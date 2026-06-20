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UAEలో భారత్​ పాస్​పోర్టు సేవలకు బ్రేక్​- ఇండియన్​ ఎంబసీ కీలక ప్రకటన

జూన్‌ 26 నుంచి ఐదు రోజుల పాటు నిలిచిపోనున్న సేవలు- ఈ మేరకు యూఏఈలోని భారత రాయబార కార్యాలయం వెల్లడి

UAE Pause Passport
UAE Pause Passport (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 20, 2026 at 5:13 PM IST

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UAE Pause Passport : యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (యూఏఈ)లోని ఇండియన్​ ఎంబసీ కీలక ప్రకటన చేసింది. జూన్​ 26 నుంచి 30 వరకు భారత్​ పాస్​పోర్టు, వీసా ఇతర సేవలకు తాత్కాలికంగా బ్రేక్​ పడనున్నట్లు పేర్కొంది. అవుట్​ సోర్సింగ్​ సేవా సంస్థ మారబోతున్నందు వల్లే ఈ బ్రేక్​ వచ్చినట్లు అబుదాబీలోని ఇండియన్​ ఎంబసీ తెలిపింది. 2026 జులై 1 నుంచి కాన్సులర్​ సేవలను అధికారికంగా 'అల్ హింద్ టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ సంస్థ చేపట్టనున్నట్లు వెల్లడించింది. ప్రస్తుత సర్వీస్‌ ప్రొవైడర్లు బీఎల్‌ఎస్‌ ఇంటర్నేషనల్‌, ఎస్‌జీఐవీఎస్‌ గ్లోబల్‌ జూన్‌ 25 నుంచి నూతన దరఖాస్తులను తీసుకోవని పేర్కొంది.

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