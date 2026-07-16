అమెరికాలో భారతీయుడిపై కత్తితో దాడి- మతం అడిగి 15 సార్లు పొడిచిన నిందితుడు
అమెరికాలో భారతీయుడిపై దారుణ దాడి
Representational Image (IANS)
Published : July 16, 2026 at 9:09 AM IST
Indian Stabbed In US : అమెరికాలో ఉటా రాష్ట్రంలో ఓ భారతీయుడిపై కత్తితో దారుణంగా దాడి జరిగిన ఘటన కలకలం రేపింది. షాపింగ్ మాల్లో పనిచేస్తున్న భారతీయుడిని అతడి మతం గురించి ప్రశ్నించాడు ఓ వ్యక్తి. అనంతరం విచక్షణారహితంగా కత్తితో 15 సార్లు దాడి చేసినట్లు స్థానిక మీడియా కథనాలు వెల్లడించాయి. ఈ ఘటనలో బాధితుడు తీవ్రంగా గాయపడగా ఆస్పత్రిలో శస్త్రచికిత్స నిర్వహించారు. దీనిని ఆపేందుకు వచ్చిన వ్యక్తిపై కూడా నిందితుడు దాడి చేయగా, అతడికి కూడా గాయాలయ్యాయి. ఈ ఘటనపై భారత కాన్సులేట్ స్పందించింది.