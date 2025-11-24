చైనా విమానాశ్రయంలో భారత మహిళకు వేధింపులు- అరుణాచల్ చైనాదేనంటూ వ్యాఖ్యలు
అరుణాచల్ ప్రదేశ్ చైనాదేనంటూ భారత పాస్పోర్ట్ను గుర్తించేందుకు అధికారులు నిరాకరించారని ఆరోపించిన బాధిత మహిళ
Published : November 24, 2025 at 3:15 PM IST
Indian woman harassed Shanghai Airport : చైనాలో షాంఘై పుడాంగ్ విమానాశ్రయంలో భారత మహిళకు వేధింపులు ఎదురయ్యాయి. అరుణాచల్ ప్రదేశ్ చైనాదేనంటూ తన భారత పాస్పోర్ట్ను గుర్తించేందుకు ఆ దేశ అధికారులు నిరాకరించారని ఆమె వాపోయారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు. అరుణాచల్ ప్రదేశ్కు చెందిన ప్రేమ వాంగ్జోమ్ థాంగ్డోక్ అనే మహిళ ఈనెల 21న లండన్ నుంచి జపాన్ వెళ్లే విమానం ఎక్కారు. అయితే ట్రాన్సిట్ హాల్ట్ కోసం షాంఘైలో దిగారు.
మూడు గంటల పాటు విశ్రాంతి తీసుకున్నారు. అక్కడ తన పాస్పోర్ట్ను అధికారులు తనిఖీ చేశారని, అందులో తాను పుట్టిన రాష్ట్రం పేరు అరుణాచల్ అని ఉంది. అది చూసిన తర్వాత ఇమిగ్రేషన్ అధికారులు తన పాస్పోర్ట్ చెల్లదని ప్రకటించారని ఆమె ఆరోపించారు. వారు ఆ ఈశాన్య రాష్ట్రాన్ని తమ దేశంలో భాగమని పట్టుబట్టారని చెప్పినట్లు ఆమె ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు.
తనవైపు చూసి ఇమిగ్రేషన్ అధికారులు, చైనా ఈస్టర్న్ ఎయిర్లైన్స్ సిబ్బంది నవ్వారని, చైనీస్ పాస్పోర్ట్కు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని హేళన చేశారని వివరించారు. తనను ట్రాన్సిట్ ఏరియాకే పరిమితం చేశారని, మళ్లీ టికెట్లు బుక్ చేసుకోనివ్వలేదని తెలిపారు. చివరకు ఆహారం కొనేందుకూ అంగీకరించలేదన్నారు. యూకేలోని మిత్రుని ద్వారా షాంఘైలోని భారత దౌత్య కార్యాలయాన్ని సంప్రదించిన తర్వాతే తనకు సహాయం అందిందని పేర్కొన్నారు. భారత అధికారుల సాయంతో తాను అక్కడి నుంచి బయటపడినట్లు చెప్పారు. దీనిపై ప్రధాని మోదీకి, ఇతర అధికారులకు లేఖ రాసినట్లు చెప్పారు. ఇదంతా భారత సార్వభౌమత్వాన్ని,అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ప్రజలను అవమానించడమేనని అందులో పేర్కొన్నారు.
@pemakhandu @kirenrijuju @PMOIndia I was held at Shanghai airport for over 18 hrs on 21st Nov, 2025 on claims by China immigration & @chinaeasternair They called my Indian passport invalid as my birthplace is Arunachal Pradesh which they claimed is Chinese territory. @cnnbrk— Pem Wang Thongdok (@wang_pem) November 23, 2025
'మీ పాస్పోర్ట్ చెల్లదు'
ఈ సందర్భంగా బాధిత మహిళ తనకు జరిగిన అసౌకర్యం గురించి మీడియాకు వివరించారు. ఇమ్మిగ్రేషన్ తర్వాత తన పాస్పోర్ట్ను అధికారులకు ఇచ్చి సెక్యూరిటీ వద్ద వేచి ఉన్నానని పేర్కొన్నారు. అప్పుడే ఓ వ్యక్తి వచ్చి 'ఇండియా ఇండియా' అంటూ తనని ప్రత్యేకంగా పిలిచారని చెప్పారు. తనను ఇమ్మిగ్రేషన్ డెస్క్కు తీసుకెళ్లి, ఆ పాస్పోర్ట్ చెల్లదని చెప్పారని మహిళ పేర్కొన్నారు. ఎందుకు చెల్లదని ఆమె అధికారిని ప్రశ్నించగా, 'అరుణాచల్ చైనాలో ఒక భాగం. మీ పాస్పోర్ట్ చెల్లదు' అని బాధిత మహిళ పేర్కొన్నారు. దీంతో ఆమెలో గందరగోళ పరిస్థితి నెలకొందని చెప్పారు.
గతేడాది తాను ఎటువంటి సమస్య లేకుండా షాంఘై గుండా ప్రయాణించానని ఆమె చెప్పారు. అదే విధంగా చైనా మార్గంలో వెళ్లే భారత ప్రయాణికులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదని తాను ఇదివరకు లండన్లోని చైనా రాయబార కార్యాలయంతో చెప్పినట్లు గుర్తుచేసుకున్నారు. ఈ విషయాన్ని బీజింగ్ దృష్టికి తీసుకెళ్లాలని, ఇమ్మిగ్రేషన్, ఎయిర్లైన్స్ సిబ్బందిపై క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకోవాలని భారత ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. అంతర్జాతీయ ప్రయాణాల్లో భవిష్యత్తులో అరుణాచల్ ప్రదేశ్ నుంచి వచ్చిన భారతీయులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు రావని హామీ ఇవ్వాలని ఆమె కోరారు. అయితే ఈ వ్యవహారంపై అధికారికంగా ఎలాంటి స్పందనా రాలేదు. పెమా వాంగ్జోమ్ థాంగ్డోక్ ప్రస్తుతం యూకేలో నివసిస్తున్నారు.
