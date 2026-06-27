భారత కంపెనీ, సీఈఓపై అమెరికా ఆంక్షలు- సూడాన్ అంతర్యుద్ధానికి ప్రోత్సహించారంటూ ఆరోపణలు
సూడాన్ అంతర్యుద్ధాన్ని ప్రోత్సహించారంటూ ఎనిమిది మంది, సంస్థలపై అమెరికా ఆంక్షలు- రాయ్పుర్కు చెందిన ఎస్బీఎల్ ఎనర్జీ, సీఈఓ అలోక్ చౌదరిపై చర్యలు- పేలుడు పదార్థాల సరఫరాతో సూడాన్ సైన్యానికి సహకరించారన్న ఆరోపణలు
Published : June 27, 2026 at 8:05 AM IST
US Sanctions Indian Firm : సూడాన్లో కొనసాగుతున్న అంతర్యుద్ధాన్ని మరింత తీవ్రతరం చేయడంలో పాత్ర పోషించారనే ఆరోపణలతో భారతీయ కంపెనీతో పాటు దాని సీఈఓపై అమెరికా ఆంక్షలు విధించింది. అమెరికా ట్రెజరీ విభాగంలోని విదేశీ ఆస్తుల నియంత్రణ కార్యాలయం (ఓఎఫ్ఏసీ) శుక్రవారం ఎనిమిది మంది వ్యక్తులు, సంస్థలపై ఆంక్షలు ప్రకటించింది.
రాయ్పుర్కు చెందిన కంపెనీపై ఆంక్షలు
ఆంక్షలు ఎదుర్కొన్న సంస్థల్లో రాయ్పుర్కు చెందిన ఎస్బిఎల్ ఎనర్జీ లిమిటెడ్ (అమీన్ ఎక్స్ప్లోజివ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అని కూడా పిలుస్తారు)కూడా ఉంది. ఈ సంస్థ సీఈఓ అలోక్ చౌధరీ పేరును కూడా అమెరికా నిషేధిత జాబితాలో చేర్చింది. అమెరికా ఆరోపణల ప్రకారం, ఎస్బీఎల్ ఎనర్జీ 'అమిన్ ఎక్స్ప్లోసివ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్' పేరుతో కూడా కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తోంది. ఈ సంస్థ 200కు పైగా పేలుడు పదార్థాలు, సంబంధిత సామగ్రి సరఫరాలను సూడాన్లోని ఒక కంపెనీకి పంపినట్లు అమెరికా పేర్కొంది. ఆ సంస్థ ద్వారా ఈ పేలుడు పదార్థాలు సూడాన్ సాయుధ దళాల ఆయుధ నిల్వలకు చేరాయని, అనంతరం అవి బాంబుల తయారీలో వినియోగించబడ్డాయని అమెరికా ట్రెజరీ విభాగం ఆరోపించింది.
'సూడాన్ అంతర్యుద్ధాన్ని మరింత తీవ్రతరం'
అమెరికా విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి టామీ పిగాట్ మాట్లాడుతూ, ఈ నెట్వర్క్లు సూడాన్ సాయుధ దళాలు (ఎస్ఏఎఫ్), రాపిడ్ సపోర్ట్ ఫోర్సెస్ (ఆర్ఎస్ఎఫ్) రెండింటికీ ఆయుధాలు, పేలుడు పదార్థాలు, విదేశీ యోధులను అందించాయని పేర్కొన్నారు. ఈ మద్దతు కారణంగానే సూడాన్లో ప్రపంచంలోనే అత్యంత తీవ్రమైన మానవతా సంక్షోభం మరింత పొడిగించబడిందని, ఉగ్రవాద సంస్థలు కార్యకలాపాలు సాగించేందుకు కూడా అవకాశం కల్పించిందని ఆయన ఆరోపించారు.
