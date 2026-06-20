UAEలో భారత్ పాస్పోర్టు సేవలకు బ్రేక్- ఇండియన్ ఎంబసీ కీలక ప్రకటన
జూన్ 26 నుంచి ఐదు రోజుల పాటు నిలిచిపోనున్న సేవలు- ఈ మేరకు యూఏఈలోని భారత రాయబార కార్యాలయం వెల్లడి
Published : June 20, 2026 at 5:13 PM IST
UAE Pause Passport : యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (యూఏఈ)లోని ఇండియన్ ఎంబసీ కీలక ప్రకటన చేసింది. జూన్ 26 నుంచి 30 వరకు భారత్ పాస్పోర్టు, వీసా ఇతర సేవలకు తాత్కాలికంగా బ్రేక్ పడనున్నట్లు పేర్కొంది. అవుట్ సోర్సింగ్ సేవా సంస్థ మారబోతున్నందు వల్లే ఈ బ్రేక్ వచ్చినట్లు అబుదాబీలోని ఇండియన్ ఎంబసీ తెలిపింది. 2026 జులై 1 నుంచి కాన్సులర్ సేవలను అధికారికంగా 'అల్ హింద్ టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ సంస్థ చేపట్టనున్నట్లు వెల్లడించింది. ప్రస్తుత సర్వీస్ ప్రొవైడర్లు బీఎల్ఎస్ ఇంటర్నేషనల్, ఎస్జీఐవీఎస్ గ్లోబల్ జూన్ 25 నుంచి నూతన దరఖాస్తులను తీసుకోవని పేర్కొంది.
🔔 Important update regarding change of Service Provider for Consular Services. pic.twitter.com/kzaHCawkwZ— India in UAE (@IndembAbuDhabi) June 19, 2026