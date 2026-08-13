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తల్లి, తమ్ముడిని హత్య చేసిన భారత సంతతి టీనేజర్‌- ChatGPTలో సెర్చ్ చేసి మరీ!

అమెరికాలోని మసాచుసెట్స్‌లో దారుణ ఘటన- తల్లి, తమ్ముడి హత్య కేసులో 17 ఏళ్ల యువకుడిపై అభియోగాలు

Indian Family Killed In US
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 13, 2026 at 10:16 AM IST

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Indian Family Killed In US : అమెరికాలో 17 ఏళ్ల భారత సంతతి బాలుడు తన తల్లి, తమ్ముడిని అతికిరాతకంగా హత్య చేశాడు. మసాచుసెట్స్‌లోని యాక్టన్ ప్రాంతంలో యాక్టన్-బాక్స్‌బరో హైస్కూల్‌లో చదివే అర్జున్‌అరవింద్‌, తన తల్లి సుధావెంకటేశన్, తమ్ముడు 14 ఏళ్ల సిద్ధార్థ్‌ అరవింద్‌ను కత్తులతో నరికి చంపాడు. హత్యల తర్వాత తల్లి కారులోనే అర్జున్‌ వేల్యాండ్ ప్రాంతానికి పారిపోగా పోలీసులు అతడిని అరెస్ట్‌చేశారు. పోలీసుల దర్యాప్తులో విస్తుపోయే విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. అర్జున్ కొద్ది రోజులుగా తన కుటుంబాన్ని ఎలా హత్య చేయాలో చాట్‌జీపీటీలో శోధించినట్లు పోలీసులు తేల్చారు. హత్యకు సంబంధించిన ఊహాజనిత విషయాలు, ఫాంటసీలను సెర్చ్ చేసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. అలాగే కొన్ని భయానక హత్యా నవలల వివరాలను సైతం చాట్‌జీపీటీలో వెతికినట్లు తేలింది. కాగా ఈ భారతీయ కుటుంబం మన దేశంలోని ఏ రాష్ట్రానికి చెందినవారనేది తెలియాల్సి ఉంది.

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INDIANS MURDERS IN US
INDIANS MURDERS IN US

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