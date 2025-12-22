ETV Bharat / international

అపాయింట్‌మెంట్లు రీషెడ్యూల్- భారత్​కు వచ్చిన హెచ్-1బీ వీసాదారులకు ఇబ్బందులు

భారత్‌కు తిరిగొచ్చిన హెచ్‌-1బీ వీసాదారుల వర్క్‌పర్మిట్ల పునరుద్ధరణలో చిక్కులు- డిసెంబర్‌ 15-26 మధ్య అపాయింట్‌మెంట్లు రద్దు

US Cancels H-1B Interviews
US Cancels H-1B Interviews (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 22, 2025 at 10:11 AM IST

US Cancels H-1B Interviews : అమెరికన్ వర్క్ పర్మిట్ల పునరుద్ధరణ కోసం భారత్​కు తిరిగొచ్చిన హెచ్​-1బీ వీసాదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. అమెరికా కాన్సులర్‌ కార్యాలయాల్లో వారి అపాయింట్‌మెంట్లు హఠాత్తుగా రీషెడ్యూల్‌ చేయడంతో చాలా మంది భారత్​లోని చిక్కుకుపోయారు. ఈ మేరకు వాషింగ్టన్ పోస్ట్ ఓ కథనాన్ని వెలువరించింది.

డిసెంబర్‌ 15-26 మధ్య అపాయింట్‌మెంట్లను వాయిదా వేసింది. ఈ సమయంలో అమెరికాలో హాలిడే సీజన్‌ కావడం కూడా ఓ కారణంగా నిలిచింది. మరోవైపు అమెరికా విదేశాంగశాఖ మాత్రం ట్రంప్‌ కార్యవర్గం మొదలుపెట్టిన సోషల్‌ మీడియా వెట్టింగ్‌ పాలసీ వల్లే జాప్యం జరుగుతోందని అభ్యర్థులకు ఈమెయిల్స్‌ పంపినట్లు సదరు పత్రిక వెల్లడించింది.

ఇమ్మిగ్రేషన్ లాయర్ల సమాచారం ప్రకారం, డిసెంబర్ 15 నుంచి 26 మధ్యలో వీసా ఇంటర్వ్యూలు ఉన్న పలువురు భారతీయుల అపాయింట్‌మెంట్లు రద్దయ్యాయి. ఈ సమయంలో అమెరికాలో హాలిడే సీజన్ కావడం వల్లే రద్దు చేసినట్లు కారణంగా చెప్పింది. అయితే ట్రంప్ ప్రభుత్వం అమలు చేసిన కొత్త సోషల్ మీడియా వెట్టింగ్ పాలసీ వల్లే ఇంటర్వ్యూలు ఆలస్యం అవుతున్నాయని అమెరికా స్టేట్ డిపార్టమెంట్ పేర్కొంది.

మరోవైపు అమెరికా దౌత్య కార్యాలయ ప్రతినిధి స్పందిస్తూ విదేశాంగశాఖ ఇప్పటికే విద్యార్థులు, ఎక్స్‌ఛేంజ్‌ వీసాదారులకు సంబంధించి ఎఫ్‌, ఎం, జే కేటగిరీ వీసా దరఖాస్తుదారుల సోషల్‌ మీడియా ఖాతాలను పరిశీలిస్తోందని తెలిపారు. దీనిలోనే ఇప్పుడు హెచ్‌-1బీ, హెచ్‌-4 దరఖాస్తుదారులను కూడా చేర్చామని చెప్పారు. గతంలో తాము వేగంగా ప్రాసెస్‌ చేసి, నిరీక్షణ సమయాన్ని తగ్గించడంపై దృష్టిపెట్టే వాళ్లమని అమెరికా విదేశాంగశాఖ అధికారి తెలిపారు. కానీ, ఇప్పుడు భారత్‌ సహా అన్ని దౌత్య కార్యాలయాల్లో ప్రతి కేసును ప్రత్యేకంగా పరిశీలించి అనుమతిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.

వెట్టింగ్ వల్లే రీషెడ్యూల్
డిసెంబరు 15వ తేదీ నుంచి హెచ్‌1బీ, హెచ్‌4 వీసా దరఖాస్తుదారులకు సోషల్‌ వెట్టింగ్‌ను అమెరికా ప్రారంభించిన సంగతి తెలిసిందే. ఇందుకు వీలుగా దరఖాస్తుదారులు తమ సోషల్ మీడియా ఖాతాలను ప్రైవేటు నుంచి పబ్లిక్‌కు మార్చుకోవాలని అమెరికా విదేశాంగ శాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. జాతీయ భద్రతలో భాగంగానే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అగ్రరాజ్యం తెలిపింది. అయితే ఇటీవల హెచ్​-1బీ వీసా దరఖాస్తుదారులపై వెట్టింగ్ ప్రక్రియను ప్రారంభించింది. అయితే ముందుజాగ్రత్త చర్యలో భాగంగా భారీ ఎత్తున హెచ్‌-1బీ, హెచ్‌-4 వీసాలను 'ప్రుడెన్షియల్‌ రద్దు' చేసింది. ఈ రద్దు తాత్కాలికమేనని, ఇది శాశ్వత వీసా తిరస్కరణ కిందకు రాదని ఇమిగ్రేషన్‌ అటార్నీ ఎమిలీ నాయ్‌మెన్‌ వివరించారు. "ఈ తాత్కాలిక వీసా రద్దు వీసాదారుల చట్టబద్ధ నివాస హక్కును ప్రభావితం చేయదు. కానీ, తర్వాత వీసా అపాయింట్‌మెంట్‌ సమయంలో దీన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని వారి దరఖాస్తులను మరింత క్షుణ్ణంగా పరిశీలించే అవకాశం ఉంది" అని ఎమిలీ సోషల్‌ మీడియాలో పేర్కొన్నారు.

జనవరి నుంచి 85 వేల వీసాలు రద్దు
ఇదిలా ఉండగా అమెరికా అధ్యక్షుడిగా రెండోసారి బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత అక్రమ వలసదారులపై ఉక్కుపాదం మోపుతున్న ట్రంప్‌, వలసేతర వీసాలపైనా కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. హింస, చోరీ కేసుల నుంచి మద్యం తాగి వాహనం నడపడం వంటి ఉల్లంఘనలకు పాల్పడినవారి వీసాల రద్దుకు చర్యలు తీసుకున్నారు. అలాగే, హెచ్‌-1బీ వీసాలకు దరఖాస్తు చేసుకునే వారి లింక్డిన్ పేజీలు, రెజ్యూమెలను సమీక్షించాలని ఇటీవల తన దౌత్యవేత్తలకు అమెరికా స్టేట్ డిపార్ట్‌మెంట్ ఆదేశించింది. జనవరి నుంచి 85 వేల వీసాలు రద్దయ్యాయని చెప్పిన, స్టేట్ డిపార్ట్‌మెంట్, అమెరికా పౌరుల భద్రతను దృష్టిలోపెట్టుకొని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వెల్లడించింది. ఈ వీసాల రద్దు కారణంగా 8 వేల మంది విద్యార్థులపై ప్రభావం పడిందని సంబంధిత అధికారులు వివరించారు.

