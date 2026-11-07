వైట్హౌస్లో దీపావళి వేడుకలు- ట్రంప్నకు 'హనుమాన్ చాలీసా' బహూకరణ
US Trump Diwali Celebrations : శ్వేతసౌధంలో దీపావళి వేడుకలు జరిగాయి. ఆ సంబరాల్లో అధ్యక్షుడు ట్రంప్ సహా పలువులు భారతీయ ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు.
Published : November 7, 2026 at 7:05 AM IST
అమెరికా అధ్యక్ష భవనం వైట్హౌస్లో దీపావళి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. ప్రమిదల వెలుగులతో ఓవల్ ఆఫీస్ దేదీప్యమానంగా వెలిగిపోయింది. ఈ వేడుకల్లో అమెరికాలోని ప్రముఖ భారతీయ దిగ్గజాలు, పారిశ్రామికవేత్తలు ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా భారతీయ టెక్ ప్రెన్యూర్, ప్రముఖ హెల్త్టెక్ సంస్థ జీఓక్యూఐఐ వ్యవస్థాపకుడు విశాల్ గోండల్ అధ్యక్షుడు ట్రంప్కు హనుమాన్ చాలీసా ప్రతిని బహూకరించారు. ఈ విషయాన్ని విశాల్ గోండల్ తన సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్ ద్వారా వెల్లడించారు. ఓవల్ ఆఫీస్లో అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్తో కలిసి దీపావళి జరుపుకోవడం అరుదైన గౌరవంగా భావిస్తున్నట్లు విశాల్ గోండల్ తెలిపారు. ధైర్యానికి, అచంచలమైన భక్తికి ప్రతీకగా కోట్ల మంది భారతీయులు పఠించే హనుమాన్ చాలీసాను అధ్యక్షుడికి కానుకగా ఇవ్వడం తన మర్చిపోలేని ఘట్టంగా ఆయన చెప్పుకొచ్చారు.
భారత్-అమెరికా మైత్రి కోసం ప్రార్థనలు
చెడుపై మంచి, చీకటిపై వెలుగు సాధించే విజయానికి సంకేతమైన దీపావళి రోజున, భారత్, అమెరికా దేశాల మధ్య మైత్రీ బంధం మరింత బలపడాలని ఆకాంక్షించినట్లు గోండల్ తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో విశాల్ గోండల్తో పాటు అనేకమంది ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు. ప్రపంచ ప్రసిద్ధి గాంచిన మిషెలిన్-స్టార్ షెఫ్ వికాస్ ఖన్నా ఈ వేడుకలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. కెనడా మాజీ పార్లమెంటేరియన్ రూబీ ధల్లా సహా పలువురు ప్రముఖులు ట్రంప్తో కలిసి ప్రమిదలు వెలిగించారు.
వైట్హౌస్లో పరిపాలనా ప్రక్షాళన
వైట్హౌస్లో ఒకవైపు పండుగ వాతావరణం నెలకొనగా, అదే సమయంలో రాజకీయ, పరిపాలనా విభాగంలో కీలక మార్పులు జరిగాయి. అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల్లో అధికార రిపబ్లికన్ పార్టీకి ఎదురైన గట్టి ఎదురుదెబ్బతో వైట్హౌస్ యంత్రాంగం ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది. పార్లమెంట్ దిగువ సభతో పాటు ఎగువ సభ కూడా డెమోక్రాట్ల చేతికి చిక్కడంతో, అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తమ పరిపాలనా విభాగంలో వేగంగా మార్పులు చేపడుతున్నారు. ఎన్నికల పరాజయం నుంచి పార్టీని గట్టెక్కించేందుకు, రాబోయే రెండేళ్ల పాలనను సునాయాసంగా నడిపించేందుకు వైట్హౌస్ పరిపాలనా బృందంలో భారీ ప్రక్షాళనకు శ్రీకారం చుట్టారు.
ఈ ప్రక్షాళనలో మొదటి భాగంగా, వైట్హౌస్లో అత్యంత కీలకమైన పదవి అయిన వైట్హౌస్ చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ను మార్చారు. ట్రంప్ మొదటి విడత అధ్యక్షుడిగా ఉన్నప్పటి నుంచి ఆయనకు అత్యంత విశ్వసనీయుడు, ఇమ్మిగ్రేషన్ విధానాల ముఖ్య వ్యూహకర్తగా ఉన్న స్టీఫెన్ మిల్లర్కు పదోన్నతి కల్పించారు. నూతన చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్గా నియమించారు. తొలి మహిళా చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్గా సేవలందించిన సుసీ వైల్స్ ఆ పదవి నుంచి తప్పుకున్నారు. అయితే, ఆమెను ట్రంప్ రాజకీయ విభాగం పర్యవేక్షణ బాధ్యతలకు బదిలీ చేశారు. మిడ్టర్మ్ ఫలితాల తదనంతరం రిపబ్లికన్ పార్టీని సమన్వయం చేసే బాధ్యతలను అమెకు అప్పగించారు.
ట్రంప్ వీటో అధికారంపై ఫోకస్
మిడ్టర్మ్ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన డెమోక్రాట్లు తమ చేతికి వచ్చిన శాసనాధికారంతో ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్పై నిఘా, విచారణలు తీవ్రం చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఇందుకోసం వైట్హౌస్ న్యాయ విభాగం, విధాన రూపకల్పన విభాగాలు అలర్ట్ అయినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రతిపక్షాల నుంచి వచ్చే బిల్లులను ఎదుర్కొనేందుకు ట్రంప్ తమ వీటో అధికారాన్ని ఉపయోగించుకునే ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఇదే విషయంపై ట్రంప్ కూడా ఓ మీడియా సంస్థకు ఇంటర్వ్యూ ఇస్తూ మాట్లాడారు. ఒకవేళ డెమోక్రాట్లు కాంగ్రెస్లో మెజారిటీ సాధించి, తమకు నచ్చని బిల్లులను చట్టం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే, తాను వాటన్నింటినీ వీటో అధికారంతో తిరస్కరిస్తానని హెచ్చరించారు. తానూ మిస్టర్ వీటోగా మారి ప్రతి బిల్లునూ అడ్డుకుంటానని, ఆ తర్వాతే వారిని తమతో చర్చలకు లేదా కాంప్రమైజ్కు వచ్చేలా ఒప్పిస్తానని స్పష్టం చేశారు. గవర్నమెంట్ ఎఫిషియెన్సీ విభాగానికి (డీఓజీఈ) అనుగుణంగా వైట్హౌస్ అంతర్గత సిబ్బంది పరిమాణాన్ని తగ్గించడం, శాఖల పర్యవేక్షణ బాధ్యతలను పునర్వ్యవస్థీకరించడం జరుగుతోంది. మధ్యంతర ఎన్నికలలో ఓటర్లు పంపిన స్పష్టమైన సందేశం నేపథ్యంలో, ట్రంప్ తన బృందంలోని పాత నమ్మకస్థులను ముందుకు తీసుకొచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.