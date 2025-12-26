కెనడాలో దారుణం- భారత విద్యార్థిని కాల్చి చంపిన దుండగులు
కెనడాలో భారత విద్యార్థి హత్య- మృతుడిని శివాంక్గా గుర్తింపు- భారత రాయబార కార్యాలయం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి
Published : December 26, 2025 at 9:28 AM IST
Indian Student Died In Canada : కెనడాలో భారత విద్యార్థిని కొందరు దుండగులు కాల్చి చంపారు. టొరంటో విశ్వవిద్యాలయంలో చదువుతున్న శివాంక్పై కాల్పులు జరపడంతో అతడు ప్రాణాలు కోల్పాయాడు. దీంతో కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. మంగళవారం మధ్యాహ్నం శివాంక్ హత్య జరిగిందని పోలీసులు తెలిపారు. నిందితులు పరారీలో ఉన్నారని చెప్పారు.
"హైల్యాండ్ క్రీక్ ట్రెయిల్ వద్ద టొరంటో విశ్వవిద్యాలయంలో చదువుతున్న శివాంక్ అవస్థిపై కొందరు దుండగులు కాల్పులు జరిపారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నాం. అయితే, అప్పటికే బాధితుడు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. నిందితులు కూడా అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు" అని పోలీసులు తెలిపారు. దర్యాప్తు కొనసాగుతున్న క్రమంలో కళాశాల క్యాంపస్ను తాత్కాలికంగా మూసివేసినట్లు పేర్కొన్నారు.
ఈ ఘటనపై టొరంటోలోని భారత రాయబార కార్యాలయం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసింది. ఈ మేరకు ఎక్స్లో ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. "టొరంటో స్కార్బొరౌగ్ విశ్వవిద్యాలయం సమీపంలో జరిగిన కాల్పుల్లో యువ భారతీయ విద్యార్థి శివాంక్ అవస్థి (20) ప్రాణాలు కోల్పోవడం తీవ్రంగా కలచివేసింది. ఈ క్లిష్ట సమయంలో బాధితుడి కుటుంబానికి అండగా ఉంటాం. స్థానిక అధికారుల సమన్వయంతో వారికి అవసరమైన సాయం అందిస్తాం" అని పేర్కొంది.
తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నాం
"టొరంటో విశ్వవిద్యాలయ స్కార్బరో క్యాంపస్ సమీపంలో జరిగిన కాల్పుల ఘటనలో యువ భారతీయ విద్యార్థి శివాంక్ అవస్థి విషాదకరంగా మరణించడం పట్ల మేం తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నాం . ఈ క్లిష్ట సమయంలో కాన్సులేట్ మృతుల కుటుంబ సభ్యులతో సంప్రదింపులు జరుపుతోంది. స్థానిక అధికారులతో సన్నిహిత సమన్వయంతో అవసరమైన అన్ని సహాయాన్ని అందిస్తోంది" అని కాన్సులేట్ జనరల్ అన్నారు.
ఇది ఈ సంవత్సరం టొరంటోలో 41వ హత్య అని పోలీసులు తెలిపారు. ఇటీవల కెనడాలో భారతీయ మహిళ హిమాన్షీ ఖురానా హత్యకు గురైన ఘటనపై కూడా పోలీసులు మాట్లాడారు. ఈనెల 19న ఖురాన అదృశ్యమైనట్లు తొలుత పోలీసులకు సమాచారం వచ్చింది. దీంతో ఆమె కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. మరుసటి రోజు ఓ ఇంటిలో ఆమె మృతదేహాన్ని కనుగొన్నారు. ప్రాథమిక దర్యాప్తు ఆధారంగా పోలీసులు దీన్ని హత్యగా పేర్కొన్నారు.
ఇప్పటికే అరెస్ట్ వారెంట్ జారీ
భారత సంతతికి చెందిన 30 ఏళ్ల హిమాన్షీ ఖురానా ఇటీవల హత్యకు గురైందని, బాధితురాలికి తెలిసిన అనుమానితుడిపై కెనడా వ్యాప్తంగా అరెస్ట్ వారెంట్ జారీ చేసిందని పోలీసులు తెలిపారు. మృతురాలిని టొరంటో నివాసి హిమాన్షీ ఖురానాగా గుర్తించామని చెప్పారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి టొరంటోకు చెందిన అబ్దుల్ గఫూరీ (32) కోసం గాలిస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు .
ఇప్పటికే హిమాన్షీ ఖురానా హత్యపై టొరంటోలోని భారత కాన్సులేట్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి, విచారం వ్యక్తం చేసింది. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేసింది. "టొరంటోలో యువ భారతీయురాలు హిమాన్షీ ఖురానా హత్యతో తీవ్ర విచారం, దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యాం. ఈ తీవ్ర దుఃఖ సమయంలో ఆమె కుటుంబ సభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నాం. దర్యాప్తు కొనసాగుతున్నందున స్థానిక అధికారులతో సన్నిహిత సమన్వయంతో కుటుంబానికి సాధ్యమైన అన్ని సహాయాన్ని అందిస్తున్నాం" అని కాన్సులేట్ తెలిపింది.
ఇటీవల, అమెరికాలోని లిథోనియా నగరంలో 25 ఏళ్ల భారతీయ విద్యార్థి వివేక్ సైనీ దారుణ హత్యకు గురయ్యాడు. జూలియన్ ఫాల్క్నర్ అనే వ్యక్తి సైనీ తలపై 50 సార్లు సుత్తితో కొట్టి హతమార్చాడు. నగరంలో ఒక కిరాణా దుకాణంలో తాత్కాలిక ఉద్యోగిగా పని చేస్తున్న సైనీ. ఇల్లూవాకిలీ లేక వీధుల వెంట తిరుగుతున్న జూలియన్ దురవస్థ చూసి రెండు రోజులపాటు ఆశ్రయమిచ్చారు. తాగునీరు, చిప్స్తో పాటు చలిని తట్టుకోవడానికి ఒక జాకెట్ను కూడా ఇచ్చాడు. కానీ, జూలియన్ తీరు నచ్చక దుకాణం దగ్గర నుంచి బయటకు నడవాలనీ, లేకపోతే పోలీసులను పిలుస్తానని హెచ్చరించాడు. దీనిపై ఆగ్రహించిన జూలియన్, సైనీని సుత్తితో తలపై మోది కిరాతకంగా హత్య చేశాడు. అది సీసీటీవీ కెమెరాలో రికార్డయింది.