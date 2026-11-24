ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం- 13మంది మృతి
UAE Accident :యూఏఈలో జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో 13 మంది మరణించారు.
Published : November 24, 2026 at 9:36 PM IST
యూఏఈలో మంగళవారం ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. రాస్ అల్ ఖైమాలో బస్సు, ట్రక్కు ఢీకొన్న ప్రమాదంలో భారతీయులతో సహా మొత్తం 13 మంది మరణించారు. ఈ మేరకు దుబాయ్లోని భారత కాన్సులేట్ తెలిపింది. ప్రమాదానికి సంబంధించి బాధిత కుటుంబాలను ఇప్పటికే సంప్రదించామని, వారికి సాధ్యమైనంత సహాయం అందించేందుకు స్థానిక అధికారులతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నామని కాన్సులేట్ పేర్కొంది. ప్రమాదానికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలను సేకరిస్తున్నట్లు తెలిపింది.
అయితే, ఈ ప్రమాదంలో ఎంతమంది భారతీయులు మరణించారో ఇంకా స్పష్టత రాలేదు. తొలుత 11 మంది మరణించినట్లు సమాచారం అందింది. ఆ తర్వాత ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మరో ఇద్దరు మరణించడంతో, మొత్తం మృతుల సంఖ్య 13కి చేరిందని 'గల్ఫ్ న్యూస్' నివేదించింది. ఈ ప్రమాదంలో మరో 14 మంది గాయపడ్డారు. బస్సు అదుపుతప్పి, రోడ్డు పక్కన ఆగి ఉన్న ట్రక్కును ఢీకొట్టినట్లు కథనాలు పేర్కొన్నాయి.