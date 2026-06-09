'H1B వీసాకు లక్ష డాలర్ల ఫీజు చట్టవిరుద్ధం'- ఫెడరల్ కోర్టు తీర్పుపై ప్రవాస భారతీయుల హర్షం
లక్ష డాలర్ల హెచ్-1బీ ఫీజును కొట్టేసిన అమెరికా ఫెడరల్ కోర్టు- తీర్పును స్వాగతించిన భారతీయ ప్రవాస సంఘాలు, టెక్ రంగ ప్రతినిధులు- అమెరికా ఆవిష్కరణలు, ఉద్యోగ రంగానికి ఇది మేలు చేస్తుందన్న అభిప్రాయం
Published : June 9, 2026 at 6:51 AM IST
H1B Visa Fees In USA : హెచ్-1బీ వీసాలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రభుత్వం విధించిన లక్ష డాలర్ల ఫీజును ఫెడరల్ కోర్టు రద్దు చేయడాన్ని అమెరికాలోని ప్రవాస భారతీయుల సంఘాలు స్వాగతించాయి. ఈ నిర్ణయం వలస వ్యవస్థలో పారదర్శకతను కాపాడటంతో పాటు అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థ, ఆవిష్కరణ రంగాలకు మేలు చేస్తుందని పేర్కొన్నాయి. హెచ్-1బీ వీసాలపై ఆధారపడే వేలాది మంది భారతీయ నిపుణులు, అమెరికా సంస్థలకు ఈ తీర్పు ఊరటనిచ్చిందని అభిప్రాయపడ్డాయి.
మసాచుసెట్స్ ఫెడరల్ కోర్టు ఇటీవల ట్రంప్ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన 100,000 డాలర్ల హెచ్-1బీ ఫీజు నిర్ణయాన్ని చట్ట విరుద్ధమని ప్రకటించింది. కాంగ్రెస్ ఆమోదం లేకుండా ఇలాంటి భారీ ఫీజు లేదా పన్ను విధించే అధికారం అధ్యక్షుడికి లేదని కోర్టు స్పష్టం చేసింది. దీంతో గత ఏడాది సెప్టెంబరులో ట్రంప్ ప్రభుత్వం ప్రకటించిన ఈ నిర్ణయానికి పెద్ద ఎదురుదెబ్బ తగిలింది.
నైపుణ్యవంతులైన ఉద్యోగులు అవసరం
ఫౌండేషన్ ఫర్ ఇండియా అండ్ ఇండియన్ డయాస్పోరా స్టడీస్ (FIIDS) పాలసీ అండ్ స్ట్రాటజీ చీఫ్ ఖండేరావ్ కంద్ మాట్లాడుతూ, కోర్టు తీర్పును స్వాగతిస్తున్నామని తెలిపారు. ఈ నిర్ణయం ఉపాధి ఆధారిత వలస వ్యవస్థలో స్థిరత్వం, న్యాయబద్ధతను పునరుద్ధరించిందన్నారు. అమెరికా సాంకేతిక, ఆరోగ్య సంరక్షణ, ఆధునిక తయారీ రంగాల అభివృద్ధికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న నైపుణ్యవంతులైన ఉద్యోగులు అవసరమని చెప్పారు.
అమెరికా పోటీ సామర్థ్యాన్ని నిలబెట్టుకోవడంలో విదేశీ ప్రతిభ కీలక పాత్ర పోషిస్తోందని ఖండేరావ్ కంద్ పేర్కొన్నారు. పరిశోధనలు, కొత్త ఆవిష్కరణలు, స్టార్టప్ల అభివృద్ధి, అత్యాధునిక సాంకేతిక రంగాల పురోగతికి ప్రపంచ నలుమూలల నుంచి వచ్చే ప్రతిభావంతుల సహకారం అవసరమన్నారు. ఇలాంటి సమయంలో హెచ్-1బీ వీసాలపై భారీ ఫీజు విధించడం వల్ల అమెరికా సంస్థలపైనే అదనపు భారం పడేదని అభిప్రాయపడ్డారు.