సూడాన్, ఈజిప్టు సంస్థలపైనా ఆంక్షలు
ఎస్బీఎల్ ఎనర్జీతో పాటు సూడాన్కు చెందిన టార్గెట్ మల్టీయాక్టివిటీస్ కంపెనీ (టీఎంఏసీ), దాని జనరల్ మేనేజర్ తారిక్ హుస్సేన్ మహమ్మద్ మదానీపై కూడా అమెరికా ఆంక్షలు విధించింది. టీఎంఏసీ సంస్థ సూడాన్ రక్షణ పరిశ్రమ వ్యవస్థ (డీఐఎస్)తో సంబంధాలు కలిగి ఉందని, దేశ సైనిక అవసరాల కోసం ఆయుధాలు, పేలుడు పదార్థాల సరఫరాలో కీలక పాత్ర పోషించిందని అమెరికా పేర్కొంది. సూడాన్లో అతిపెద్ద రక్షణ సంస్థగా ఉన్న డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రీస్ సిస్టమ్ (డీఐఎస్) సాయుధ దళాల ఆయుధాగారాన్ని నిర్వహిస్తోందని అమెరికా ట్రెజరీ తెలిపింది. ఇరాన్తో పాటు ఇతర దేశాల నుంచి సైనిక సామగ్రిని సమకూర్చడంలో ఈ సంస్థ కీలకంగా వ్యవహరించిందని ఆరోపించింది. ఈ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తున్న అనుబంధ సంస్థలు సూడాన్ అంతర్యుద్ధాన్ని కొనసాగించేందుకు, పౌరులపై దాడులు జరిపేందుకు సహకరించాయని అమెరికా పేర్కొంది.
కొలంబియా మాజీ సైనికుల నియామక నెట్వర్క్పైనా చర్యలు
సూడాన్లో ఆర్ఎస్ఎఫ్ తరఫున పోరాడేందుకు మాజీ కొలంబియా సైనికులను నియమించేందుకు పనిచేసిన అంతర్జాతీయ నెట్వర్క్పై కూడా అమెరికా చర్యలు తీసుకుంది. ఈ నెట్వర్క్కు సంబంధం ఉన్న పనామాకు చెందిన పలువురు అధికారులు, సంస్థలపై కూడా ఆంక్షలు విధించింది. నియామక కార్యకలాపాలను గోప్యంగా నిర్వహించేందుకు 'టాలెంట్ బ్రిడ్జ్ ఎస్ఏ' అనే సంస్థను ఉపయోగించినట్లు అమెరికా ఆరోపించింది.
ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్న సూడాన్ సంక్షోభం
2023 ఏప్రిల్లో సూడాన్ ఆర్మీ చీఫ్ అబ్దుల్ ఫత్తా అల్ బుర్హాన్- ఆర్ఎస్ఎఫ్ కమాండర్ మొహమ్మద్ హమ్దాన్ డాగ్లోల మధ్య ఘర్షణ నెలకొంది. దీంతో సూడాన్లో సాయుధ దళాలు, రాపిడ్ సపోర్ట్ ఫోర్సెస్ మధ్య అంతర్యుద్ధం కొనసాగుతోంది. ఈ ఘర్షణల కారణంగా లక్షలాది మంది నిరాశ్రయులుగా మారగా, వేలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మానవతా సంక్షోభం రోజురోజుకూ తీవ్రమవుతున్న నేపథ్యంలో, యుద్ధానికి మద్దతు అందిస్తున్న నెట్వర్క్లపై చర్యలు కొనసాగిస్తామని అమెరికా స్పష్టం చేసింది.
రూ. 825 డ్రెస్పై అమెరికాలో పెద్ద చర్చ- బిల్లు చూపించి కౌంటర్ ఇచ్చిన ఉషా వాన్స్- సరదా కామెంట్ చేసిన వైస్ ప్రెసిడెంట్
హర్మూజ్లో మళ్లీ ఉద్రిక్తతలు- ఇరాన్ క్షిపణి, డ్రోన్ స్థావరాలపై అమెరికా ప్రతీకార దాడులు