'అమెరికాలో భారత వ్యతిరేక ద్వేషం అరికట్టడమే ప్రధాన లక్ష్యం'- యూఎస్ కాంగ్రెస్ సభ్యుడు అమిశ్ షా
Amish Shah On India : ఇటీవల ఎన్నికల్లో అమెరికా కాంగ్రెస్ సభ్యుడిగా ఎన్నికైన ఇండో -అమెరికన్ అమిశ్ షా తన ప్రాధాన్యతలను ప్రకటించారు. భారతపై విద్వేశాన్ని అరికట్టడం ప్రధాన లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు.
Published : November 12, 2026 at 7:11 AM IST
అమెరికాలో రోజురోజుకు పెరుగుతున్న భారత వ్యతిరేక ద్వేషాన్ని అరికట్టడమే తమ ప్రధాన లక్ష్యమని ఇండో -అమెరికన్ ప్రజాప్రతినిధి, ఇటీవల ఎన్నికైన కాంగ్రెస్ సభ్యుడు డాక్టర్ అమిశ్ షా పేర్కొన్నారు. వాణిజ్య పరిధిలోని సుంకాలను నిర్ణయించే విశేష అధికారాలను అమెరికా అధ్యక్ష భవనం నుంచి వెనక్కి తీసుకుని, కాంగ్రెస్ అధికారాలను పునరుద్ధరించడమే తమ ముందున్న ప్రధాన్యత అంశమన్నారు. జనవరి 3న తాను అమెరికా కాంగ్రెస్ ప్రతినిధిగా పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించిన మొదటి రోజు నుంచే ఈ దిశగా గట్టి చర్యలు చేపడతానని ఆయన ప్రకటించారు. కాంగ్రెస్ నేషనల్ ఆసియన్ పసిఫిక్ అమెరికన్ కాకస్ (సీఏపీఏసీ) వాషింగ్టన్లో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశం అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా అమెరికాలోని భారతీయ సమాజం ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లు, భారత్-అమెరికా వాణిజ్య సంబంధాలు, తన నియోజకవర్గ సమగ్ర అభివృద్ధికి సంబంధించి పలు కీలక విషయాలపై మాట్లాడారు.
భారత వ్యాపారవేత్తలపై టారిఫ్ల భారం
తన ఎన్నికల ప్రచార సమయంలో అమెరికాలోని భారతీయ సమాజం నుంచి తనకు అనేక వినతులు వచ్చాయని అమిశ్ షా పేర్కొన్నారు. 'అమెరికాలోని భారతీయ వ్యాపారవేత్తలు, ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలు ప్రస్తుతం విధిస్తున్న అధిక సుంకాల వల్ల తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు. ఈ టారిఫ్లు అమెరికా-భారత్ల మధ్య ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యాన్ని, ఇరు దేశాల చిన్న తరహా పరిశ్రమలను దెబ్బతీస్తున్నాయి. అమెరికన్ ప్రజలకు కూడా నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి' అని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. అధ్యక్షుడి పరిధిలోకి వెళ్లిన టారిఫ్ల నిర్ణయాధికారాన్ని తిరిగి కాంగ్రెస్ పరిధిలోకి తెచ్చేందుకు చట్టసభలలో పోరాడతామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. సుంకాలు తగ్గించడం ద్వారానే అమెరికాలోని వినియోగదారులపై ధరల భారం తగ్గుతుందన్నారు.