హెచ్-1బీ విధానంపై చర్చలు
అమెరికాలోని ప్రముఖ ప్రవాస భారతీయ సంస్థ ఇండియాస్పోరా కూడా ఈ తీర్పును స్వాగతించింది. ఆ సంస్థ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ సంజీవ్ జోషిపురా మాట్లాడుతూ, హెచ్-1బీ వీసాలకు సంబంధించిన ప్రతి వర్గం ఈ తీర్పుతో ఊరట పొందిందన్నారు. అయితే ఇది పూర్తిస్థాయి ముగింపు కాదని, భవిష్యత్తులో పరిపాలనా స్థాయిలో మరిన్ని మార్పులు వచ్చే అవకాశం ఉందని వ్యాఖ్యానించారు. ప్రభుత్వం తన విధాన లక్ష్యాలను సాధించేందుకు చట్టబద్ధ పరిధిలో ఇతర మార్గాలను అన్వేషించే అవకాశం ఉందని సంజీవ్ జోషిపురా పేర్కొన్నారు. ఇటీవల అమెరికా ప్రభుత్వం, న్యాయవ్యవస్థ మధ్య చోటుచేసుకున్న వివిధ అంశాల వివాదాలను దృష్టిలో ఉంచుకుంటే, హెచ్-1బీ విధానంపై చర్చలు ఇంకా కొనసాగే అవకాశం ఉందన్నారు.
హెచ్-1బీ వీసా అమెరికాలో ప్రత్యేక నైపుణ్యం అవసరమైన ఉద్యోగాలకు విదేశీ నిపుణులను నియమించుకునేందుకు ఉపయోగించే ప్రధాన వీసా విధానం. కనీసం బ్యాచిలర్ డిగ్రీ లేదా అంతకంటే ఉన్నత విద్యార్హత అవసరమైన ఉద్యోగాలకు ఈ వీసాలు జారీ చేస్తారు. ముఖ్యంగా ఐటీ, ఇంజినీరింగ్, వైద్య, పరిశోధన, ఆర్థిక సేవల రంగాల్లో హెచ్-1బీ వీసాదారులు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. భారతీయులు ఈ వీసా కేటగిరీలో అత్యధిక సంఖ్యలో లబ్ధి పొందుతున్న వర్గంగా గుర్తింపు పొందారు. ప్రతి ఏడాది వేలాది మంది భారతీయ ఇంజినీర్లు, సాఫ్ట్వేర్ నిపుణులు, డేటా సైంటిస్టులు, వైద్య రంగ నిపుణులు హెచ్-1బీ వీసాల ద్వారా అమెరికాలో ఉద్యోగాలు పొందుతున్నారు. అందువల్ల ఈ వీసా విధానంలో జరిగే ప్రతి మార్పు భారతీయులపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపుతుంది.
అమెరికన్ కార్మికులకు నష్టం
గత ఏడాది సెప్టెంబరులో ట్రంప్ ప్రభుత్వం కొత్త హెచ్-1బీ పిటిషన్లపై లక్ష డాలర్ల ఫీజు విధిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. అమెరికన్ ఉద్యోగులను రక్షించడం, విదేశీ ఉద్యోగులపై కంపెనీల ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడం దీని లక్ష్యమని తెలిపింది. కొంతమంది కంపెనీలు తక్కువ వేతనాలతో విదేశీ ఉద్యోగులను నియమించుకుంటూ అమెరికన్ కార్మికులకు నష్టం కలిగిస్తున్నాయని ట్రంప్ వాదించారు. అయితే ఈ నిర్ణయాన్ని అమెరికాలోని పలు రాష్ట్రాలు, వ్యాపార సంస్థలు, వలస హక్కుల సంఘాలు తీవ్రంగా వ్యతిరేకించాయి.
ముఖ్యంగా విద్య, ఆరోగ్య, సాంకేతిక రంగాల్లో ఇప్పటికే నైపుణ్యం కలిగిన ఉద్యోగుల కొరత ఉందని, ఇలాంటి భారీ ఫీజు కారణంగా పరిస్థితి మరింత క్లిష్టంగా మారుతుందని వాదించాయి. 20 రాష్ట్రాల అటార్నీ జనరల్స్ కోర్టును ఆశ్రయించి ఈ నిర్ణయాన్ని సవాలు చేశారు. విచారణ అనంతరం కోర్టు ఈ ఫీజు వాస్తవానికి పన్నుతో సమానమని పేర్కొంది. కాంగ్రెస్ అనుమతి లేకుండా అధ్యక్షుడు స్వతంత్రంగా అలాంటి పన్ను విధించలేరని స్పష్టం చేసింది. దీంతో ట్రంప్ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన నిర్ణయం అమాన్యమైంది. తాజా తీర్పుతో అమెరికాలో ఉద్యోగ అవకాశాలు ఆశిస్తున్న వేలాది మంది విదేశీ నిపుణులకు ఊరట లభించింది. ముఖ్యంగా భారతీయ ఐటీ నిపుణులు, అమెరికా కంపెనీలు, ప్రవాస భారతీయ సంఘాలు ఈ నిర్ణయాన్ని స్వాగతిస్తున్నాయి.
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