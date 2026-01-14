ETV Bharat / international

ఆధారాలు చూపకుండా భారత్‌పై కెనడా ఆరోపణలు చేస్తోంది : భారత హైకమిషనర్‌

కెనడాపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించిన ఆ దేశ భారత హైకమిషనర్‌- ఉగ్రవాదాన్ని అరికట్టడంలో కెనడా కొన్నేళ్లుగా విఫలమవుతోందన్న దినేశ్‌ పట్నాయక్‌

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 14, 2026 at 3:02 PM IST

Dinesh Patnaik on Canada : ఉగ్రవాదాన్ని అరికట్టడంలో కెనడా 40 ఏళ్లుగా విఫలమవుతూనే ఉందని ఆ దేశ భారత హైకమిషనర్‌ దినేశ్‌ పట్నాయక్‌ అన్నారు. అందువల్లే భారత్‌ వ్యతిరేక కుట్రలకు ఒట్టావా కేంద్రంగా మారుతోందని విమర్శించారు. ఓ స్థానిక మీడియా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్య్వూలో మాట్లాడిన దినేశ్‌ పట్నాయక్‌, కెనడా ప్రభుత్వ తీరుపై మండిపడ్డారు. ఎయిర్​ఇండియా బాంబు దాడి కేసులో ఇప్పటివరకు దర్యాప్తు కొలిక్కి రాలేదని, ఇది కెనడా అసమర్థతకు నిదర్శమని ఎద్దేవా చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఖలిస్థానీ ఉగ్రవాది హర్దీప్‌ సింగ్‌ నిజ్జర్‌ హత్యలో భారత్‌ ఏజెంట్ల ప్రమేయం ఉందన్న ఆరోపణలను దినేశ్‌ తీవ్రంగా ఖండించారు. ఆధారాలు చూపకుండా భారత్‌పై నిందలు వేయడం సరికాదన్నారు. ఉగ్రవాద అంశంపై భారత్‌ లేవనెత్తినప్పుడు తమకు ఆధారాలు చూపాలని కెనడా డిమాండ్‌ చేస్తోందన్న దినేశ్‌, ఈ విషయంలో కెనడా ద్వంద్వ ప్రమాణాలను పాటిస్తోందన్నారు.

"కెనడా గడ్డ నుంచి జరుగుతోన్న ఉగ్ర కుట్రల గురించి మేం 40 ఏళ్లుగా చెబుతున్నాం. ఉగ్రవాద కట్టడికి ఈ దేశ నేతలెవరైనా చర్యలు చేపట్టారా? ఎయిర్​ఇండియాపై బాంబు దాడి ఘటనను పరోక్షంగా ప్రస్తావిస్తూ ఈ కేసుల్లో కనీసం ఒక్కరికైనా శిక్ష పడిందా? కెనడా ద్వంద్వ ప్రమాణాలను పాటిస్తోంది. ఉగ్రవాదుల గురించి భారత్‌ లేవనెత్తినప్పుడు ఆధారాలు కావాలని డిమాండ్ చేస్తోంది. మరి మా దేశంపై కెనడా ఆరోపణలు చేసినప్పుడు కూడా (నిజ్జర్ హత్య కేసు విషయంలో) ఆధారాలు చూపించాలి కదా! ఆరోపణలు చేయడం సులువే. ఆ ఘటనలో భారత ఏజెంట్ల పాత్ర ఉందని చెప్పేందుకు కచ్చితమైన సమాచారం ఉందని కెనడా పదే పదే చెబుతోంది. మరి అందుకు తగిన ఆధారాలెక్కడ?"

--దినేశ్‌ పట్నాయక్‌, భారత రాయబారి

నిజ్జర్ హత్య కేసుకు సంబంధించి కెనడాలో నలుగురు వ్యక్తులపై కేసు నమోదైందని, ఇప్పటివరకు భారత ప్రభుత్వంపై ఎలాంటి అభియోగాలు లేవని దినేశ్‌ పట్నాయక్ స్పష్టం చేశారు. ఈ కేసులో చట్టం తన పని తాను చేసుకుపోతుందని తెలిపారు. మరోవైపు, భారత్‌తో దౌత్యపరమైన సంబంధాలు బలోపేతం చేసుకోవడంపై కెనడా ప్రయత్నిస్తున్న తరుణంలో దినేశ్‌ పట్నాయక్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యాన్ని సంతరించుకున్నాయి.

