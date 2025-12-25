ETV Bharat / international

'వాణిజ్య సంబంధాలను బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యం'- భారత రాయబారితో సెర్గియో గోర్‌ చర్చలు

ద్వైపాక్షిక భాగస్వామ్యంపై విస్తృతంగా చర్చలు- భారత్ అమెరికా వాణిజ్య సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యం

US India Relations
US Ambassador to India, Sergio Gor with Ambassador of India to the US, Vinay Mohan Kwatra ((Photo/@USAmbIndia))
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 25, 2025 at 7:27 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

US India Relations : భారత్ అమెరికా ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. అమెరికాలో భారత రాయబారి వినయ్‌ మోహన్‌ క్వాత్రా, భారత్‌లో అమెరికా రాయబారిగా బాధ్యతలు స్వీకరించేందుకు సిద్ధమవుతున్న సెర్జియో గోర్‌తో ఫ్లోరిడాలోని ప్రముఖ రిసార్ట్‌ మార్-ఎ-లాగోలో భేటీ అయ్యారు. ఈ సమావేశంలో ప్రధానంగా రెండు దేశాల మధ్య వాణిజ్య సంబంధాల బలోపేతం, ద్వైపాక్షిక భాగస్వామ్యంపై విస్తృతంగా చర్చించినట్లు వినయ్‌ మోహన్‌ క్వాత్రా వెల్లడించారు.

ఉమ్మడి లక్ష్యంపై విస్తృతంగా చర్చలు!
ఈ మేరకు ఆయన ఎక్స్‌ (ట్విట్టర్‌) వేదికగా స్పందించారు. "మార్-ఎ-లాగోలో సెర్జియో గోర్‌తో కలవడం ఆనందంగా ఉంది. భారత్ అమెరికా వాణిజ్య సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేయాలనే మా ఉమ్మడి లక్ష్యంపై విస్తృతంగా చర్చించాం. అలాగే ఆయన భారత్‌లో అమెరికా రాయబారిగా బాధ్యతలు స్వీకరించేందుకు సిద్ధమవుతున్న నేపథ్యంలో, ద్వైపాక్షిక భాగస్వామ్యానికి సంబంధించిన ప్రణాళికలు, ప్రాధాన్య అంశాలపై కూడా మాట్లాడాం" అని పేర్కొన్నారు.

వినయ్‌ మోహన్‌ క్వాత్రాను కలవడం ఎప్పుడూ ఆనందమే!
ఇక ఈ సమావేశంపై సెర్జియో గోర్ కూడా సానుకూలంగా స్పందించారు. ఆయన కూడా ఎక్స్​లో పోస్టు చేస్తూ, "అమెరికాలో భారత రాయబారి వినయ్‌ మోహన్‌ క్వాత్రాను కలవడం ఎప్పుడూ ఆనందమే. మార్-ఎ-లాగోకు ఇది ఆయన తొలి సందర్శన" అని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా క్రిస్మస్‌, నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు కూడా తెలిపారు. "ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అందరికీ క్రిస్మస్‌, నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు" అని ఆయన తన సందేశంలో పేర్కొన్నారు.

వాణిజ్య చర్చలు మరింత ప్రాధాన్యం!
క్రిస్మస్‌ సందర్భంగా సెర్జియో గోర్‌ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ను కూడా కలిసినట్లు తెలుస్తోంది. మార్-ఎ-లాగోలో జరిగిన ఈ భేటీలు, ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న భారత్ అమెరికా వాణిజ్య చర్చలకు మరింత ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి. ప్రస్తుతం భారత్‌, అమెరికా మధ్య కీలక వాణిజ్య చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి. భారత వస్తువుల దిగుమతులపై అమెరికా విధించిన కొన్ని సుంకాల (టారిఫ్‌లు) నేపథ్యంలో, ఈ వాణిజ్య చర్చలు మరింత ప్రాధాన్యం పొందాయి. ఈ నేపథ్యంలో రెండు దేశాలు త్వరలోనే ఒక కీలక వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని తుది దశకు తీసుకువచ్చే దిశగా ముందుకు సాగుతున్నట్లు సమాచారం. ఈ ఒప్పందం ద్వారా వాణిజ్య అడ్డంకులు తగ్గించడం, పెట్టుబడులను ప్రోత్సహించడం, ఉద్యోగావకాశాలు పెంచడం వంటి అంశాలపై దృష్టి సారించనున్నారు.

సాధారణ కాన్సులర్‌ సేవలు అందుబాటులో ఉండవు
ఇదిలా ఉండగా, క్రిస్మస్‌ పండుగ వేడుకల నేపథ్యంలో భారత్‌లోని అమెరికా రాయబార కార్యాలయం కీలక ప్రకటన చేసింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు సెలవులు ప్రకటిస్తూ అమెరికా అధ్యక్షుడు జారీ చేసిన కార్యనిర్వాహక ఉత్తర్వుల మేరకు, భారత్‌లోని అమెరికా ఎంబసీతో పాటు కాన్సులేట్లు డిసెంబర్‌ 24 నుంచి 26 వరకు మూసివేయనున్నట్లు వెల్లడించింది. ఈ మూడు రోజుల పాటు సాధారణ కాన్సులర్‌ సేవలు అందుబాటులో ఉండవని స్పష్టం చేసింది.

ఈ మేరకు అమెరికా ఎంబసీ ఎక్స్​లో ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. "ప్రెసిడెన్షియల్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ఆర్డర్‌ ప్రకారం, డిసెంబర్‌ 24, 2025 (బుధవారం) నుంచి డిసెంబర్‌ 26, 2025 (శుక్రవారం) వరకు భారత్‌లోని అమెరికా ఎంబసీ, కాన్సులేట్లు మూసివేయబడతాయి. ఈ తేదీల్లో సాధారణ కాన్సులర్‌ సేవలు అందుబాటులో ఉండవు" అని ఆ ప్రకటనలో పేర్కొంది. విదేశీ వీసాలు, పాస్‌పోర్ట్‌ సేవలు, ఇతర కాన్సులర్‌ అవసరాల కోసం అమెరికా ఎంబసీపై ఆధారపడే వారికి ఇది తాత్కాలిక అసౌకర్యంగా మారనుంది. అయితే అత్యవసర సేవలకు సంబంధించిన వివరాలను అవసరమైతే ముందుగా తెలుసుకోవాలని ఎంబసీ సూచించింది.

అరుణాచల్​ ప్రదేశ్​పై చైనా కన్ను- భారత్​, అమెరికాలను విడదీయడానికి డ్రాగన్​ కుట్ర: పెంటగాన్ రిపోర్ట్​

హాదీ హత్య వెనుక యూనస్‌ ప్రభుత్వంలోని కీలక వ్యక్తులు: ఉస్మాన్‌ సోదరుడు ఒమర్

TAGGED:

INDIAN ENVOY US COUNTERPART MEET
US INDIA TRADE TALKS
US INDIA ENVOYS MEETING
US INDIA RELATIONS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.