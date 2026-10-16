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'సౌదీలో భారతీయులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి'- దాడుల వేళ రాయబారి కీలక సూచనలు

సౌదీ అరేబియాలో దాడుల నేపథ్యంలో అక్కడి భారతీయులు ప్రశాంతంగా ఉండాలని, వైమానిక దాడులు జరిగినప్పుడు ఇళ్లలోనే ఉండాలని భారత రాయబారి విపుల్ సూచించారు. రియాద్ విమానాశ్రయం మూసివేతతో విమాన సర్వీసులకు అంతరాయం ఏర్పడిందని తెలిపారు.

Saudi Arabia Indians Advisory
రియాద్‌లోని కింగ్ ఖాలిద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ టవర్ (AFP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 16, 2026 at 7:15 AM IST

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Saudi Arabia Indians Advisory : సౌదీ అరేబియాలో దాడుల నేపథ్యంలో అక్కడ నివసిస్తున్న భారతీయులకు ఆ దేశంలోని భారత రాయబారి విపుల్ కీలక సూచనలు చేశారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఎవరూ ఆందోళన చెందవద్దని, ప్రశాంతంగా ఉంటూ అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలని కోరారు. స్థానిక అధికారులు ఇచ్చే సూచనలను తప్పనిసరిగా పాటించాలని స్పష్టం చేశారు. వైమానిక దాడులు జరిగే సమయంలో బయట ఉండకుండా ఇళ్లలోనే ఉండాలని సూచించారు.

దాడులకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు తీయడం, వాటిని సామాజిక మాధ్యమాల్లో షేర్ చేయవద్దని హెచ్చరించారు. సౌదీ అరేబియాలోని భారతీయులను ఉద్దేశించి గురువారం ఆయన వీడియో సందేశం విడుదల చేశారు. భారతీయుల భద్రతకు సంబంధించి తీసుకుంటున్న చర్యలు, విమాన సర్వీసుల్లో అంతరాయాలు, ప్రయాణికులకు అందిస్తున్న సహాయంపై వివరించారు. భారత రాయబార కార్యాలయం, కాన్సులేట్ సేవలు యథావిధిగా కొనసాగుతున్నాయని భరోసా ఇచ్చారు.

రియాద్ విమానాశ్రయంపై దాడి- భారతీయుడు మృతి
సౌదీ అరేబియాలోని రియాద్ విమానాశ్రయంపై అక్టోబర్ 10న జరిగిన దాడిలో ఒక భారతీయుడు మరణించగా, మరో 11 మంది గాయపడ్డారని విపుల్ తెలిపారు. మృతుడి కుటుంబ సభ్యులతో తాను, రాయబార కార్యాలయ అధికారులు సంప్రదింపులు జరుపుతున్నామని చెప్పారు. గాయపడిన వారికి అవసరమైన సహాయం అందించేందుకు ఆసుపత్రి అధికారులతోనూ, బాధితుల కుటుంబ సభ్యులతోనూ మాట్లాడుతున్నట్లు వెల్లడించారు.

సౌదీ అరేబియాలో పౌరుల సౌకర్యాలపై, మౌలిక వసతులపై జరుగుతున్న దాడులను భారత్ ఖండించిందని ఆయన గుర్తుచేశారు. సౌదీ ప్రజలకు, ఆ దేశ నాయకత్వానికి భారత్ తన సంఘీభావాన్ని తెలియజేసిందన్నారు. దాడుల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి కుటుంబాలకు సానుభూతి ప్రకటించారు. గాయపడినవారు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు.

రియాద్ విమానాశ్రయం మూసివేత
దాడుల ప్రభావంతో విమాన సర్వీసులకు అంతరాయం ఏర్పడింది. రియాద్‌లోని కింగ్ ఖాలిద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం కార్యకలాపాలు నిలిచిపోయాయని భారత రాయబార కార్యాలయం గురువారం విడుదల చేసిన ప్రకటనలో పేర్కొంది. భారత విమానయాన సంస్థలు సౌదీ అరేబియాకు వెళ్లే, అక్కడి నుంచి వచ్చే విమానాలను శనివారం వరకు నిలిపివేసినట్లు తెలిపింది. అయితే దమ్మామ్, జెడ్డా, మదీనా విమానాశ్రయాల్లో కొన్ని అంతరాయాలు ఉన్నప్పటికీ కార్యకలాపాలు కొనసాగుతున్నాయని వెల్లడించింది. సౌదీకి చెందిన సౌదియా విమానయాన సంస్థ దమ్మామ్, జెడ్డా, మదీనా నుంచి షెడ్యూల్ ప్రకారం విమానాలను నడుపుతున్నట్లు పేర్కొంది.

