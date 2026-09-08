అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికలు- డెమొక్రాట్ల వైపు భారతీయ అమెరికన్ల మొగ్గు : సర్వే
అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికలపై ఏషియన్ అండ్ పసిఫిక్ ఐలాండర్ అమెరికన్ సర్వే- డెమొక్రాట్ల వైపు భారతీయ అమెరికన్లు మొగ్గు చూపుతున్నారని వెల్లడి- 90 శాతానికి పైగా ఏషియన్ అమెరికన్ ఓటర్లు ఓటేయాలని నిర్ణయం
Published : September 8, 2026 at 1:47 PM IST
US Midterm Elections Indians : అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ భారతీయ- అమెరికన్ ఓటర్లలో ఎక్కువ మంది డెమొక్రటిక్ పార్టీ వైపు మొగ్గుచూపుతున్నట్లు తాజా సర్వే వెల్లడించింది. రాజకీయ అసలట ఉన్నప్పటికీ, ఎన్నికల్లో తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేందుకు అసియా, పసిఫిక్ ఐలాండర్ అమెరికన్ సుముదాయాల ఓటర్లు ఆసక్తి చూపుతున్నట్లు తెలిపింది. ఏషియన్ అండ్ పసిఫిక్ ఐలాండర్ అమెరికన్ ఓటు (APIAVote) నిర్వహించిన సర్వేలో ఈ విషయాలను పేర్కొంది.
నవంబర్ 3న జరగనున్న మధ్యంతర ఎన్నికల్లో 435 కాంగ్రెస్ స్థానాలు, 35 సెనేట్ స్థానాలతో పాటు పలు స్థానిక ప్రభుత్వ పదవులకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. సర్వేలో పాల్గొన్న భారతీయ- అమెరికన్ ఓటర్లలో 66 శాతం మంది కాంగ్రెస్, సెనేట్ ఎన్నికల్లో డెమొక్రటిక్ అభ్యర్థులకు ఓటు వేస్తామని తెలిపారు. కాంగ్రెస్ ఎన్నికల్లో 18 శాతం మంది రిపబ్లికన్ అభ్యర్థులకు మద్దతు ఇస్తామని చెప్పారు. సెనేట్ ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీకి 22 శాతం మంది మద్దతు తెలిపారు. రెండు ప్రధాన రాజకీయ పార్టీల నుంచి ఆశించిన స్థాయిలో ప్రచారం, సంప్రదింపులు జరగలేదని ఓటర్లు తెలిపినట్లు పేర్కొంది. సర్వేలో పాల్గొన్న ఆసియా అమెరికన్ ఓటర్లలో 42 శాతం మంది తమను డెమొక్రటిక్ పార్టీ సంప్రదించలేదని చెప్పారు. మరోవైపు 58 శాతం మంది రిపబ్లికన్ పార్టీ నుంచి కూడా తమను సంప్రదించలేదని తెలిపారు. అయినప్పటికీ ఏషియన్ అమెరికన్, పసిఫిక్ ఐలాండర్ ఓటర్లలో ఓటింగ్పై ఆసక్తి ఎక్కువగా ఉన్నట్లు సర్వే తెలిపింది. 90 శాతానికి పైగా నమోదైన ఓటర్లు మధ్యంతర ఎన్నికల్లో ఓటు వేయాలని భావిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
రాజకీయాలపై ఆసక్తి- అదే సమయంలో అలసట
రాజకీయ భాగస్వామ్యం విషయానికొస్తే 66 శాతం మంది ఆసియా అమెరికన్, పసిఫిక్ ఐలాండర్ ఓటర్లు రాజకీయంగా చురుకుగా ఉన్నామని చెప్పారు. అయితే రాజకీయాల గురించి ఆలోచించిన ప్రతిసారీ అలసటకు గురవుతున్నట్లు కూడా తెలిపారు. ఆసియా అమెరికన్లు ప్రస్తుతం అమెరికాలో వేగంగా పెరుగుతున్న ఓటర్ల సమూహాల్లో ఒకటిగా మారుతున్నారని ఏఏపీఐ డేటా వ్యవస్థాపకుడు, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ కార్తిక్ రామకృష్ణన్ తెలిపారు. ఈ వర్గం ఓటర్లు ఎన్నికల్లో పాల్గొనేందుకు కారణమయ్యే అంశాలను అర్ధం చేసుకోవడానికి తాజా సమాచారం కీలకమని పేర్కొన్నారు.
జీవన వ్యయమే అతిపెద్ద సమస్య
ఎన్నికల్లో ఏ అంశాలు తమకు అత్యంత ముఖ్యమో కూడా ఓటర్లు వెల్లడించారు, జీవన వ్యయం, ద్రవ్యోల్బణం ప్రధాన సమస్యగా ఉన్నాయి. 90 శాతం మంది వీటిని చాలా లేదా అత్యంత ముఖ్యమైన సమస్యలుగా పేర్కొన్నారు. ఆ తర్వాత ఆరోగ్య సంరక్షణ 82 శాతం, ఉద్యోగాలు, నిరుద్యోగితకు 80 శాతం, సోషల్ సెక్యూరిటీ, మెడికేర్కు 80 శాతం, విద్యకు 79 శాతం మంది ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు.
2026లో 1.6 కోట్ల మంది ఓటర్లు
ఈ సర్వేలో 2,066 మంది నమోదైన ఓటర్లను సంప్రదించారు. వీరిలో 1,896 మంది ఆసియా అమెరికన్లు, 242 మంది భారతీయ అమెరికన్లు, 170 మంది పసిఫిక్ ఐలాండ్ వాసులు ఉన్నారు. 2026లో అమెరికాలో సుమారు 1.6 కోట్ల మంది ఏషియన్ అమెరికన్, పసిఫిక్ ఐలాండర్ పౌరులు ఓటు వేసేందుకు అర్హత కలిగి ఉంటారని ఏషియన్ అండ్ పసిఫిక్ ఐలాండర్ అమెరికన్ ఓట్, ఏఏపీఐ డేటా సంస్థలు అంచనా వేస్తున్నాయి. దీంతో ఈ వర్గం ఓటర్లు మధ్యంతర ఎన్నికల్లో కీలక ప్రభావం చూపే అవకాశముందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. అటు ఈ ఎన్నికలు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలకంగా మారనున్నాయి. ఇరాన్పై యుద్దం, ప్రపంచ దేశాలపై సుంకాలు, అలాగే జాబ్ మార్కెట్ డీలా కీలక అంశాలుగా ఉన్నాయి.
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