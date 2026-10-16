'సౌదీలో భారతీయులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి'- దాడుల వేళ రాయబారి కీలక సూచనలు
సౌదీ అరేబియాలో దాడుల నేపథ్యంలో అక్కడి భారతీయులు ప్రశాంతంగా ఉండాలని, వైమానిక దాడులు జరిగినప్పుడు ఇళ్లలోనే ఉండాలని భారత రాయబారి విపుల్ సూచించారు. రియాద్ విమానాశ్రయం మూసివేతతో విమాన సర్వీసులకు అంతరాయం ఏర్పడిందని తెలిపారు.
Published : October 16, 2026 at 7:15 AM IST
Saudi Arabia Indians Advisory : సౌదీ అరేబియాలో దాడుల నేపథ్యంలో అక్కడ నివసిస్తున్న భారతీయులకు ఆ దేశంలోని భారత రాయబారి విపుల్ కీలక సూచనలు చేశారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఎవరూ ఆందోళన చెందవద్దని, ప్రశాంతంగా ఉంటూ అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలని కోరారు. స్థానిక అధికారులు ఇచ్చే సూచనలను తప్పనిసరిగా పాటించాలని స్పష్టం చేశారు. వైమానిక దాడులు జరిగే సమయంలో బయట ఉండకుండా ఇళ్లలోనే ఉండాలని సూచించారు.
దాడులకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు తీయడం, వాటిని సామాజిక మాధ్యమాల్లో షేర్ చేయవద్దని హెచ్చరించారు. సౌదీ అరేబియాలోని భారతీయులను ఉద్దేశించి గురువారం ఆయన వీడియో సందేశం విడుదల చేశారు. భారతీయుల భద్రతకు సంబంధించి తీసుకుంటున్న చర్యలు, విమాన సర్వీసుల్లో అంతరాయాలు, ప్రయాణికులకు అందిస్తున్న సహాయంపై వివరించారు. భారత రాయబార కార్యాలయం, కాన్సులేట్ సేవలు యథావిధిగా కొనసాగుతున్నాయని భరోసా ఇచ్చారు.
▶️ सऊदी अरब में रह रहे भारतीय समुदाय के लिए राजदूत का संदेश | ▶️ Ambassador’s message to the Indian Community residing in the Kingdom of Saudi Arabia. https://t.co/cC67eM0ue3— India in Saudi Arabia (@IndianEmbRiyadh) October 15, 2026
రియాద్ విమానాశ్రయంపై దాడి- భారతీయుడు మృతి
సౌదీ అరేబియాలోని రియాద్ విమానాశ్రయంపై అక్టోబర్ 10న జరిగిన దాడిలో ఒక భారతీయుడు మరణించగా, మరో 11 మంది గాయపడ్డారని విపుల్ తెలిపారు. మృతుడి కుటుంబ సభ్యులతో తాను, రాయబార కార్యాలయ అధికారులు సంప్రదింపులు జరుపుతున్నామని చెప్పారు. గాయపడిన వారికి అవసరమైన సహాయం అందించేందుకు ఆసుపత్రి అధికారులతోనూ, బాధితుల కుటుంబ సభ్యులతోనూ మాట్లాడుతున్నట్లు వెల్లడించారు.
సౌదీ అరేబియాలో పౌరుల సౌకర్యాలపై, మౌలిక వసతులపై జరుగుతున్న దాడులను భారత్ ఖండించిందని ఆయన గుర్తుచేశారు. సౌదీ ప్రజలకు, ఆ దేశ నాయకత్వానికి భారత్ తన సంఘీభావాన్ని తెలియజేసిందన్నారు. దాడుల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి కుటుంబాలకు సానుభూతి ప్రకటించారు. గాయపడినవారు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు.
రియాద్ విమానాశ్రయం మూసివేత
దాడుల ప్రభావంతో విమాన సర్వీసులకు అంతరాయం ఏర్పడింది. రియాద్లోని కింగ్ ఖాలిద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం కార్యకలాపాలు నిలిచిపోయాయని భారత రాయబార కార్యాలయం గురువారం విడుదల చేసిన ప్రకటనలో పేర్కొంది. భారత విమానయాన సంస్థలు సౌదీ అరేబియాకు వెళ్లే, అక్కడి నుంచి వచ్చే విమానాలను శనివారం వరకు నిలిపివేసినట్లు తెలిపింది. అయితే దమ్మామ్, జెడ్డా, మదీనా విమానాశ్రయాల్లో కొన్ని అంతరాయాలు ఉన్నప్పటికీ కార్యకలాపాలు కొనసాగుతున్నాయని వెల్లడించింది. సౌదీకి చెందిన సౌదియా విమానయాన సంస్థ దమ్మామ్, జెడ్డా, మదీనా నుంచి షెడ్యూల్ ప్రకారం విమానాలను నడుపుతున్నట్లు పేర్కొంది.
ఆకాశ ఎయిర్ సంస్థ రియాద్కు వెళ్లే, అక్కడి నుంచి వచ్చే విమానాల రద్దును అక్టోబర్ 24 వరకు పొడిగించింది. జెడ్డా విమానాల రద్దును అక్టోబర్ 21 వరకు పొడిగించినట్లు రాయబార కార్యాలయం తెలిపింది. మరోవైపు ఇండిగో విమానాల విషయంలోనూ అంతరాయాలు కొనసాగుతున్నాయి. రియాద్, జెడ్డా, దమ్మామ్, మదీనా నగరాలకు వెళ్లే, అక్కడి నుంచి వచ్చే విమానాల రద్దు అక్టోబర్ 24 వరకు ఉంటుందని ప్రయాణ హెచ్చరికలో పేర్కొంది.
𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄/𝐀𝐃𝐕𝐈𝐒𝐎𝐑𝐘 𝟏𝟓 𝐎𝐜𝐭𝐨𝐛𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟔, 𝟏𝟕𝟎𝟎 𝐡𝐫𝐬. ➡️ In view of the prevailing situation, Indian nationals are reminded to continue following instructions issued by local authorities and stay indoors in case of aerial attack. ➡️ Filming, publishing, or sharing information related to countering missiles and drones and their impact sites exposes the individual to legal liability, as per local rules. ➡️ Among the Indian nationals injured in Riyadh airport attack on 10 October, 2 are in ICU, 1 in HDU (High Dependency Unit), and 3 are in normal ward, while 1 person was discharged today. ➡️ Flight operations remain suspended at King Khalid International Airport in Riyadh. Flight operations at Dammam, Jeddah, and Medina airports continue, with some disruptions. ➡️ Indian carriers (Air India, Air India Express, Akasa Air, and IndiGo Airlines) have suspended flights to and from Saudi Arabia until Oct 17, 2026. ➡️ Saudia airlines continues to operate scheduled flights from Dammam, Jeddah, and Medina. Flynas is operating scheduled flights on the Dammam–Lucknow sector. ➡️ Indian nationals requiring urgent departure from Saudi Arabia may consider flights from neighbouring countries, including Bahrain, Kuwait and Qatar. However, the concerned individual/s would be responsible for obtaining the necessary visas to enter these countries. ➡️ Indian nationals planning to travel to Saudi Arabia, including for Umrah, are advised to be aware of the possibility of flight disruptions at short notice between India and Saudi Arabia due to the prevailing situation. ➡️ This advisory is issued in continuation of the previous advisories issued by the Embassy in recent days. @MEAIndia @DDNewslive @CGIJeddah— India in Saudi Arabia (@IndianEmbRiyadh) October 15, 2026
ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను పరిశీలించండి
విమాన సర్వీసుల నిలిపివేతతో ఉమ్రా యాత్రకు వెళ్లిన భారతీయులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని విపుల్ తెలిపారు. వారి సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు ప్రత్యేక హెల్ప్లైన్లు ఏర్పాటు చేసినట్లు చెప్పారు. వాటి ఫోన్ నంబర్లను రాయబార కార్యాలయం సామాజిక మాధ్యమాల్లో అందుబాటులో ఉంచినట్లు వెల్లడించారు. సౌదీ అరేబియాకు వెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతున్నవారు విమాన సర్వీసుల్లో మార్పులు, రద్దులు ఉండే అవకాశాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలని సూచించారు. అత్యవసరంగా సౌదీ నుంచి బయటకు వెళ్లాల్సిన భారతీయులు బహ్రెయిన్, కువైట్, ఖతార్ వంటి పొరుగు దేశాల నుంచి అందుబాటులో ఉన్న విమానాలను పరిశీలించాలని రాయబార కార్యాలయం సూచించింది. అయితే ఈ దేశాల నుంచి ప్రయాణించాలనుకునేవారు అవసరమైన వీసాలను సొంతంగా సమకూర్చుకోవాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది.
దాడుల వీడియోలు పంచుకుంటే చట్టపరమైన చర్యలు
సౌదీలో ఉన్న భారతీయులు దాడుల సమయంలో మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలని విపుల్ సూచించారు. క్షిపణులు, డ్రోన్లను అడ్డుకున్న ప్రాంతాలు, దాడుల ప్రభావం కనిపించే ప్రదేశాలకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలను చిత్రీకరించడం లేదా వాటిని ఇతరులతో పంచుకోవడం చేయవద్దని హెచ్చరించారు. ఇలాంటి చర్యలు సౌదీ చట్టాలకు విరుద్ధమని, చట్టపరమైన సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. ఇదే విషయాన్ని భారత రాయబార కార్యాలయం కూడా తన తాజా సూచనల్లో స్పష్టం చేసింది. స్థానిక నిబంధనలను గౌరవించాలని, అధికారుల సూచనలను పాటించాలని భారతీయులకు విజ్ఞప్తి చేసింది.
#TravelAlert Akasa Air has extended the suspension of all flights to and from Riyadh until October 24, 2026, and Jeddah until October 21, 2026.— India in Saudi Arabia (@IndianEmbRiyadh) October 15, 2026
మరోవైపు, రాయబార కార్యాలయం, కాన్సులేట్ కార్యాలయాలు పనిచేస్తున్నాయని విపుల్ భరోసా ఇచ్చారు. పాస్పోర్టు, ధ్రువీకరణ పత్రాలకు సంబంధించిన సేవలు కూడా కొనసాగుతున్నాయని తెలిపారు. భారతీయులు ఏదైనా అత్యవసర పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటే హెల్ప్లైన్లను సంప్రదించాలని సూచించారు. సౌదీ అరేబియాలో ప్రస్తుత పరిస్థితుల నేపథ్యంలో భారతీయులు అప్రమత్తంగా ఉంటూనే ప్రశాంతంగా వ్యవహరించాలని రాయబారి విపుల్ మరోసారి కోరారు. అనవసర ఆందోళనకు గురికాకుండా, స్థానిక అధికారుల సూచనలను పాటిస్తూ భద్రతకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని సూచించారు. ప్రయాణానికి ముందు విమాన సర్వీసుల తాజా వివరాలను తెలుసుకోవాలని, అవసరమైనప్పుడు భారత రాయబార కార్యాలయం ఏర్పాటు చేసిన హెల్ప్లైన్లను సంప్రదించాలని తెలిపారు.
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