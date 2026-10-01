కోలుకుంటున్న ఫ్లైదుబాయ్ 'హీరో' పైలట్ స్మిత్- ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తున్నామన్న భారత విదేశాంగ శాఖ
యూఏఈలో చికిత్స పొందుతున్న ఫ్లైదుబాయ్ పైలట్ స్మిత్ మచ్చర్ - ఆయన క్షేమంగా ఉన్నారని, క్రమంగా కోలుకుంటున్నారని తెలిపిన భారత రాయబార కార్యాలయం- ఆస్పత్రిలో పైలట్ను పరామర్శించిన యూఏఈలోని భారత రాయబారి దీపక్ మిట్టల్
Published : October 1, 2026 at 10:35 PM IST
Smit Machchhar Health Update : ఫ్లైదుబాయ్ విమానంలో జరిగిన కాక్పిట్ దాడిలో గాయపడిన భారత పైలట్ కెప్టెన్ స్మిత్ మచ్చర్ ప్రస్తుతం ప్రమాదం నుంచి బయటపడి కోలుకుంటున్నారు. యూఏఈలోని ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న ఆయనను అక్కడి భారత రాయబారి దీపక్ మిట్టల్ గురువారం రోజు కలిసి పరామర్శించారు. మచ్చర్ ఆరోగ్యం ఇప్పుడు బానే ఉందని, క్రమంగా కోలుకుంటున్నారని తెలిపారు. ఈ మేరకు యూఏఈలోని భారత రాయబార కార్యాలయం ఎక్స్లో పోస్ట్ చేసింది. స్మిత్ మచ్చర్ను భారత రాయబారి దీపక్ మిట్టల్ కలిశారని, ఆయన కుటుంబ సభ్యులతో కూడా మాట్లాడారని భారత ఎంబసీ పేర్కొంది.
మచ్చర్కు మెరుగైన వైద్యం అందేలా, స్థానిక అధికారులతో నిరంతరం సమన్వయం చేస్తున్నట్లు స్పష్టం చేసింది. ఈ సందర్భంగానే మచ్చర్కు అత్యుత్తమ వైద్య చికిత్స అందిస్తున్నందుకు యూఏఈ ప్రభుత్వానికి మిట్టల్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. స్మిత్ మచ్చర్ ధైర్యసాహసాలకు భారతదేశం గర్విస్తోందని, ఎంతో మంది ప్రాణాల్ని కాపాడిన ఆయన పోరాటపటిమ ప్రశంసనీయమని అన్నారు. అంతకుముందు భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కూడా స్మిత్ మచ్చర్ తెగువను ప్రశంసించారు. మచ్చర్ కుటుంబంతో మాట్లాడి ఆయన ఆరోగ్యం గురించి ఆరా తీశారు. మరోవైపు కెప్టెన్ స్మిత్ మచ్చర్ ఆరోగ్య పరిస్థితిని తాము ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు భారత విదేశాంగ శాఖ వెల్లడించింది. సౌదీ అరేబియాలోని తబూక్లోని ఒక ఆస్పత్రిలో ప్రాథమిక అత్యవసర వైద్య చికిత్స అనంతరం, మెరుగైన వైద్యం కోసం యూఏఈలోని అబుదాబికి తరలించినట్లు పేర్కొంది. యూఏఈలోని భారత రాయబారి కెప్టెన్ మచ్చర్ను ఆస్పత్రిలో పరామర్శించి యోగక్షేమాలను అడిగి తెలుసుకున్నారని తెలిపింది.
Ministry of External Affairs: "We continue to closely follow the health condition of Captain Smit Machchhar, an Indian national and the brave pilot of FlyDubai flight FZ 1073. After receiving initial medical treatment in a hospital in Tabuk, Saudi Arabia, he has now been shifted… pic.twitter.com/XM1ncjWUOa— ANI (@ANI) October 1, 2026
విమానంలో అసలేం జరిగింది?
