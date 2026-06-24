యూఎస్లో పెరుగుతున్న భారత వ్యతిరేక విద్వేషం- ప్రవాసులు రాజకీయాల్లో రావాలి : కాంగ్రెస్ సభ్యుడు రాజా కృష్ణమూర్తి
ప్రవాస భారతీయులు రాజకీయాల్లోకి రావాలని కోరిన అమెరికా కాంగ్రెస్ సభ్యుడు రాజా కృష్ణమూర్తి- తమ గళాన్ని వినిపించేందుకు ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలని వెల్లడి
US Congressman Raja Krishnamoorthi (X@CongressmanRaja)
Published : June 24, 2026 at 12:04 PM IST
Krishnamoorthi On Indo Americans : యూఎస్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారత్ వ్యతిరేక విద్వేష ఘటనలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో అమెరికా కాంగ్రెస్ సభ్యుడు రాజా కృష్ణమూర్తి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తమ గళాన్ని వినిపించేందుకు ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలని, ప్రజా జీవితంలో మరింత చురుకైన పాత్ర పోషించాలని ప్రవాస భారతీయులకు పిలుపునిచ్చారు. అమెరికాలో అత్యంత విద్యావంతులు, సంపన్న వర్గాలు ఉన్నప్పటికీ భారతీయ-అమెరికన్లు కొత్త సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. క్యాపిటల్ హిల్లో 'ఫౌండేషన్ ఫర్ ఇండియా అండ్ ఇండియన్ డయాస్పోరా స్టడీస్' నిర్వహించిన ఓ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న రాజా కృష్ణమూర్తి ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.