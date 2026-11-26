'మీ నుంచి చాలా దుర్వాసన వస్తోంది'- UKలో జాతి వివక్షకు గురైన భారతీయ విద్యార్థిని
Indian Student Racism Faced In UK:యూకేలో చదువుతున్న భారతీయ విద్యార్థిని షాపింగ్ చేస్తున్నప్పుడు తనకు ఎదురైన అవమానకరమైన అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు.
Published : November 26, 2026 at 10:09 AM IST
బ్రిటన్లోని ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో పీహెచ్డీ చేస్తున్న కామాక్షి అనే భారతీయ విద్యార్థిని తనకు ఎదురైన జాతి వివక్షతను సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ వీడియో ద్వారా షేర్ చేసుకున్నారు. ఆక్స్ఫర్డ్ సిటీలోని ఒక స్థానిక దుకాణంలో వస్తువులను చూస్తుండగా ఒక శ్వేతజాతీయురాలు తన చుట్టూ తిరగడం ప్రారంభించిందని వెల్లడించారు. ఆమె చర్యలు తనను స్పష్టంగా అసౌకర్యానికి గురిచేశాయని వివరించారు. ఆ మహిళ చివరికి తన వద్దకు వచ్చి 'నేను ఇలా చేయాలనుకోలేదు. కానీ తప్పడం లేదు. మీ నుంచి చాలా చాలా చెడు దుర్వాసన వస్తోంది' అని అవమానకరమైన వ్యాఖ్యలు చేసిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఆ సంఘటనతో దిగ్భ్రాంతికి గురైన తాను ఆ మహిళ వెళ్లిపోయేలోపు ఏమీ బదులివ్వలేకపోయానని చెప్పారు.