్తున్నామని, వారికి అవసరమైన అన్ని విధాల కాన్సులేట్ సహాయం అందిస్తున్నామని తెలిపింది. ఈ కేసుకు సంబంధించి స్థానిక అమెరికా అధికారులతో కూడా సమన్వయం చేస్తూ వ్యవహారాన్ని పర్యవేక్షిస్తున్నామని పేర్కొంది.
చర్యలు తీసుకునేందుకు కసరత్తు
అర్జున్ శర్మను అరెస్ట్ చేయడానికి అమెరికా ఫెడరల్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీల సహకారంతో చర్యలు చేపట్టినట్లు హోవర్డ్ కౌంటీ పోలీసులు తెలిపారు. అతడు ప్రస్తుతం భారత్లో ఉన్నట్లు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్న పోలీసులు, అంతర్జాతీయ చట్టాల ప్రకారం తదుపరి చర్యలపై కసరత్తు చేస్తున్నారు. అమెరికాలో భారతీయులపై జరుగుతున్న నేరాలు, ముఖ్యంగా మహిళల భద్రతపై మరోసారి ఆందోళనకు ఈ ఘటన దారి తీసింది. నికితా మృతి వార్త ఆమె కుటుంబ సభ్యులను తీవ్ర విషాదంలో ముంచెత్తింది. న్యాయం కోసం కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని వారు కోరుతున్నారు. అయితే నికితా కుటుంబ మూలాలు సికింద్రాబాద్లో ఉన్నట్లు ఆమె సోషల్ మీడియా ఖాతాల ఆధారంగా తెలుస్తోంది. అయితే ఆమె భారత్లో ఏ ప్రాంతానికి చెందిన యువతి అనే విషయాన్ని అధికారులు కచ్చితంగా ప్రకటించలేదు.
మతోన్మాదం- బంగ్లాదేశ్లో మరో హిందువు దారుణ హత్య