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వాణిజ్య నౌకపై దాడిలో నలుగురు భారతీయులు మృతి- ఖండించిన విదేశాంగశాఖ

ఎంవీ గోల్డెన్ లియో వాణిజ్య నౌకపై జరిగిన దాడిలో మరొకరికి గాయాలు- ఉక్రెయిన్‌లోని ఒడెసా ఓడరేవు నుంచి బయలుదేరిన వాణిజ్య నౌకపై దాడి- ఎంవీ గోల్డెన్ లియో వాణిజ్య నౌకపై దాడిని ఖండించిన విదేశాంగశాఖ

Indians Killed in Ukraine
Representational Image (AFP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 20, 2026 at 10:01 PM IST

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Indians Killed in Ukraine : ఉక్రెయిన్‌లోని ఒడెస్సా పోర్టు నుంచి వెళ్తున్న వాణిజ్య నౌకపై జరిగిన దాడిలో నలుగురు భారతీయులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరొకరి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని భారత విదేశాంగశాఖ అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది. గినియా-బిస్సావు జెండా కలిగిన ఎంవీ గోల్డెన్‌ లియో నౌకపై జులై 19న (ఆదివారం) దాడి జరిగినట్లు వివరించింది. దాడి సమయంలో నౌకలో 17 మంది ఉండగా, అందులో ఐదుగురు భారతీయులు ఉన్నట్లు చెప్పింది.

అటు వాణిజ్య నౌకలపై దాడిని భారత ప్రభుత్వం తీవ్రంగా ఖండించింది. ఉక్రెయిన్‌లోని భారత రాయబార కార్యాలయం పరిస్థితిని నిశితంగా గమనిస్తోందని, బాధితులకు అన్ని విధాలా సహకరించేందుకు ప్రయత్నిస్తోందని విదేశాంగశాఖ పేర్కొంది. ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి ప్రకటించింది. మృతదేహాలను త్వరితగతిన స్వదేశానికి రప్పించే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు తెలిపింది. వాణిజ్య నౌకలను లక్ష్యంగా చేసుకోవడం, పౌర సిబ్బందిని ప్రమాదంలోకి నెట్టడం నౌకాయాన, వాణిజ్య స్వేచ్ఛకు ఆటంకం కలిగించడం సరికాదని స్పష్టం చేసింది.

"2026 జూలై 19న ఒడెసా ఓడరేవు నుంచి బయలుదేరుతున్న ఎంవీ గోల్డెన్ లియో నౌకపై దాడి జరిగింది. ఈ ఘటన జరిగిన సమయంలో నౌకలో 5 మంది భారతీయులతో సహా 17 మంది సిబ్బంది ఉన్నారు. మాకు అందిన సమాచారం ప్రకారం, నలుగురు భారతీయులు మరణించగా, మరొకరు విషమంగా ఉండి ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. బాధితులకు సాధ్యమైన అన్ని సహాయ సహకారాలు అందించడానికి అన్ని విధాలా విదేశాంగ శాఖ ప్రయత్నిస్తోంది. మరణించిన భారతీయుల కుటుంబాలకు మా ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నాము. ఇలాంటి దాడులను భారతదేశం ఖండిస్తుంది. వాణిజ్య నౌకలను లక్ష్యంగా చేసుకోవడం, అమాయక పౌర సిబ్బంది ప్రాణాలకు ప్రమాదం కలిగించడం, లేదా నౌకాయాన, వాణిజ్య స్వేచ్ఛకు ఆటంకం కలిగించడం వంటివి ఖండించదగినవి" అని భారత విదేశాంగశాఖ పేర్కొంది.

కాగా, ఈ దాడిలో భారతీయులు సహా తొమ్మిది మంది సిబ్బంది మరణించినట్లు నౌక యజమాని ధ్రువీకరించారు. మరో ఎనిమిది మంది సిబ్బందిని ఉక్రేనియన్ పోర్ట్ అధికారులు అత్యవసర సేవల సిబ్బంది విజయవంతంగా రక్షించారు. మరణించిన వారిలో కేరళకు చెందిన అఖిల్ జోయన్‌తో పాటు గుర్ప్రీత్ సింగ్ భట్, జగన్ సింగ్, అభిషేక్ నిషాద్, ముస్తఫా అమ్మర్, ఐమాన్ దయఫల్లా, రాకన్ బిషారా, యాసర్ సంత్లీ, ముహమ్మద్ అల్-బగ్దాదీలు ఉన్నారు.

కాగా రష్యానే ఈ దాడికి పాల్పడినట్లు తెలుస్తోంది. ఉక్రెయిన్ డ్రోన్ దాడులకు రష్యా తీవ్రస్థాయిలో ప్రతీకారంగా ఈ దాడి చేసినట్లు సమాచారం. ఉక్రెయిన్ రాజధాని కీవ్ సహా పలు నగరాలపై బాలిస్టిక్ క్షిపణులతో విరుచుకుపడింది. క్రూయిజ్ క్షిపణుల కంటే వేగంగా ప్రయాణించే బాలిస్టిక్ క్షిపణులను అడ్డుకోవడం ఉక్రెయిన్ ఎయిర్ డిఫెన్స్ వ్యవస్థలకు కష్టంగా మారింది. రష్యా దాడుల్లో ఉక్రెయిన్‌లో ఆరుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. పావ్లోగ్రాడ్ నగరంలో చిన్నారి సహా 13 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఉక్రెయిన్ పోర్ట్ సిటీ ఒడెసాలోని ఇంధన నిల్వలు ధ్వంసమయ్యాయి. ప్రాణాంతక దాడులను ఎదుర్కొనేందుకు అత్యాధునిక ఇంటర్‌సెప్టర్ల కోసం పాశ్చాత్య దేశాల వైపు ఉక్రెయిన్ చూస్తోంది.

అంతకుముందు రష్యా రాజధాని మాస్కో లక్ష్యంగా ఉక్రెయిన్ దళాలు రాత్రి నుంచి సోమవారం వరకు ఏకంగా 400కు పైగా డ్రోన్లతో భారీ దాడికి పాల్పడ్డాయి. ఈ డ్రోన్లలో చాలా వరకు కూల్చివేశామని, 85 డ్రోన్లను మాస్కో సమీపంలో అడ్డుకున్నట్లు నగర మేయర్ తెలిపారు. ఈ డ్రోన్ దాడుల్లో నివాస భవనాలు దెబ్బతిన్నాయని, సుమారు 10 మందికి గాయాలయ్యాయని రష్యా అధికారులు వెల్లడించారు. మాస్కోకు 30 కిలోమీటర్ల దూరంలోని ఓ చమురు డిపోలో భారీ అగ్నిప్రమాదాలు సంభవించాయి. నల్లసముద్రంలో ఆరు రష్యా నౌకలను కూడా ధ్వంసం చేసినట్లు ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీ ప్రకటించారు.

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INDIAN KILLED IN UKRAINE
INDIANS KILLED IN UKRAINE

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