#WATCH | Washington, DC: Dr Amish Shah, elected from Arizona's 1st Congressional District, says, " One of the top priorities that the Indian American community told me about, besides stopping Indian hate, is that they also talked clearly about how the tariffs were hurting our Indian entrepreneurs and Indian business community... Rolling back those tariffs, reasserting Congress's authority over tariffs, and taking it away from the White House will be a top priority as well. We want to help all the small businesses, including all the ones in my district.... You cannot have these basic things cost more for the American people out there because of these tariffs. We are going to be the ones who have to stop that... I plan to join the India caucus. Representative Raja Krishnamoorthi, and so there are six members who will be present on January 3rd."— ANI (@ANI) November 11, 2026
ఇండియా కాకస్లో కీలకంగా వ్యవహరిస్తాం
అమెరికా కాంగ్రెస్లోని అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకమైన 'ఇండియా కాకస్' గ్రూప్లో తాను భాగస్వామి కాబోతున్నట్లు డాక్టర్ అమిశ్ షా వెల్లడించారు. కాంగ్రెస్ సభ్యుడు రాజా కృష్ణమూర్తి నేతృత్వంలోని భారతీయ-అమెరికన్ ప్రజాప్రతినిధుల బృందంతో కలిసి పనిచేస్తానని తెలిపారు. జనవరి 3న ప్రారంభమయ్యే కొత్త కాంగ్రెస్లో మొత్తం ఆరుగురు భారతీయ-అమెరికన్ ప్రతినిధులు సభలో బాధ్యతలు చేపట్టబోతున్నారని, వారందరితో కలసి భారత్, అమెరికా సంబంధాలను మరింత పటిష్టం చేయడానికి కృషి చేస్తానని పేర్కొన్నారు. అమెరికా ప్రజలు ఈ ఎన్నికల్లో ఆర్థిక వ్యవస్థను సరిదిద్దాలని, జీవన వ్యయాన్ని తగ్గించాలని స్పష్టమైన తీర్పు ఇచ్చారని అమిశ్ షా చెప్పుకొచ్చారు. సభలో అడుగుపెట్టిన వెంటనే తక్కువ ధరలకే ఆరోగ్య సంరక్షణ, మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియంల తగ్గింపు, ఉపాధి అవకాశాల కల్పనపై శ్రద్ధ పెడతామన్నారు. అంతేకాకుండా, అరిజోనా నియోజకవర్గ ప్రజలు తీవ్రంగా ఎదుర్కొంటున్న నీటి సరఫరా భద్రత సమస్యను అధిగమించేందుకు సమగ్ర ప్రణాళికలు రూపొందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. గత కొన్నేళ్లుగా సాగుతున్న పాలనాపరమైన లోపాలు, అవినీతి కారణంగానే సాధారణ ప్రజలు ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడ్డారని విమర్శించిన ఆయన, పారదర్శక పాలనకు తమ ప్రాధాన్యత ఉంటాయని స్పష్టం చేశారు.
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#WATCH | Washington, DC: Dr Amish Shah, elected from Arizona's 1st Congressional District, says, "The American people made it very clear that they want us to focus on costs, the economy, health care and bringing down those premiums and covering everybody. People of my district sent me here because we are also worried about our water supply. All of those are our top priorities here, as well as tackling the corruption we have seen over the last couple of years that has caused economic hardship... We have not forgotten the clear message that was sent, and that is going to be what we are going to do on day one, January 3rd."— ANI (@ANI) November 11, 2026
అరిజోనా చరిత్రలోనే తొలి దక్షణాసియా ప్రతినిధి
ఇటీవల ముగిసిన 2026 అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల్లో డెమొక్రాటిక్ పార్టీ తరఫున పోటీ చేసిన డాక్టర్ అమిశ్ షా, రిపబ్లికన్ పార్టీ అభ్యర్థి జే ఫీలీపై ఘనవిజయం సాధించారు. అరిజోనాలోని 1వ కాంగ్రెషనల్ డిస్ట్రిక్ట్లో హోరాహోరీగా సాగిన ఈ పోరులో అమిశ్ షా 52.4 శాతం ఓట్లు సాధించగా, ప్రత్యర్థి జే ఫీలీకి 45.4 శాతం ఓట్లు వచ్చాయి. అరిజోనా రాష్ట్రం నుంచి అమెరికా కాంగ్రెస్కు ఎన్నికైన తొలి దక్షణాసియా అమెరికన్గా ఆయన రికార్డు సృష్టించారు. ఓటర్లు తనపై ఉంచిన నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకుంటూ, జనవరి 3న బాధ్యతలు చేపట్టిన మొదటి రోజు నుంచే ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేస్తానని చెప్పారు.
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