దుబాయ్ నుంచి టెల్ అవీవ్ వెళ్తున్న ఫ్లైదుబాయ్ FZ1073 విమానంలో బుధవారం రోజు ఈ ఘటన జరిగింది. కాక్పిట్లో కో- పైలట్, ఈ స్మిత్ మచ్చర్పై దాడి చేసి తీవ్రంగా గాయపరిచినట్లు అధికారులు, ఇజ్రాయెల్ వర్గాలు వెల్లడించాయి. అనంతరం విమానం గగనతలంలోనే ప్రమాదం అంచున నిలిచింది. విమానం కేవలం 30 సెకన్లలోనే దాదాపు 14 వేల అడుగుల ఎత్తును కోల్పోయింది. అయితే ఆ పరిస్థితుల్లోనూ తీవ్ర గాయాలతో ఉన్నప్పటికీ మచ్చర్ తన శక్తినంతా ఉపయోగించి కాక్పిట్ తలుపు తెరవగలిగారు. దీంతో ప్రయాణికులు, సిబ్బంది లోపలికి వెళ్లి దాడి చేసిన వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకోగలిగారు. విమానంలో ఉన్న మరో ఇద్దరు పైలట్ల సహాయంతో విమానాన్ని సౌదీ అరేబియాలోని తబూక్ విమానశ్రయానికి సురక్షితంగా మళ్లించారు. ఫ్లైట్లోని 174 మంది ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు.
కో- పైలట్పై దర్యాప్తు
ఇక ఈ విమానంలో దాడి ఘటనపై సౌదీ అరేబియా ప్రాథమిక దర్యాప్తు చేపట్టగా, యూఏఈ కూడా ప్రత్యేకంగా విచారణ ప్రారంభించింది. యూఏఈ అటార్నీ జనరల్ ఆదేశాలతో ప్రత్యేక విచారణ బృందాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేశారు. విమానం యూఏఈకి చెందినది కావడం వల్ల త్వరలోనే నిందితుడిని యూఏఈ న్యాయస్థానాలకు అప్పగించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఘటనకు కచ్చితమైన కారణాలు, ఉద్దేశాలు తెలియాల్సి ఉంది. ఇది ముందస్తు ప్రణాళిక ప్రకారమే జరిగిందా? ఉగ్రవాద సంబంధం ఏమైనా ఉందా అనే అన్ని అంశాల్ని పరిశీలిస్తున్నారు. అయితే ఈ ఘటనపై ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు కీలక వివరాల్ని వెల్లడించారు. దాడికి పాల్పడిన కో- పైలట్ ఇస్లామిక్ తీవ్రవాద భావజాలానికి లోనయ్యాడని, ఆత్మహత్యాయత్నం చేసుకుంటూ విమానాన్ని కూల్చడానికి యత్నించాడని ఓ ఇంటర్వ్యూోలో తెలిపారు.
మహారాష్ట్ర సీఎంను కలిసిన స్మిత్ మచ్చర్ అత్తమామలు
తన ధైర్యసాహసాలతో భారతదేశానికి కీర్తిని తెచ్చిపెట్టిన పైలట్ కెప్టెన్ స్మిత్ స్వస్థలం ముంబైలోని ఘాట్కోపర్. ఈ క్రమంలో మచ్చర్ అత్త-మామలు గురువారం రోజు మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడణవీస్ను కలిశారు. ఈ సందర్భంగా మచ్చర్ కుటుంబాన్ని అభినందించిన సీఎం, ఆయన ధైర్యాన్ని ప్రశంసించారు. క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోనూ అతని ధైర్యసాహసాలు మహారాష్ట్రకు అలానే యావత్ భారతదేశానికి గర్వకారణమని ఫడణవీస్ అన్నారు. విమానయాన రంగంలో సుమారు 13 ఏళ్లకుపైగా సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న భారత పైలట్ కెప్టెన్ స్మిత్ మచ్చర్ ప్రాణాలకు తెగించి సాహసం చేయగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఒడిశా పూరీ తీరంలో సాండ్ ఆర్టిస్ట్ సుదర్శన్ పట్నాయక్, స్మిత్ మచ్చర్ గౌరవార్థం ప్రత్యేక సైకత శిల్పాన్ని రూపొందించారు. మచ్చర్ సాహసానికి నివాళిగా, ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తూ (గెట్ వెల్ సూన్) ఇసుక శిల్పాన్ని చెక్కారు.