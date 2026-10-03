హర్మూజ్లో కువైట్ ఆయిల్ ట్యాంకర్పై క్షిపణి దాడి- అందులోని ఐదుగురు భారతీయులు సేఫ్
హర్మూజ్ జలసంధిలో అంతకంతకు ముదురుతున్న సంఘర్షణ- కువైట్ జెండా కలిగిన ఆయిల్ ట్యాంకర్పైకి మిస్సైల్ అటాక్- సురక్షితంగా బయటపడిన అందులో ఉన్న ఐదుగురు భారతీయులు
Published : October 3, 2026 at 11:45 AM IST
Kuwait Oil Tanker Attacked : హర్మూజ్ జలసంధిలో కువైట్ జెండా కలిగిన ట్యాంకర్పైకి ఒక క్షిపణి దూసుకెళ్లిన ఘటనపై ఒమన్లోని భారత రాయబార కార్యాలయం స్పందించింది. ఆ ట్యాంకర్లో ప్రయాణిస్తున్న ఐదుగురు భారత పౌరులను సురక్షితంగా ఒడ్డుకు తరలించినట్లు వెల్లడించింది. ఈ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ సమయంలో నిరంతరం మద్దతు, సహాయం అందించినందుకు ఒమన్ అధికారులకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసింది. ఈ మేరకు ఒమన్లోని భారత రాయబారి కార్యాలయం 'ఎక్స్'లో పోస్ట్ పెట్టింది.
"శనివారం ఉదయం హర్మూజ్ జలసంధిలో ఒక క్షిపణి దాడికి గురైన కువైట్ జెండా కలిగిన MT కజిమా III ట్యాంకర్లోని ఐదుగురు భారతీయులను రక్షించాం. ఆ ఐదుగురు భారతీయులను సురక్షితంగా ఒడ్డుకు తరలించాం. అందుకు సాయం, మద్దతు అందించిన ఒమన్ అధికారులకు ధన్యవాదాలు. భారత పౌరులను రక్షించే ఆపరేషన్ను ఒమన్ అధికారులతో సమన్వయం చేసుకున్నాం" అని ఒమన్లోని ఇండియన్ ఎంబసీ పేర్కొంది.
నావికుల భద్రతపై ఆందోళనల నేపథ్యంలో
హర్మూజ్ జలసంధిలో దాడికి గురైన నౌక ఒక ముడి చమురు ట్యాంకర్. ఇది ప్రస్తుతం కువైట్ జెండా కింద ప్రయాణిస్తూ టోగోలోని లోమే ఓడరేవుకు వెళ్తోంది. పర్షియన్ గల్ఫ్ అంతటా వాణిజ్య నౌకలలో పనిచేస్తున్న భారతీయ నావికుల భద్రత, శ్రేయస్సును భారత్ నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్న తరుణంలో ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది. దీంతో నావికుల భద్రతపై మరింత ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది.
పశ్చిమాసియాలో 4500 మంది భారతీయ నావికులు : రణధీర్ జైస్వాల్
ప్రస్తుతం పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో పనిచేస్తున్న వివిధ వాణిజ్య నౌకలలో 4,500 మందికి పైగా భారతీయ నావికులు ఉన్నారని విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ ఇటీవలే స్పష్టం చేశారు. వీరిలో 12 క్రియాశీల కార్గో నౌకలలో 163 మంది భారతీయ నావికులు ఉన్నారని తెలిపారు. ప్రస్తుతం పర్షియన్ గల్ఫ్లో ఆరు భారత జెండా కలిగిన వాణిజ్య నౌకలు తిరుగుతున్నాయని వివరించారు. అలాగే భారతదేశానికి సరకులను తీసుకువస్తున్న ఆరు విదేశీ జెండా కలిగిన నౌకలు కూడా ఉన్నాయని చెప్పారు. ఈ నౌకలలో సుమారు 163 మంది భారతీయ నావికులు పనిచేస్తున్నారని వెల్లడించారు. భారత దౌత్య కార్యాలయాలు, స్థానిక భాగస్వాములతో సమన్వయం చేసుకుంటూ షిప్పింగ్ మంత్రిత్వ శాఖ నౌకల కదలికలను, భారత నావికుల క్షేమాన్ని పర్యవేక్షిస్తోందని పేర్కొన్నారు.
"భారత షిప్పింగ్ మంత్రిత్వ శాఖ ఈ నౌకల కదలికలను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తోంది. పశ్చిమాసియాలో ఉన్న భారతీయ నావికులందరి క్షేమాన్ని పర్యవేక్షిస్తోంది. అవసరమైనప్పుడు భారత రాయబార కార్యాలయాలు, ఇతర భాగస్వాముల ద్వారా నావికుల సంక్షేమం, శ్రేయస్సు కోసం అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటోంది. మా వంతుగా విదేశాల్లోని భారతీయ నావికుల భద్రత, క్షేమానికి కట్టుబడి ఉన్నాం" అని రణధీర్ జైస్వాల్ అన్నారు.
ఐరాసలోనూ ఆందోళన
గత వారంలో జరిగిన ఐక్యరాజ్యసమితి 81వ సర్వసభ్య సమావేశంలో చేసిన ప్రసంగంలో వాణిజ్య నౌకలు, నావికులపై జరుగుతున్న దాడుల గురించి ఎస్.జైశంకర్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. పశ్చిమాసియా భూభాగంలో దీర్ఘకాలంగా ఉన్న సవాళ్లకు, సముద్ర రంగంలో కొత్త సవాళ్లు తోడయ్యాయని ఆరోపించారు. గల్ఫ్లో ఎర్ర సముద్రం నుంచి నల్ల సముద్రం వరకు వాణిజ్య నౌకలు, నావికులపై దాడులు జరుగుతున్నాయని అన్నారు. భారతీయ నావికులు, అలాగే ఇతర దేశాలకు చెందిన వారు కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయారని వెల్లడించారు. ఇది ఏ మాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదన్నారు.
ప్రపంచ ప్రజాభిప్రాయాన్ని సమీకరించడానికి, వాణిజ్య నౌకా మార్గాలను పరిరక్షించడానికి లైబీరియా సహా 23 భాగస్వామ్య దేశాలతో కలిసి భారత్ ఒక అంతర్జాతీయ కూటమిలో చేరిందని కూడా జైశంకర్ తెలిపారు. నౌకలు, నావికుల భద్రతకు ఎప్పటికీ భంగం కలగకుండా చూసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. ఆ ప్రయత్నంలో అంతర్జాతీయ చట్టాలను పాటించడం ఒక అంతర్భాగమని అన్నారు. నావికా సిబ్బందిని రక్షించడానికి, నిరంతర ఇంధన సరఫరాలు, ప్రపంచ వాణిజ్యాన్ని నిర్ధరించడానికి గల్ఫ్ ప్రాంతంలో తక్షణమే సంయమనం పాటించాలని, ఉద్రిక్తతలను తగ్గించాలని పిలుపునిచ్చారు.
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