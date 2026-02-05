వేలాది మంది పిల్లలకు విద్యా దీపం- భారతీయ టీచర్కు రూ.9 కోట్ల గ్లోబల్ ప్రైజ్
800కి పైగా లెర్నింగ్ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేసిన భారతీయ టీచర్ రూబుల్ నాగి- గోడలనే తరగతి గదులుగా మార్చిన వినూత్న బోధనా విధానం- దుబాయ్లో గ్లోబల్ టీచర్ ప్రైజ్ 2025 కైవసం
Published : February 5, 2026 at 3:49 PM IST
Indian teacher Global Teacher Prize : విద్య అంటే కేవలం పాఠశాల గోడల మధ్యనే కాదు, సమాజంలోని చివరి పిల్లవాడి దగ్గరకు చేరాల్సిందే అన్న నమ్మకంతో పనిచేసిన ఓ భారతీయ ఉపాధ్యాయురాలు ప్రపంచ స్థాయి గౌరవాన్ని అందుకున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా వందలాది లెర్నింగ్ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేసి, స్లమ్ ప్రాంతాల గోడలనే తరగతి గదులుగా మార్చిన సామాజిక కార్యకర్త, టీచర్ రూబుల్ నాగి ప్రతిష్ఠాత్మక గ్లోబల్ టీచర్ ప్రైజ్ 2025ను సొంతం చేసుకున్నారు.
ఆ అవార్డుతో పాటు ఆమెకు 1 మిలియన్ డాలర్లు (సుమారు రూ. 9 కోట్లు పైగా) నగదు బహుమతిగా లభించింది. ఆ పురస్కారాన్ని యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్లోని దుబాయ్ నగరంలో నిర్వహించిన వరల్డ్ గవర్నమెంట్స్ సమ్మిట్ వేదికగా ప్రదానం చేశారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న నాయకులు, విద్యావేత్తలు, విధాన నిర్ణేతల సమక్షంలో రూబుల్ నాగి ఈ అవార్డును స్వీకరించారు. ఆమె చేసిన సేవలను అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్రశంసించారు.
రూబుల్ నాగి స్థాపించిన రూబుల్ నాగి ఆర్ట్ ఫౌండేషన్ ద్వారా దేశంలోని వెనుకబడిన వర్గాల పిల్లల కోసం ఇప్పటివరకు 800కి పైగా లెర్నింగ్ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేశారు. పాఠశాలకు ఎప్పుడూ వెళ్లని పిల్లలకు ప్రాథమిక విద్య అందించడమే కాకుండా, ఇప్పటికే చదువుతున్న పిల్లలకు అదనపు బోధన కూడా అందిస్తున్నారు. పేదరికం, పరిస్థితుల కారణంగా చదువుకు దూరమైన పిల్లల్లో మళ్లీ విద్యపై ఆసక్తి కలిగించడం ఆమె లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.