ఆకాశ ఎయిర్ సంస్థ రియాద్‌కు వెళ్లే, అక్కడి నుంచి వచ్చే విమానాల రద్దును అక్టోబర్ 24 వరకు పొడిగించింది. జెడ్డా విమానాల రద్దును అక్టోబర్ 21 వరకు పొడిగించినట్లు రాయబార కార్యాలయం తెలిపింది. మరోవైపు ఇండిగో విమానాల విషయంలోనూ అంతరాయాలు కొనసాగుతున్నాయి. రియాద్, జెడ్డా, దమ్మామ్, మదీనా నగరాలకు వెళ్లే, అక్కడి నుంచి వచ్చే విమానాల రద్దు అక్టోబర్ 24 వరకు ఉంటుందని ప్రయాణ హెచ్చరికలో పేర్కొంది.

ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను పరిశీలించండి
విమాన సర్వీసుల నిలిపివేతతో ఉమ్రా యాత్రకు వెళ్లిన భారతీయులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని విపుల్ తెలిపారు. వారి సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు ప్రత్యేక హెల్ప్‌లైన్లు ఏర్పాటు చేసినట్లు చెప్పారు. వాటి ఫోన్ నంబర్లను రాయబార కార్యాలయం సామాజిక మాధ్యమాల్లో అందుబాటులో ఉంచినట్లు వెల్లడించారు. సౌదీ అరేబియాకు వెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతున్నవారు విమాన సర్వీసుల్లో మార్పులు, రద్దులు ఉండే అవకాశాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలని సూచించారు. అత్యవసరంగా సౌదీ నుంచి బయటకు వెళ్లాల్సిన భారతీయులు బహ్రెయిన్, కువైట్, ఖతార్ వంటి పొరుగు దేశాల నుంచి అందుబాటులో ఉన్న విమానాలను పరిశీలించాలని రాయబార కార్యాలయం సూచించింది. అయితే ఈ దేశాల నుంచి ప్రయాణించాలనుకునేవారు అవసరమైన వీసాలను సొంతంగా సమకూర్చుకోవాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది.

దాడుల వీడియోలు పంచుకుంటే చట్టపరమైన చర్యలు
సౌదీలో ఉన్న భారతీయులు దాడుల సమయంలో మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలని విపుల్ సూచించారు. క్షిపణులు, డ్రోన్లను అడ్డుకున్న ప్రాంతాలు, దాడుల ప్రభావం కనిపించే ప్రదేశాలకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలను చిత్రీకరించడం లేదా వాటిని ఇతరులతో పంచుకోవడం చేయవద్దని హెచ్చరించారు. ఇలాంటి చర్యలు సౌదీ చట్టాలకు విరుద్ధమని, చట్టపరమైన సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. ఇదే విషయాన్ని భారత రాయబార కార్యాలయం కూడా తన తాజా సూచనల్లో స్పష్టం చేసింది. స్థానిక నిబంధనలను గౌరవించాలని, అధికారుల సూచనలను పాటించాలని భారతీయులకు విజ్ఞప్తి చేసింది.

మరోవైపు, రాయబార కార్యాలయం, కాన్సులేట్ కార్యాలయాలు పనిచేస్తున్నాయని విపుల్ భరోసా ఇచ్చారు. పాస్‌పోర్టు, ధ్రువీకరణ పత్రాలకు సంబంధించిన సేవలు కూడా కొనసాగుతున్నాయని తెలిపారు. భారతీయులు ఏదైనా అత్యవసర పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటే హెల్ప్‌లైన్లను సంప్రదించాలని సూచించారు. సౌదీ అరేబియాలో ప్రస్తుత పరిస్థితుల నేపథ్యంలో భారతీయులు అప్రమత్తంగా ఉంటూనే ప్రశాంతంగా వ్యవహరించాలని రాయబారి విపుల్ మరోసారి కోరారు. అనవసర ఆందోళనకు గురికాకుండా, స్థానిక అధికారుల సూచనలను పాటిస్తూ భద్రతకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని సూచించారు. ప్రయాణానికి ముందు విమాన సర్వీసుల తాజా వివరాలను తెలుసుకోవాలని, అవసరమైనప్పుడు భారత రాయబార కార్యాలయం ఏర్పాటు చేసిన హెల్ప్‌లైన్లను సంప్రదించాలని తెలిపారు.

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