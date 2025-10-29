ETV Bharat / international

కెనడాలో భారత వ్యాపారవేత్త దర్శన్‌ సింగ్‌ హత్య- బిష్ణోయ్‌ గ్యాంగ్‌ పనే

దర్శన్‌ సింగ్‌ సహాసిని కాల్చి చంపిన బిష్ణోయ్​ గ్యాంగ్​- వ్యాపారవేత్త సొంతూరులో తీవ్ర విషాధం

Bishnoi Gang Killed Darshan
Bishnoi Gang Killed Darshan (ETV Bharat (File Photo))
Bishnoi Gang Killed Darshan : లారెన్స్ బిష్ణోయ్​ గ్యాంగ్ కెనడాలో విధ్వంసం సృష్టిస్తూనే ఉంది. సోమవారం భారత సంతతికి చెందిన వ్యాపారవేత్త దర్శన్ సింగ్ సహాసిని హత్య చేసింది, పంజాబీ గాయకుడి ఇంట్లో కాల్పులు జరిపింది తామేనని తాజాగా ఆ గ్యాంగ్ ప్రకటించింది. అమెరికాలోని లారెన్స్​ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్​లో కీలక సభ్యుడైన జగదీప్​ సింగ్ అలియాస్​ జగ్గాను రాజస్థాన్ పోలీసులు అరెస్టు చేసిన ఒక రోజు తర్వాత ఈ రెండు ఘటనలు జరగడం గమనార్హం.

దర్శన్ సింగ్ సహాసిని హత్య చేసింది తామేనని బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్​ సభ్యుడు గోల్డీ ధిల్లాన్​ తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో పోస్టు పెట్టాడు. "దర్శన్ పెద్ద స్థాయిలో మాదక ద్రవ్యాల వ్యాపారం చేశాడు. అయితే మేము డిమాండ్ చేసినంత డబ్బు అతను మాకు ఇవ్వలేదు. అందుకే అతనిని కాల్చి చంపాం" అని అందులో పేర్కొన్నాడు. పోలీసు రిపోర్టు ప్రకారం, సోమవారం ఉదయం బ్రిటీష్ కొలంబియాలోని అబోట్స్​ఫోర్డులోని సొంత ఇంటి ముందే దర్శన్ సహాసిని కాల్చి చంపారు.

ఇంతకీ ఎవరీ వ్యాపారవేత్త?
దర్శన్​ సింగ్ సహాసి పంజాబ్​లోని రాజ్​గఢ్ గ్రామానికి చెందినవారు. ఆయన 1991లో కెనడా వెళ్లారు. అక్కడే కనెమ్ అనే టెక్స్​టైల్ రీసైక్లింగ్ కంపెనీ పెట్టి, వందల కోట్ల వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించారు. అయినప్పటికీ ఎల్లప్పుడూ తన గ్రామానికి ఆర్థికంగా సాయం చేస్తూనే ఉండేవారు. అందుకే ఆయన మరణవార్తతో ఆ గ్రామం మొత్తం విషాధ ఛాయలు అలముకున్నాయి. దర్శన్ విదేశాల్లో వ్యాపారవేత్తగా రాణించినప్పటికీ, ఎప్పుడూ తన మూలాలను, సొంత ఊరుని విస్మరించలేదని గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు. అయన అందరికీ సహాయం చేసేవాడని గుర్తు చేసుకుంటున్నారు. దర్శన్ పూర్వీకుల ఇంటి వద్ద గుమిగూడిన స్థానికులు, ఆయన కుటుంబాన్ని ఓదార్చారు.

"దర్శన్​ కనెమ్ కంపెనీ స్థాపించారు. తరువాత దానిని కోట్లాది రూపాయల విలువగల సంస్థగా తీర్చిదిద్దారు. ఆయన అందరికీ సాయం చేసేవారు. ఎంత బిజీగా ఉన్నా, ఆయన ఎల్లప్పుడు ప్రజల కోసం సమయం కేటాయించేవారు" అని కనెమ్ కంపెనీ మేనేజర్ నితిన్ తెలిపారు. "దర్శన్​ చాలా వినయపూర్వకంగా ఉంటారు. ఆయన తన స్వగ్రామంతో ఎప్పుడూ అనుబంధం కలిగి ఉండేవారు. గ్రామంలో అనేక సామాజాకి కార్యక్రమాలకు తోడ్పాటు అందించేవారు. అవసరమైనవారికి లేదనకుండా సాయం చేసేవారు. ఆయన విదేశాల్లో ఎంతో సంపాదించినప్పటికీ, ఆయన హృదయం మాత్రం ఇక్కడే ఉండేది" అని ఓ గ్రామస్థుడు తెలిపారు.

"దర్శన్ చాలా క్రమశిక్షణ, పట్టుదలతో విదేశాల్లో వందల కోట్ల విలువైన వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించారు. ఆయన రాజ్​గఢ్​లో కనేమ్ కంపెనీకి చెందిన నిర్వాహణ కార్యాలయాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేశారు. దీని ద్వారా స్థానికులకు ఉపాధి కల్పించారు. ఈ విధంగా తన జన్మస్థలంలో ఎప్పుడూ అనుబంధం కొనసాగిస్తుండేవారు. భారతదేశానికి వచ్చినప్పుడల్లా ఆయన రాజ్​గఢ్​లోని కార్యాలయాన్ని సందర్శించేవారు. గ్రామస్థులతో సఖ్యంగా ఉండేవారు. ఆయన అందరిలో ఒకరిగా తిరిగేవారు. అహంకారం ఏమాత్రం లేదు. ఆయన తన స్వగ్రామంలో చాలా మందికి ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టించాలని అనుకున్నారు" అని దర్శన్​ కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు తెలిపారు.

